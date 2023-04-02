https://ria.ru/20230402/zemletryasenie-1862523042.html

В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение

В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение - РИА Новости, 02.04.2023

В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в воскресенье в Папуа - Новой Гвинее, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T21:21

2023-04-02T21:21

2023-04-02T22:01

в мире

папуа-новая гвинея

землетрясение

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в воскресенье в Папуа - Новой Гвинее, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).По его данным, землетрясение зафиксировано в 18.04 по времени UTC (21.04 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 38 километрах от города Амбунти. Очаг залегал на глубине 73 километров.Изначально сообщалось, что магнитуда составила 7,4, но позднее в центре уточнили данные.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20230402/zemletryasenie-1862459612.html

папуа-новая гвинея

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, папуа-новая гвинея, землетрясение, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)