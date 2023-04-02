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Бойцы ЗВО взяли опорные пункты ВСУ на Сватовском направлении
Бойцы ЗВО взяли опорные пункты ВСУ на Сватовском направлении - РИА Новости, 02.04.2023
Бойцы ЗВО взяли опорные пункты ВСУ на Сватовском направлении
Бойцы соединения 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа взяли несколько опорных пунктов ВСУ на Сватовском направлении в Донбассе, кадры штурма РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T19:46
2023-04-02T19:46
2023-04-02T20:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
западный военный округ (зво)
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 2 апр — РИА Новости. Бойцы соединения 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа взяли несколько опорных пунктов ВСУ на Сватовском направлении в Донбассе, кадры штурма оказались в распоряжении РИА Новости. Уточняется, что успеха удалось добиться возле населенного пункта Куземовка.На кадрах видно, как три штурмовые группы под прикрытием артиллерии в стрелковом бою берут под контроль опорные пункты противника в одной из лесополос. В результате проведенной операции российские солдаты ликвидировали около 50 украинских военных. Еще пятерых удалось взять в плен, причем одному из них оказали первую медицинскую помощь.Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную и Сватово и периодически пытаются прорвать оборону на этих участках.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Первая гвардейская танковая армия ЗВО во время боя на сватовском участке фронта
Первая гвардейская танковая армия ЗВО во время боя на сватовском участке фронта
2023-04-02T19:46
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в мире, украина, западный военный округ (зво), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Западный военный округ (ЗВО), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Бойцы ЗВО взяли опорные пункты ВСУ на Сватовском направлении
Военные ЗВО взяли опорные пункты на Сватовском направлении, уничтожив около 50 бойцов ВСУ