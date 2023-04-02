https://ria.ru/20230402/vostok-1862424945.html
Группировка "Восток" уничтожила две группы разведчиков и диверсантов ВСУ
Группировка "Восток" уничтожила две группы разведчиков и диверсантов ВСУ - РИА Новости, 02.04.2023
Группировка "Восток" уничтожила две группы разведчиков и диверсантов ВСУ
Группировка "Восток" на двух направлениях уничтожила за сутки две группы разведчиков и диверсантов Украины, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T05:03
2023-04-02T05:03
2023-04-02T05:09
специальная военная операция на украине
украина
александр гордеев (полковник)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" на двух направлениях уничтожила за сутки две группы разведчиков и диверсантов Украины, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. По словам офицера, на южно-донецком направлении "подразделениями группировки "Восток" сорваны две попытки проведения противником разведки боем передовых позиций наших войск, уничтожена разведывательная группа, ликвидировано до 20 боевиков". "На Запорожском направлении пресечена попытка вывода диверсионно-разведывательной группы в тыл наших войск, уничтожены пять боевиков", - добавил Гордеев. Начальник пресс-центра группировки отметил, что в рамках контрбатарейной борьбы с помощью автоматического звукометрического комплекса обнаружена и расчетом самоходной артиллерийской установки "Мста-С" уничтожена гаубица противника в районе населенного пункта Зализничное.
https://ria.ru/20230401/sklad-1862359625.html
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украина, александр гордеев (полковник)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Александр Гордеев (полковник)
Группировка "Восток" уничтожила две группы разведчиков и диверсантов ВСУ
Группа "Восток" уничтожила на двух направлениях две группы разведчиков и диверсантов ВСУ
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" на двух направлениях уничтожила за сутки две группы разведчиков и диверсантов Украины, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
По словам офицера, на южно-донецком направлении "подразделениями группировки "Восток" сорваны две попытки проведения противником разведки боем передовых позиций наших войск, уничтожена разведывательная группа, ликвидировано до 20 боевиков".
"На Запорожском направлении пресечена попытка вывода диверсионно-разведывательной группы в тыл наших войск, уничтожены пять боевиков", - добавил Гордеев.
Начальник пресс-центра группировки отметил, что в рамках контрбатарейной борьбы с помощью автоматического звукометрического комплекса обнаружена и расчетом самоходной артиллерийской установки "Мста-С" уничтожена гаубица противника в районе населенного пункта Зализничное.
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