Рейтинг@Mail.ru
Американский военный назвал Зеленского вредителем и объяснил цель России - РИА Новости, 02.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:44 02.04.2023
https://ria.ru/20230402/ukraina-1862429989.html
Американский военный назвал Зеленского вредителем и объяснил цель России
Американский военный назвал Зеленского вредителем и объяснил цель России - РИА Новости, 02.04.2023
Американский военный назвал Зеленского вредителем и объяснил цель России
В конфликте на Украине Россия выступает в качестве "дезинсектора", который борется с вредительским режимом Владимира Зеленского, такое мнение высказал ветеран и РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T07:44
2023-04-02T07:44
в мире
россия
украина
владимир зеленский
владимир путин
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808810459_0:0:2933:1651_1920x0_80_0_0_83cbed0616ee020336d7f6c9183f1cc1.jpg
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. В конфликте на Украине Россия выступает в качестве "дезинсектора", который борется с вредительским режимом Владимира Зеленского, такое мнение высказал ветеран и писатель Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен."Россия не пытается захватить Украину, она освобождает ее от Запада. Россия рассматривает Украину как средство борьбы с вредителями, если вы хотите вывести жуков или крыс из дома, вы не уничтожаете весь дом, вы выгоняете вредителя", - написал он в Twitter.Дрейвен также указал, что Россия имеет значительное количество ядерного оружия. Москва, по его словам, стремилась к компромиссу в виде нейтральной Украины и ее отказа от вступления в НАТО, однако была вынуждена действовать иначе из-за агрессии Киева.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230401/zelenskiy-1862372973.html
https://ria.ru/20230401/ukraina-1862407139.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808810459_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_6518ffb84d5fd0eb35b58e3bc3b0d7f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, нато
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО
Американский военный назвал Зеленского вредителем и объяснил цель России

Американский ветеран Дрейвен заявил, что Россия борется с вредительским режимом Зеленского

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий РФ передает воду и консервы женщине стоящей в автомобильной пробке возле КПП "Васильевка" на границе Запорожской области
Военнослужащий РФ передает воду и консервы женщине стоящей в автомобильной пробке возле КПП Васильевка на границе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий РФ передает воду и консервы женщине стоящей в автомобильной пробке возле КПП "Васильевка" на границе Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. В конфликте на Украине Россия выступает в качестве "дезинсектора", который борется с вредительским режимом Владимира Зеленского, такое мнение высказал ветеран и писатель Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен.
"Россия не пытается захватить Украину, она освобождает ее от Запада. Россия рассматривает Украину как средство борьбы с вредителями, если вы хотите вывести жуков или крыс из дома, вы не уничтожаете весь дом, вы выгоняете вредителя", - написал он в Twitter.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
В Сети объяснили Зеленскому, какую справедливость он заслужил
Вчера, 17:08
Дрейвен также указал, что Россия имеет значительное количество ядерного оружия. Москва, по его словам, стремилась к компромиссу в виде нейтральной Украины и ее отказа от вступления в НАТО, однако была вынуждена действовать иначе из-за агрессии Киева.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
"Он уже в курсе". Зеленскому сообщили, из каких регионов скоро отступят ВСУ
Вчера, 21:32
 
В миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала