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Американского полковника рассмешил "новый план" США по нападению на Россию - РИА Новости, 03.04.2023
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15:34 03.04.2023 (обновлено: 16:47 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/alyaska-1862674610.html
Американского полковника рассмешил "новый план" США по нападению на Россию
Американского полковника рассмешил "новый план" США по нападению на Россию - РИА Новости, 03.04.2023
Американского полковника рассмешил "новый план" США по нападению на Россию
Офицера разведки морской пехоты США в отставке Скотта Риттера рассмешило предположение о возможности использовать Аляску для нападения на Россию. Своим мнением... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T15:34
2023-04-03T16:47
в мире
аляска
сша
россия
скотт риттер
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Офицера разведки морской пехоты США в отставке Скотта Риттера рассмешило предположение о возможности использовать Аляску для нападения на Россию. Своим мнением он поделился в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.Военному задали вопрос, считает ли он возможным разработку в Вашингтоне плана по укреплению Аляски как плацдарма против Москвы. Риттер рассмеялся и без колебаний ответил, что подобный сценарий невозможен."Сейчас, когда дела обстоят таким образом, США со стороны Аляски не представляют значимой угрозы для России", — отметил он.При этом разведчик добавил, что в теории Белый дом мог бы разрабатывать подобный план, однако для его реализации потребуется восстановить военную инфраструктуру на Аляске.По словам спикера, военный потенциал России в Арктике выше, чем у Соединенных Штатов, потому что Москва осознает стратегическую важность региона и уделяет особое внимание его безопасности. При таких условиях Вашингтону не удастся перехватить инициативу в обозримой перспективе, подытожил Риттер.
https://ria.ru/20230227/alyaska-1854515425.html
https://ria.ru/20230313/alyaska-1857421806.html
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в мире, аляска, сша, россия, скотт риттер
В мире, Аляска, США, Россия, Скотт Риттер
Американского полковника рассмешил "новый план" США по нападению на Россию

Отставной офицер разведки Риттер назвал невозможным нападение США на Россию через Аляску

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Офицера разведки морской пехоты США в отставке Скотта Риттера рассмешило предположение о возможности использовать Аляску для нападения на Россию. Своим мнением он поделился в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.
Военному задали вопрос, считает ли он возможным разработку в Вашингтоне плана по укреплению Аляски как плацдарма против Москвы. Риттер рассмеялся и без колебаний ответил, что подобный сценарий невозможен.
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"Сейчас, когда дела обстоят таким образом, США со стороны Аляски не представляют значимой угрозы для России", — отметил он.
При этом разведчик добавил, что в теории Белый дом мог бы разрабатывать подобный план, однако для его реализации потребуется восстановить военную инфраструктуру на Аляске.
По словам спикера, военный потенциал России в Арктике выше, чем у Соединенных Штатов, потому что Москва осознает стратегическую важность региона и уделяет особое внимание его безопасности. При таких условиях Вашингтону не удастся перехватить инициативу в обозримой перспективе, подытожил Риттер.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Байден ограничит масштабный проект на Аляске, пишет Associated Press
13 марта, 01:51
 
В миреАляскаСШАРоссияСкотт Риттер
 
 
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