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В Уфе ищут мужчину, угрожавшего прохожим напоминающим пистолет предметом
В Уфе ищут мужчину, угрожавшего прохожим напоминающим пистолет предметом - РИА Новости, 02.04.2023
В Уфе ищут мужчину, угрожавшего прохожим напоминающим пистолет предметом
Полиция ищет мужчину, который угрожал прохожим в Уфе предметом, похожим на пистолет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T06:55
2023-04-02T06:55
2023-04-02T06:55
уфа
происшествия
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УФА, 2 апр - РИА Новости. Полиция ищет мужчину, который угрожал прохожим в Уфе предметом, похожим на пистолет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. Местные издания опубликовали видео инцидента. На кадрах - мужчина угрожает двум молодым людям предметом, похожим на пистолет. Одному из них он приставляет этот предмет к лицу. Мужчины не идут на конфликт, их уводит девушка, поясняя злоумышленнику, что они опаздывают. Когда прохожие уходят, угрожавший мужчина подходит к дверям здания, камера наблюдения которого фиксирует его лицо. В пресс-службе МВД по Башкирии РИА Новости рассказали, что сотрудники отдела полиции №6 Уфы начали проверку. "В настоящее время устанавливается личность человека, угрожавшего предметом, похожим на пистолет. По результатам проверки, в отношении него будет принято процессуальное решение", - пояснили в башкирской полиции.
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уфа, происшествия
В Уфе ищут мужчину, угрожавшего прохожим напоминающим пистолет предметом
В Уфе полиция ищет мужчину, который угрожал прохожим предметом, похожим на пистолет
УФА, 2 апр - РИА Новости. Полиция ищет мужчину, который угрожал прохожим в Уфе предметом, похожим на пистолет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
Местные издания опубликовали видео инцидента. На кадрах - мужчина угрожает двум молодым людям предметом, похожим на пистолет. Одному из них он приставляет этот предмет к лицу. Мужчины не идут на конфликт, их уводит девушка, поясняя злоумышленнику, что они опаздывают. Когда прохожие уходят, угрожавший мужчина подходит к дверям здания, камера наблюдения которого фиксирует его лицо.
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В пресс-службе МВД по Башкирии РИА Новости рассказали, что сотрудники отдела полиции №6 Уфы начали проверку. "В настоящее время устанавливается личность человека, угрожавшего предметом, похожим на пистолет. По результатам проверки, в отношении него будет принято процессуальное решение", - пояснили в башкирской полиции.