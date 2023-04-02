"Это трагедия". В США признали неприятную правду о ВСУ
Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ не смогут организовать успешное контрнаступление
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Украинские вооруженные силы не в состоянии организовать успешное контрнаступление против российской армии, заявил в интервью YouTube-каналу Red Pilled TV офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
"Это армия, способная выполнять очень ограниченные задачи: они могут копать ямы в земле, спускаться в эти ямы и там умирать. Это все, на что они способны в данный момент", — подчеркнул эксперт.
Бывший военный утверждает, что даже с западным вооружением и подготовкой украинские войска не смогут многого показать на поле боя. Он также отметил, что ВСУ встретят серьезное сопротивление, если перейдут в наступление на российские позиции.
"Знаете, мы должны надеяться, что контрнаступление ВСУ просто выдумали, поскольку если это будет так, то украинских солдат хотя бы не разобьют в пух и прах. <…> Вы действительно думаете, что оно будет успешным? Это бред и трагедия, потому что все эти атакующие силы погибнут, а их вооружение уничтожат", — подытожил офицер.
Замглавы МИД Украины Андрей Мельник в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявлял, что у Киева недостаточно танков для контрнаступления. У Европы также не должно быть красных линий относительно поставок истребителей, добавил он.
Как сообщил в середине недели министр обороны Украины Алексей Резников, контрнаступление ВСУ будет идти по нескольким направлениям. В нем будут участвовать немецкие танки Leopard. Глава ведомства предположил, что наступление начнется в апреле-мае.