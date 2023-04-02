Рейтинг@Mail.ru
"Пошло по худшему сценарию". Зеленскому сообщили плохие новости о России - РИА Новости, 02.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:35 02.04.2023
https://ria.ru/20230402/ukraina-1862524336.html
"Пошло по худшему сценарию". Зеленскому сообщили плохие новости о России
"Пошло по худшему сценарию". Зеленскому сообщили плохие новости о России - РИА Новости, 02.04.2023
"Пошло по худшему сценарию". Зеленскому сообщили плохие новости о России
Украина движется по худшему сценарию из-за нарастающего внешнего давления на Киев с целью начать переговоры с Россией об урегулировании конфликта, заявил бывший РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T21:35
2023-04-02T21:35
политика
украина
россия
олаф шольц
олег соскин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_0:55:2961:1721_1920x0_80_0_0_c13a5e4d467af2741b9ef2ac3fbce292.jpg
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Украина движется по худшему сценарию из-за нарастающего внешнего давления на Киев с целью начать переговоры с Россией об урегулировании конфликта, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.По мнению эксперта, многие политики и государственные деятели начинают осознавать, что продолжение боевых действий увеличивает риск их распространения на территорию Европы и Азии.Ранее сын бывшего канцлера Германии Вилли Брандта историк Петер Брандт написал открытое письмо к председателю правительства Олафу Шольцу, которое поддержали 200 членов Социал-демократической партии. В нем говорится о необходимости способствовать мирным переговорам для урегулирования ситуации на Украине. Составители обращения указывают, что большая часть немецких граждан не поддерживает нескончаемое раскручивание "спирали насилия", а вместо главенства милитаризма необходим язык дипломатии и мира.В Киеве резко отреагировали на подобную инициативу политиков из Германии. В частности, замглавы МИД Украины Андрей Мельник послал к черту автора письма Петера Брандта и назвал "маразматичным" призыв добиться прекращения боевых действий.
https://ria.ru/20230402/udar-1862512392.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_42:0:2623:1936_1920x0_80_0_0_c458fed5e41b56789ba4c88fdfed4a02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, украина, россия, олаф шольц, олег соскин
Политика, Украина, Россия, Олаф Шольц, Олег Соскин
"Пошло по худшему сценарию". Зеленскому сообщили плохие новости о России

Экс-советник Кучмы Соскин: Украину ждет худший сценарий из-за нарастания внешнего давления

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Украина движется по худшему сценарию из-за нарастающего внешнего давления на Киев с целью начать переговоры с Россией об урегулировании конфликта, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«
"Ситуация развивается в очень плохом для Украины ключе. В мире растет число лидеров, которые хотят, чтобы на линии фронта между Украиной и Россией было прекращение огня", — отметил он.
По мнению эксперта, многие политики и государственные деятели начинают осознавать, что продолжение боевых действий увеличивает риск их распространения на территорию Европы и Азии.
Ранее сын бывшего канцлера Германии Вилли Брандта историк Петер Брандт написал открытое письмо к председателю правительства Олафу Шольцу, которое поддержали 200 членов Социал-демократической партии. В нем говорится о необходимости способствовать мирным переговорам для урегулирования ситуации на Украине. Составители обращения указывают, что большая часть немецких граждан не поддерживает нескончаемое раскручивание "спирали насилия", а вместо главенства милитаризма необходим язык дипломатии и мира.
В Киеве резко отреагировали на подобную инициативу политиков из Германии. В частности, замглавы МИД Украины Андрей Мельник послал к черту автора письма Петера Брандта и назвал "маразматичным" призыв добиться прекращения боевых действий.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
В Британии рассказали, какого шага российской армии на Украине боятся
Вчера, 20:17
 
ПолитикаУкраинаРоссияОлаф ШольцОлег Соскин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала