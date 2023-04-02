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Российские войска отразили комбинированный удар ВСУ - РИА Новости, 02.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:06 02.04.2023 (обновлено: 08:53 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/voyska-1862425485.html
Российские войска отразили комбинированный удар ВСУ
Российские войска отразили комбинированный удар ВСУ - РИА Новости, 02.04.2023
Российские войска отразили комбинированный удар ВСУ
Российские подразделения отразили на Южнодонецком направлении комбинированный удар украинской артиллерии, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T05:06
2023-04-02T08:53
специальная военная операция на украине
россия
украина
александр гордеев (полковник)
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российские подразделения отразили на Южнодонецком направлении комбинированный удар украинской артиллерии, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.Расчеты зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" и "Стрела-10" сбили два беспилотных летательных аппарата "Валькирия" и две "Фурии".Кроме того, подразделения группировки "Восток" сорвали две попытки противника провести разведку боем передовых позиций российских войск, разведгруппа уничтожена, ликвидировано до 20 боевиков."На Запорожском направлении пресечена попытка вывода диверсионно-разведывательной группы в тыл наших войск, уничтожены пять боевиков", — добавил Гордеев.На этом же направлении огнем из стрелкового оружия сбили беспилотник "Лелека".В рамках контрбатарейной борьбы с помощью автоматического звукометрического комплекса в районе населенного пункта Зализничное обнаружена и расчетом самоходной артиллерийской установки "Мста-С" уничтожена гаубица противника, заключил начальник пресс-центра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, александр гордеев (полковник), зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Александр Гордеев (полковник), ЗРК С-300
Российские войска отразили комбинированный удар ВСУ

Минобороны: российские бойцы отразили комбинированный удар ВСУ на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российские подразделения отразили на Южнодонецком направлении комбинированный удар украинской артиллерии, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
«

"На Южнодонецком направлении отражены комбинированные ракетные удары двумя снарядами реактивной системы залпового огня HIMARS и тремя снарядами РСЗО "Смерч". Расчетами зенитных ракетных комплексов С-300, "Бук" все цели уничтожены", — сказал он.

Расчеты зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" и "Стрела-10" сбили два беспилотных летательных аппарата "Валькирия" и две "Фурии".
Кроме того, подразделения группировки "Восток" сорвали две попытки противника провести разведку боем передовых позиций российских войск, разведгруппа уничтожена, ликвидировано до 20 боевиков.
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"На Запорожском направлении пресечена попытка вывода диверсионно-разведывательной группы в тыл наших войск, уничтожены пять боевиков", — добавил Гордеев.
На этом же направлении огнем из стрелкового оружия сбили беспилотник "Лелека".
В рамках контрбатарейной борьбы с помощью автоматического звукометрического комплекса в районе населенного пункта Зализничное обнаружена и расчетом самоходной артиллерийской установки "Мста-С" уничтожена гаубица противника, заключил начальник пресс-центра.
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