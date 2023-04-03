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Аэропорт Внуково повысил тарифы для авиакомпаний - РИА Новости, 03.04.2023
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15:16 03.04.2023 (обновлено: 15:21 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/aeroport-1862668183.html
Аэропорт Внуково повысил тарифы для авиакомпаний
Аэропорт Внуково повысил тарифы для авиакомпаний - РИА Новости, 03.04.2023
Аэропорт Внуково повысил тарифы для авиакомпаний
Московский аэропорт "Внуково" повысил тарифы для российских и зарубежных авиакомпаний, следует из информации на сайте воздушной гавани. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T15:16
2023-04-03T15:21
сша
экономика
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" повысил тарифы для российских и зарубежных авиакомпаний, следует из информации на сайте воздушной гавани. Сбор за взлет-посадку для российских авиакомпаний теперь составляет 278 рублей за тонну максимальной взлетной массы воздушного судна вместо 248 рублей (+12%). Сбор за обеспечение авиационной безопасности - 264 рубля вместо 236 рублей (+11,9%). Для зарубежных авиакомпаний сбор за взлет-посадку вырос с 11,2 до 11,8 доллара США (+5,4%). За обеспечение авиабезопасности - с 5,6 до 5,9 доллара США (+5,4%). Сбор за предоставление аэровокзального комплекса для российских перевозчиков вырос до 92 рублей на внутренних линиях и 130 рублей на международных (вместо 82 и 116 рублей соответственно). Для зарубежных - с 9,1 до 9,6 доллара.
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сша, экономика
США, Экономика
Аэропорт Внуково повысил тарифы для авиакомпаний

Аэропорт Внуково повысил тарифы для российских и зарубежных авиакомпаний

© РИА Новости / Мария СеливановаЗал вылета аэропорта Внуково
Зал вылета аэропорта Внуково - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Зал вылета аэропорта Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" повысил тарифы для российских и зарубежных авиакомпаний, следует из информации на сайте воздушной гавани.
Сбор за взлет-посадку для российских авиакомпаний теперь составляет 278 рублей за тонну максимальной взлетной массы воздушного судна вместо 248 рублей (+12%). Сбор за обеспечение авиационной безопасности - 264 рубля вместо 236 рублей (+11,9%).
Для зарубежных авиакомпаний сбор за взлет-посадку вырос с 11,2 до 11,8 доллара США (+5,4%). За обеспечение авиабезопасности - с 5,6 до 5,9 доллара США (+5,4%).
Сбор за предоставление аэровокзального комплекса для российских перевозчиков вырос до 92 рублей на внутренних линиях и 130 рублей на международных (вместо 82 и 116 рублей соответственно). Для зарубежных - с 9,1 до 9,6 доллара.
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