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Российские войска отразили комбинированный удар ВСУ
Российские войска отразили комбинированный удар ВСУ - РИА Новости, 02.04.2023
Российские войска отразили комбинированный удар ВСУ
Российские подразделения отразили на Южнодонецком направлении комбинированный удар украинской артиллерии, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T05:06
2023-04-02T05:06
2023-04-02T08:53
специальная военная операция на украине
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александр гордеев (полковник)
зрк с-300
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российские подразделения отразили на Южнодонецком направлении комбинированный удар украинской артиллерии, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.Расчеты зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" и "Стрела-10" сбили два беспилотных летательных аппарата "Валькирия" и две "Фурии".Кроме того, подразделения группировки "Восток" сорвали две попытки противника провести разведку боем передовых позиций российских войск, разведгруппа уничтожена, ликвидировано до 20 боевиков."На Запорожском направлении пресечена попытка вывода диверсионно-разведывательной группы в тыл наших войск, уничтожены пять боевиков", — добавил Гордеев.На этом же направлении огнем из стрелкового оружия сбили беспилотник "Лелека".В рамках контрбатарейной борьбы с помощью автоматического звукометрического комплекса в районе населенного пункта Зализничное обнаружена и расчетом самоходной артиллерийской установки "Мста-С" уничтожена гаубица противника, заключил начальник пресс-центра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, александр гордеев (полковник), зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Александр Гордеев (полковник), ЗРК С-300
Российские войска отразили комбинированный удар ВСУ
Минобороны: российские бойцы отразили комбинированный удар ВСУ на Южнодонецком направлении
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российские подразделения отразили на Южнодонецком направлении комбинированный удар украинской артиллерии, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
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"На Южнодонецком направлении отражены комбинированные ракетные удары двумя снарядами реактивной системы залпового огня HIMARS и тремя снарядами РСЗО "Смерч". Расчетами зенитных ракетных комплексов С-300, "Бук" все цели уничтожены", — сказал он.
Расчеты зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" и "Стрела-10" сбили два беспилотных летательных аппарата "Валькирия" и две "Фурии".
Кроме того, подразделения группировки "Восток" сорвали две попытки противника провести разведку боем передовых позиций российских войск, разведгруппа уничтожена, ликвидировано до 20 боевиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
"На Запорожском направлении пресечена попытка вывода диверсионно-разведывательной группы в тыл наших войск, уничтожены пять боевиков", — добавил Гордеев.
На этом же направлении огнем из стрелкового оружия сбили беспилотник "Лелека".
В рамках контрбатарейной борьбы с помощью автоматического звукометрического комплекса в районе населенного пункта Зализничное обнаружена и расчетом самоходной артиллерийской установки "Мста-С" уничтожена гаубица противника, заключил начальник пресс-центра.
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