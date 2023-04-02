https://ria.ru/20230402/ukraina-1862524336.html

"Пошло по худшему сценарию". Зеленскому сообщили плохие новости о России

"Пошло по худшему сценарию". Зеленскому сообщили плохие новости о России - РИА Новости, 02.04.2023

"Пошло по худшему сценарию". Зеленскому сообщили плохие новости о России

Украина движется по худшему сценарию из-за нарастающего внешнего давления на Киев с целью начать переговоры с Россией об урегулировании конфликта, заявил бывший РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T21:35

2023-04-02T21:35

2023-04-02T21:35

политика

украина

россия

олаф шольц

олег соскин

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Украина движется по худшему сценарию из-за нарастающего внешнего давления на Киев с целью начать переговоры с Россией об урегулировании конфликта, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.По мнению эксперта, многие политики и государственные деятели начинают осознавать, что продолжение боевых действий увеличивает риск их распространения на территорию Европы и Азии.Ранее сын бывшего канцлера Германии Вилли Брандта историк Петер Брандт написал открытое письмо к председателю правительства Олафу Шольцу, которое поддержали 200 членов Социал-демократической партии. В нем говорится о необходимости способствовать мирным переговорам для урегулирования ситуации на Украине. Составители обращения указывают, что большая часть немецких граждан не поддерживает нескончаемое раскручивание "спирали насилия", а вместо главенства милитаризма необходим язык дипломатии и мира.В Киеве резко отреагировали на подобную инициативу политиков из Германии. В частности, замглавы МИД Украины Андрей Мельник послал к черту автора письма Петера Брандта и назвал "маразматичным" призыв добиться прекращения боевых действий.

https://ria.ru/20230402/udar-1862512392.html

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политика, украина, россия, олаф шольц, олег соскин