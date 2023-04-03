https://ria.ru/20230403/alyaska-1862674610.html

Американского полковника рассмешил "новый план" США по нападению на Россию

Американского полковника рассмешил "новый план" США по нападению на Россию - РИА Новости, 03.04.2023

Американского полковника рассмешил "новый план" США по нападению на Россию

Офицера разведки морской пехоты США в отставке Скотта Риттера рассмешило предположение о возможности использовать Аляску для нападения на Россию. Своим мнением... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T15:34

2023-04-03T15:34

2023-04-03T16:47

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аляска

сша

россия

скотт риттер

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Офицера разведки морской пехоты США в отставке Скотта Риттера рассмешило предположение о возможности использовать Аляску для нападения на Россию. Своим мнением он поделился в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.Военному задали вопрос, считает ли он возможным разработку в Вашингтоне плана по укреплению Аляски как плацдарма против Москвы. Риттер рассмеялся и без колебаний ответил, что подобный сценарий невозможен."Сейчас, когда дела обстоят таким образом, США со стороны Аляски не представляют значимой угрозы для России", — отметил он.При этом разведчик добавил, что в теории Белый дом мог бы разрабатывать подобный план, однако для его реализации потребуется восстановить военную инфраструктуру на Аляске.По словам спикера, военный потенциал России в Арктике выше, чем у Соединенных Штатов, потому что Москва осознает стратегическую важность региона и уделяет особое внимание его безопасности. При таких условиях Вашингтону не удастся перехватить инициативу в обозримой перспективе, подытожил Риттер.

https://ria.ru/20230227/alyaska-1854515425.html

https://ria.ru/20230313/alyaska-1857421806.html

аляска

сша

россия

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в мире, аляска, сша, россия, скотт риттер