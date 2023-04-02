https://ria.ru/20230402/zvo-1862509102.html

Бойцы ЗВО взяли опорные пункты ВСУ на Сватовском направлении

Бойцы ЗВО взяли опорные пункты ВСУ на Сватовском направлении - РИА Новости, 02.04.2023

Бойцы ЗВО взяли опорные пункты ВСУ на Сватовском направлении

Бойцы соединения 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа взяли несколько опорных пунктов ВСУ на Сватовском направлении в Донбассе, кадры штурма РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T19:46

2023-04-02T19:46

2023-04-02T20:17

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ЛУГАНСК, 2 апр — РИА Новости. Бойцы соединения 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа взяли несколько опорных пунктов ВСУ на Сватовском направлении в Донбассе, кадры штурма оказались в распоряжении РИА Новости. Уточняется, что успеха удалось добиться возле населенного пункта Куземовка.На кадрах видно, как три штурмовые группы под прикрытием артиллерии в стрелковом бою берут под контроль опорные пункты противника в одной из лесополос. В результате проведенной операции российские солдаты ликвидировали около 50 украинских военных. Еще пятерых удалось взять в плен, причем одному из них оказали первую медицинскую помощь.Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную и Сватово и периодически пытаются прорвать оборону на этих участках.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Первая гвардейская танковая армия ЗВО во время боя на сватовском участке фронта Первая гвардейская танковая армия ЗВО во время боя на сватовском участке фронта 2023-04-02T19:46 true PT1M26S

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в мире, украина, западный военный округ (зво), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины