https://ria.ru/20230403/aeroport-1862668183.html

Аэропорт Внуково повысил тарифы для авиакомпаний

Аэропорт Внуково повысил тарифы для авиакомпаний - РИА Новости, 03.04.2023

Аэропорт Внуково повысил тарифы для авиакомпаний

Московский аэропорт "Внуково" повысил тарифы для российских и зарубежных авиакомпаний, следует из информации на сайте воздушной гавани. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T15:16

2023-04-03T15:16

2023-04-03T15:21

сша

экономика

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" повысил тарифы для российских и зарубежных авиакомпаний, следует из информации на сайте воздушной гавани. Сбор за взлет-посадку для российских авиакомпаний теперь составляет 278 рублей за тонну максимальной взлетной массы воздушного судна вместо 248 рублей (+12%). Сбор за обеспечение авиационной безопасности - 264 рубля вместо 236 рублей (+11,9%). Для зарубежных авиакомпаний сбор за взлет-посадку вырос с 11,2 до 11,8 доллара США (+5,4%). За обеспечение авиабезопасности - с 5,6 до 5,9 доллара США (+5,4%). Сбор за предоставление аэровокзального комплекса для российских перевозчиков вырос до 92 рублей на внутренних линиях и 130 рублей на международных (вместо 82 и 116 рублей соответственно). Для зарубежных - с 9,1 до 9,6 доллара.

https://ria.ru/20230402/sanktsii-1862439301.html

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