https://ria.ru/20230402/vostok-1862424945.html

Группировка "Восток" уничтожила две группы разведчиков и диверсантов ВСУ

Группировка "Восток" уничтожила две группы разведчиков и диверсантов ВСУ - РИА Новости, 02.04.2023

Группировка "Восток" уничтожила две группы разведчиков и диверсантов ВСУ

Группировка "Восток" на двух направлениях уничтожила за сутки две группы разведчиков и диверсантов Украины, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T05:03

2023-04-02T05:03

2023-04-02T05:09

специальная военная операция на украине

украина

александр гордеев (полковник)

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" на двух направлениях уничтожила за сутки две группы разведчиков и диверсантов Украины, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. По словам офицера, на южно-донецком направлении "подразделениями группировки "Восток" сорваны две попытки проведения противником разведки боем передовых позиций наших войск, уничтожена разведывательная группа, ликвидировано до 20 боевиков". "На Запорожском направлении пресечена попытка вывода диверсионно-разведывательной группы в тыл наших войск, уничтожены пять боевиков", - добавил Гордеев. Начальник пресс-центра группировки отметил, что в рамках контрбатарейной борьбы с помощью автоматического звукометрического комплекса обнаружена и расчетом самоходной артиллерийской установки "Мста-С" уничтожена гаубица противника в районе населенного пункта Зализничное.

https://ria.ru/20230401/sklad-1862359625.html

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украина, александр гордеев (полковник)