https://ria.ru/20230402/zemletryasenie-1862523042.html
В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение
В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение - РИА Новости, 02.04.2023
В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в воскресенье в Папуа - Новой Гвинее, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T21:21
2023-04-02T21:21
2023-04-02T22:01
в мире
папуа-новая гвинея
землетрясение
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в воскресенье в Папуа - Новой Гвинее, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).По его данным, землетрясение зафиксировано в 18.04 по времени UTC (21.04 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 38 километрах от города Амбунти. Очаг залегал на глубине 73 километров.Изначально сообщалось, что магнитуда составила 7,4, но позднее в центре уточнили данные.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
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папуа-новая гвинея
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, папуа-новая гвинея, землетрясение, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Папуа-Новая Гвинея, Землетрясение, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение
В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,4