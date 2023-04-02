https://ria.ru/20230402/ukraina-1862429989.html
Американский военный назвал Зеленского вредителем и объяснил цель России
Американский военный назвал Зеленского вредителем и объяснил цель России - РИА Новости, 02.04.2023
Американский военный назвал Зеленского вредителем и объяснил цель России
В конфликте на Украине Россия выступает в качестве "дезинсектора", который борется с вредительским режимом Владимира Зеленского, такое мнение высказал ветеран и РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T07:44
2023-04-02T07:44
2023-04-02T07:44
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. В конфликте на Украине Россия выступает в качестве "дезинсектора", который борется с вредительским режимом Владимира Зеленского, такое мнение высказал ветеран и писатель Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен."Россия не пытается захватить Украину, она освобождает ее от Запада. Россия рассматривает Украину как средство борьбы с вредителями, если вы хотите вывести жуков или крыс из дома, вы не уничтожаете весь дом, вы выгоняете вредителя", - написал он в Twitter.Дрейвен также указал, что Россия имеет значительное количество ядерного оружия. Москва, по его словам, стремилась к компромиссу в виде нейтральной Украины и ее отказа от вступления в НАТО, однако была вынуждена действовать иначе из-за агрессии Киева.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230401/zelenskiy-1862372973.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, нато
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО
Американский военный назвал Зеленского вредителем и объяснил цель России
Американский ветеран Дрейвен заявил, что Россия борется с вредительским режимом Зеленского