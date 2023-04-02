https://ria.ru/20230402/ukraina-1862429989.html

Американский военный назвал Зеленского вредителем и объяснил цель России

Американский военный назвал Зеленского вредителем и объяснил цель России - РИА Новости, 02.04.2023

Американский военный назвал Зеленского вредителем и объяснил цель России

В конфликте на Украине Россия выступает в качестве "дезинсектора", который борется с вредительским режимом Владимира Зеленского, такое мнение высказал ветеран и РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T07:44

2023-04-02T07:44

2023-04-02T07:44

в мире

россия

украина

владимир зеленский

владимир путин

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808810459_0:0:2933:1651_1920x0_80_0_0_83cbed0616ee020336d7f6c9183f1cc1.jpg

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. В конфликте на Украине Россия выступает в качестве "дезинсектора", который борется с вредительским режимом Владимира Зеленского, такое мнение высказал ветеран и писатель Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен."Россия не пытается захватить Украину, она освобождает ее от Запада. Россия рассматривает Украину как средство борьбы с вредителями, если вы хотите вывести жуков или крыс из дома, вы не уничтожаете весь дом, вы выгоняете вредителя", - написал он в Twitter.Дрейвен также указал, что Россия имеет значительное количество ядерного оружия. Москва, по его словам, стремилась к компромиссу в виде нейтральной Украины и ее отказа от вступления в НАТО, однако была вынуждена действовать иначе из-за агрессии Киева.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230401/zelenskiy-1862372973.html

https://ria.ru/20230401/ukraina-1862407139.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, нато