https://ria.ru/20230402/zdanie-1862436459.html

В Харьковской области повреждены здания агропромышленного предприятия

В Харьковской области повреждены здания агропромышленного предприятия - РИА Новости, 02.04.2023

В Харьковской области повреждены здания агропромышленного предприятия

Здания агропромышленного предприятия повреждены в Харьковской области, заявил в воскресенье глава областной военной администрации Олег Синегубов. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T09:12

2023-04-02T09:12

2023-04-02T09:12

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Здания агропромышленного предприятия повреждены в Харьковской области, заявил в воскресенье глава областной военной администрации Олег Синегубов. "В селе Большой Бурлук Купянского района… повреждены здания агропредприятия", - говорится в сообщении Синегубова в телеграм-канале. Другой уточняющей информации не приводится. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230401/btr-1862338359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, харьковская область, украина, владимир путин, в мире