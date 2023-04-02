https://ria.ru/20230402/zapad-1862436601.html

СМИ: Запад подарил России значительное преимущество

СМИ: Запад подарил России значительное преимущество - РИА Новости, 02.04.2023

СМИ: Запад подарил России значительное преимущество

Запад не в состоянии сформулировать для себя конкретную цель, ради которой Вашингтон и Брюссель вмешиваются в украинский кризис, что создает для России... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T09:13

2023-04-02T09:13

2023-04-02T09:46

в мире

россия

вашингтон (штат)

украина

марк милли

министерство обороны сша

скотт риттер

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Запад не в состоянии сформулировать для себя конкретную цель, ради которой Вашингтон и Брюссель вмешиваются в украинский кризис, что создает для России значительное преимущество, пишет обозреватель Foreign Policy, научный сотрудник Совета по международным отношениям по Европе Лиана Фикс.По ее словам, неоднозначность позиции Запада, оставляющего открытым вопрос о том, чего он пытается добиться на Украине, работала лишь на первых этапах конфликта.Как подчеркнула автор, когда общественность на Западе пытается задать подобный вопрос, политики заявляют, что определение целей — задача самой Украины. Однако при этом возможности этого целеполагания полностью зависят от поставок вооружений, что дает США и их союзникам все карты."Возникает опасный политический вакуум в самый разгар конфликта, который до сих пор велся в основном с помощью информационных картин и нарративов. Если союзникам Украины не удастся дать определение победы, это сделает Россия. <...> Без четкой цели все больше западных граждан будут воспринимать конфликт как затяжную, неопределенную борьбу, что в итоге подорвет моральный дух Украины и самого Запада", — предупредила Фикс.В субботу офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Пентагон строит планы на увеличение расходов на армию после победы России над киевским режимом. Экс-разведчик сообщил, что председатель объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли рассматривает перспективу развития украинского кризиса с точки зрения победы России.

https://ria.ru/20230401/porazhenie-1862398104.html

https://ria.ru/20230401/sholts-1862356364.html

россия

вашингтон (штат)

украина

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, россия, вашингтон (штат), украина, марк милли, министерство обороны сша, скотт риттер