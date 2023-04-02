https://ria.ru/20230402/zdanie-1862436459.html
В Харьковской области повреждены здания агропромышленного предприятия
В Харьковской области повреждены здания агропромышленного предприятия - РИА Новости, 02.04.2023
В Харьковской области повреждены здания агропромышленного предприятия
Здания агропромышленного предприятия повреждены в Харьковской области, заявил в воскресенье глава областной военной администрации Олег Синегубов. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T09:12
2023-04-02T09:12
2023-04-02T09:12
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Здания агропромышленного предприятия повреждены в Харьковской области, заявил в воскресенье глава областной военной администрации Олег Синегубов. "В селе Большой Бурлук Купянского района… повреждены здания агропредприятия", - говорится в сообщении Синегубова в телеграм-канале. Другой уточняющей информации не приводится. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230401/btr-1862338359.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, харьковская область, украина, владимир путин, в мире
Россия, Харьковская область, Украина, Владимир Путин, В мире
В Харьковской области повреждены здания агропромышленного предприятия
В селе Большой Бурлук под Харьковом повреждены здания агропромышленного предприятия