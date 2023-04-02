https://ria.ru/20230402/zamok-1862230640.html
Грязь на миллиард. Какая судьба ждет замок Галкина* и Пугачевой?
Грязь на миллиард. Какая судьба ждет замок Галкина* и Пугачевой? - РИА Новости, 02.04.2023
Грязь на миллиард. Какая судьба ждет замок Галкина* и Пугачевой?
После того как Максим Галкин* и Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри перебрались в Израиль на фоне высказываний юмориста против спецоперации, многие... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T09:24
2023-04-02T09:24
2023-04-02T10:42
шоубиз
алла пугачева
максим галкин
андрей малахов
одинцово
израиль
московская область (подмосковье)
шоу-бизнес
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После того как Максим Галкин* и Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри перебрались в Израиль на фоне высказываний юмориста против спецоперации, многие задались вопросом: что ждет знаменитый особняк артистов в деревне Грязь под Одинцово?"Грязь на миллиард": почему никто не покупает?В прошлом году в СМИ появилась информация о том, что элитную недвижимость площадью более двух тысяч квадратных метров, расположенную на участке в гектар, выставили на продажу за один миллиард рублей.Казалось бы, цена обоснованна. Шесть этажей, десятки комнат, домашний кинотеатр, обсерватория, спортивный комплекс, антиквариат (вроде доспехов рыцарей XIX века) — и много чего еще.Иными словами, масштабы впечатляют, а покупателя, как писал классик, "все нет". По данным СМИ, на это повлияло несколько факторов.Один из них — расположение замка и не развитая инфраструктура. К тому же Грязь — далеко не самый престижный поселок Подмосковья. Состоятельные люди не очень стремятся построить здесь свою фазенду или приобрести уже готовую. Еще один нюанс, который отталкивает от покупки, — содержание строения. По некоторым данным, только за коммуналку в месяц нужно платить в районе 500 тысяч рублей и примерно столько же — за поддержание порядка. Каменные гаргульи сами себя не протрут.Наконец, странная архитектура. Еще коллеги бежавшего за рубеж юмориста ранее посмеивались над его вкусом. "Если бы мне заплатили, я бы выдержал здесь максимум сутки", — однажды признался телеведущий Андрей Малахов. Многих гостей также пугали разные диковинные вещи, собранные звездной парой. У многих создавалось ощущение, что за ними постоянно кто-то следит."Грязь на миллиард": все-таки покупают?Ранее СМИ писали, что кандидаты на покупку замка были. Известно как минимум о двух. Правда, один начал просить скидку, на что получил категорический отказ от собственников.В марте этого года в СМИ появилась информация о том, что на родовое гнездо Галкина* и Пугачевой нашелся еще один покупатель. И настроен он решительно.Как рассказывал один из приближенных к звездной паре, замком заинтересовался влиятельный человек, готовый приобрести его за миллиард рублей без торга. Инсайдер не раскрыл личность покупателя, как и дату сделки. Но если она состоится, то юмористу, скорее всего, придется приехать в Россию, чтобы подписать документы.Пока же замок в духе французских королей продолжает пустовать в Грязи, ожидая то ли возвращения прежних хозяев, то ли приезда новых. И тем не менее, как пишут СМИ, за порядком в особняке следят. Он находится под постоянной охраной, а за чистоту дорожек, мраморных полов и гобеленов отвечает соответствующий персонал.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алла пугачева, максим галкин, андрей малахов, одинцово, израиль, московская область (подмосковье), шоу-бизнес
Шоубиз, Алла Пугачева, Максим Галкин, Андрей Малахов, Одинцово, Израиль, Московская область (Подмосковье), Шоу-бизнес
После того как Максим Галкин* и Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри перебрались в Израиль на фоне высказываний юмориста против спецоперации, многие задались вопросом: что ждет знаменитый особняк артистов в деревне Грязь под Одинцово?
"Грязь на миллиард": почему никто не покупает?
В прошлом году в СМИ появилась информация о том, что элитную недвижимость площадью более двух тысяч квадратных метров, расположенную на участке в гектар, выставили на продажу за один миллиард рублей.
Казалось бы, цена обоснованна. Шесть этажей, десятки комнат, домашний кинотеатр, обсерватория, спортивный комплекс, антиквариат (вроде доспехов рыцарей XIX века) — и много чего еще.
Иными словами, масштабы впечатляют, а покупателя, как писал классик, "все нет". По данным СМИ, на это повлияло несколько факторов.
Один из них — расположение замка и не развитая инфраструктура. К тому же Грязь — далеко не самый престижный поселок Подмосковья. Состоятельные люди не очень стремятся построить здесь свою фазенду или приобрести уже готовую.
Еще один нюанс, который отталкивает от покупки, — содержание строения. По некоторым данным, только за коммуналку в месяц нужно платить в районе 500 тысяч рублей и примерно столько же — за поддержание порядка. Каменные гаргульи сами себя не протрут.
Наконец, странная архитектура. Еще коллеги бежавшего за рубеж юмориста ранее посмеивались над его вкусом. "Если бы мне заплатили, я бы выдержал здесь максимум сутки", — однажды признался телеведущий Андрей Малахов. Многих гостей также пугали разные диковинные вещи, собранные звездной парой. У многих создавалось ощущение, что за ними постоянно кто-то следит.
"Грязь на миллиард": все-таки покупают?
Ранее СМИ писали, что кандидаты на покупку замка были. Известно как минимум о двух. Правда, один начал просить скидку, на что получил категорический отказ от собственников.
В марте этого года в СМИ появилась информация о том, что на родовое гнездо Галкина* и Пугачевой нашелся еще один покупатель. И настроен он решительно.
Как рассказывал один из приближенных к звездной паре, замком заинтересовался влиятельный человек, готовый приобрести его за миллиард рублей без торга. Инсайдер не раскрыл личность покупателя, как и дату сделки. Но если она состоится, то юмористу, скорее всего, придется приехать в Россию, чтобы подписать документы.
Пока же замок в духе французских королей продолжает пустовать в Грязи, ожидая то ли возвращения прежних хозяев, то ли приезда новых. И тем не менее, как пишут СМИ, за порядком в особняке следят. Он находится под постоянной охраной, а за чистоту дорожек, мраморных полов и гобеленов отвечает соответствующий персонал.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.