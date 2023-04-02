https://ria.ru/20230402/zamok-1862230640.html

Грязь на миллиард. Какая судьба ждет замок Галкина* и Пугачевой?

Грязь на миллиард. Какая судьба ждет замок Галкина* и Пугачевой? - РИА Новости, 02.04.2023

Грязь на миллиард. Какая судьба ждет замок Галкина* и Пугачевой?

После того как Максим Галкин* и Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри перебрались в Израиль на фоне высказываний юмориста против спецоперации, многие... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T09:24

2023-04-02T09:24

2023-04-02T10:42

шоубиз

алла пугачева

максим галкин

андрей малахов

одинцово

израиль

московская область (подмосковье)

шоу-бизнес

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После того как Максим Галкин* и Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри перебрались в Израиль на фоне высказываний юмориста против спецоперации, многие задались вопросом: что ждет знаменитый особняк артистов в деревне Грязь под Одинцово?"Грязь на миллиард": почему никто не покупает?В прошлом году в СМИ появилась информация о том, что элитную недвижимость площадью более двух тысяч квадратных метров, расположенную на участке в гектар, выставили на продажу за один миллиард рублей.Казалось бы, цена обоснованна. Шесть этажей, десятки комнат, домашний кинотеатр, обсерватория, спортивный комплекс, антиквариат (вроде доспехов рыцарей XIX века) — и много чего еще.Иными словами, масштабы впечатляют, а покупателя, как писал классик, "все нет". По данным СМИ, на это повлияло несколько факторов.Один из них — расположение замка и не развитая инфраструктура. К тому же Грязь — далеко не самый престижный поселок Подмосковья. Состоятельные люди не очень стремятся построить здесь свою фазенду или приобрести уже готовую. Еще один нюанс, который отталкивает от покупки, — содержание строения. По некоторым данным, только за коммуналку в месяц нужно платить в районе 500 тысяч рублей и примерно столько же — за поддержание порядка. Каменные гаргульи сами себя не протрут.Наконец, странная архитектура. Еще коллеги бежавшего за рубеж юмориста ранее посмеивались над его вкусом. "Если бы мне заплатили, я бы выдержал здесь максимум сутки", — однажды признался телеведущий Андрей Малахов. Многих гостей также пугали разные диковинные вещи, собранные звездной парой. У многих создавалось ощущение, что за ними постоянно кто-то следит."Грязь на миллиард": все-таки покупают?Ранее СМИ писали, что кандидаты на покупку замка были. Известно как минимум о двух. Правда, один начал просить скидку, на что получил категорический отказ от собственников.В марте этого года в СМИ появилась информация о том, что на родовое гнездо Галкина* и Пугачевой нашелся еще один покупатель. И настроен он решительно.Как рассказывал один из приближенных к звездной паре, замком заинтересовался влиятельный человек, готовый приобрести его за миллиард рублей без торга. Инсайдер не раскрыл личность покупателя, как и дату сделки. Но если она состоится, то юмористу, скорее всего, придется приехать в Россию, чтобы подписать документы.Пока же замок в духе французских королей продолжает пустовать в Грязи, ожидая то ли возвращения прежних хозяев, то ли приезда новых. И тем не менее, как пишут СМИ, за порядком в особняке следят. Он находится под постоянной охраной, а за чистоту дорожек, мраморных полов и гобеленов отвечает соответствующий персонал.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

одинцово

израиль

московская область (подмосковье)

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

алла пугачева, максим галкин, андрей малахов, одинцово, израиль, московская область (подмосковье), шоу-бизнес