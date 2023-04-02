https://ria.ru/20230402/vsu-1862448888.html

"Это трагедия". В США признали неприятную правду о ВСУ

"Это трагедия". В США признали неприятную правду о ВСУ - РИА Новости, 02.04.2023

"Это трагедия". В США признали неприятную правду о ВСУ

Украинские вооруженные силы не в состоянии организовать успешное контрнаступление против российской армии, заявил в интервью YouTube-каналу Red Pilled TV офицер РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T11:32

2023-04-02T11:32

2023-04-02T11:35

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сша

киев

скотт риттер

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Украинские вооруженные силы не в состоянии организовать успешное контрнаступление против российской армии, заявил в интервью YouTube-каналу Red Pilled TV офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер."Это армия, способная выполнять очень ограниченные задачи: они могут копать ямы в земле, спускаться в эти ямы и там умирать. Это все, на что они способны в данный момент", — подчеркнул эксперт.Бывший военный утверждает, что даже с западным вооружением и подготовкой украинские войска не смогут многого показать на поле боя. Он также отметил, что ВСУ встретят серьезное сопротивление, если перейдут в наступление на российские позиции."Знаете, мы должны надеяться, что контрнаступление ВСУ просто выдумали, поскольку если это будет так, то украинских солдат хотя бы не разобьют в пух и прах. <…> Вы действительно думаете, что оно будет успешным? Это бред и трагедия, потому что все эти атакующие силы погибнут, а их вооружение уничтожат", — подытожил офицер.Замглавы МИД Украины Андрей Мельник в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявлял, что у Киева недостаточно танков для контрнаступления. У Европы также не должно быть красных линий относительно поставок истребителей, добавил он.Как сообщил в середине недели министр обороны Украины Алексей Резников, контрнаступление ВСУ будет идти по нескольким направлениям. В нем будут участвовать немецкие танки Leopard. Глава ведомства предположил, что наступление начнется в апреле-мае.

https://ria.ru/20230402/zapad-1862436601.html

https://ria.ru/20230401/porazhenie-1862398104.html

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в мире, украина, сша, киев, скотт риттер, вооруженные силы украины