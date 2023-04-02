Рейтинг@Mail.ru
Бойцы ЗВО взяли опорные пункты ВСУ на Сватовском направлении - РИА Новости, 02.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:46 02.04.2023 (обновлено: 20:17 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/zvo-1862509102.html
Бойцы ЗВО взяли опорные пункты ВСУ на Сватовском направлении
Бойцы ЗВО взяли опорные пункты ВСУ на Сватовском направлении - РИА Новости, 02.04.2023
Бойцы ЗВО взяли опорные пункты ВСУ на Сватовском направлении
Бойцы соединения 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа взяли несколько опорных пунктов ВСУ на Сватовском направлении в Донбассе, кадры штурма РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T19:46
2023-04-02T20:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
западный военный округ (зво)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/02/1862502832_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cb6ac4c2e37b70fa0b81f1c409501827.jpg
ЛУГАНСК, 2 апр — РИА Новости. Бойцы соединения 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа взяли несколько опорных пунктов ВСУ на Сватовском направлении в Донбассе, кадры штурма оказались в распоряжении РИА Новости. Уточняется, что успеха удалось добиться возле населенного пункта Куземовка.На кадрах видно, как три штурмовые группы под прикрытием артиллерии в стрелковом бою берут под контроль опорные пункты противника в одной из лесополос. В результате проведенной операции российские солдаты ликвидировали около 50 украинских военных. Еще пятерых удалось взять в плен, причем одному из них оказали первую медицинскую помощь.Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную и Сватово и периодически пытаются прорвать оборону на этих участках.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Первая гвардейская танковая армия ЗВО во время боя на сватовском участке фронта
Первая гвардейская танковая армия ЗВО во время боя на сватовском участке фронта
2023-04-02T19:46
true
PT1M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/02/1862502832_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_89de4b8f9e6c4396258c3877a03a3e13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, западный военный округ (зво), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Западный военный округ (ЗВО), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Бойцы ЗВО взяли опорные пункты ВСУ на Сватовском направлении

Военные ЗВО взяли опорные пункты на Сватовском направлении, уничтожив около 50 бойцов ВСУ

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 2 апр — РИА Новости. Бойцы соединения 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа взяли несколько опорных пунктов ВСУ на Сватовском направлении в Донбассе, кадры штурма оказались в распоряжении РИА Новости.
Уточняется, что успеха удалось добиться возле населенного пункта Куземовка.
На кадрах видно, как три штурмовые группы под прикрытием артиллерии в стрелковом бою берут под контроль опорные пункты противника в одной из лесополос. В результате проведенной операции российские солдаты ликвидировали около 50 украинских военных. Еще пятерых удалось взять в плен, причем одному из них оказали первую медицинскую помощь.
Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную и Сватово и периодически пытаются прорвать оборону на этих участках.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗападный военный округ (ЗВО)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала