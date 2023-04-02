СМИ: Запад подарил России значительное преимущество
FP: отсутствие у Запада реальной цели на Украине создало для России серьезное преимущество
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий мотострелковых подразделений ВС России на боевой позиции в зоне СВО
Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС России на боевой позиции в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Запад не в состоянии сформулировать для себя конкретную цель, ради которой Вашингтон и Брюссель вмешиваются в украинский кризис, что создает для России значительное преимущество, пишет обозреватель Foreign Policy, научный сотрудник Совета по международным отношениям по Европе Лиана Фикс.
По ее словам, неоднозначность позиции Запада, оставляющего открытым вопрос о том, чего он пытается добиться на Украине, работала лишь на первых этапах конфликта.
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"Было удобно избегать сигналов об ограничениях западной поддержки и деморализации украинских сил какими-то недостижимыми целями или сроками. Отсюда частые разговоры Запада о помощи Киеву всем, что потребуется, и столько, сколько потребуется, — звучит убедительно, пока не спросишь, что это все значит", — пояснила Фикс.
Как подчеркнула автор, когда общественность на Западе пытается задать подобный вопрос, политики заявляют, что определение целей — задача самой Украины. Однако при этом возможности этого целеполагания полностью зависят от поставок вооружений, что дает США и их союзникам все карты.
"Возникает опасный политический вакуум в самый разгар конфликта, который до сих пор велся в основном с помощью информационных картин и нарративов. Если союзникам Украины не удастся дать определение победы, это сделает Россия. <...> Без четкой цели все больше западных граждан будут воспринимать конфликт как затяжную, неопределенную борьбу, что в итоге подорвет моральный дух Украины и самого Запада", — предупредила Фикс.
В субботу офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Пентагон строит планы на увеличение расходов на армию после победы России над киевским режимом. Экс-разведчик сообщил, что председатель объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли рассматривает перспективу развития украинского кризиса с точки зрения победы России.