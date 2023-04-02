https://ria.ru/20230402/voyska-1862425485.html

Российские войска отразили комбинированный удар ВСУ

Российские войска отразили комбинированный удар ВСУ - РИА Новости, 02.04.2023

Российские войска отразили комбинированный удар ВСУ

Российские подразделения отразили на Южнодонецком направлении комбинированный удар украинской артиллерии, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T05:06

2023-04-02T05:06

2023-04-02T08:53

специальная военная операция на украине

россия

украина

александр гордеев (полковник)

зрк с-300

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российские подразделения отразили на Южнодонецком направлении комбинированный удар украинской артиллерии, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.Расчеты зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" и "Стрела-10" сбили два беспилотных летательных аппарата "Валькирия" и две "Фурии".Кроме того, подразделения группировки "Восток" сорвали две попытки противника провести разведку боем передовых позиций российских войск, разведгруппа уничтожена, ликвидировано до 20 боевиков."На Запорожском направлении пресечена попытка вывода диверсионно-разведывательной группы в тыл наших войск, уничтожены пять боевиков", — добавил Гордеев.На этом же направлении огнем из стрелкового оружия сбили беспилотник "Лелека".В рамках контрбатарейной борьбы с помощью автоматического звукометрического комплекса в районе населенного пункта Зализничное обнаружена и расчетом самоходной артиллерийской установки "Мста-С" уничтожена гаубица противника, заключил начальник пресс-центра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230328/aviatsiya-1861107567.html

россия

украина

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россия, украина, александр гордеев (полковник), зрк с-300