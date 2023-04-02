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В Британии рассказали, какого шага российской армии на Украине боятся
В Британии рассказали, какого шага российской армии на Украине боятся - РИА Новости, 02.04.2023
В Британии рассказали, какого шага российской армии на Украине боятся
Захват российской армией британского танка Challenger на Украине и демонстрация его во время парада на Красной площади стали бы ударом по военной репутации... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T20:17
2023-04-02T20:17
2023-04-02T20:32
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Захват российской армией британского танка Challenger на Украине и демонстрация его во время парада на Красной площади стали бы ударом по военной репутации Лондона, написал подполковник Стюарт Кроуфорд в статье для Express.По словам офицера, украинские и британские власти должны быть осторожны, поскольку россияне, возможно, овладеют этими машинами на поле боя.Кроуфорд не рассказал, из-за каких технологических особенностей танк мог бы стать предметом интереса для российских инженеров и оружейников. Однако он признал, что Challenger 2 — довольно старый агрегат, который не проходил никаких глубоких модернизаций и не был адаптирован для современного боя, в котором активно применяются дроны-камикадзе.
https://ria.ru/20230402/ukraina-1862479877.html
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политика, украина, россия, великобритания, лондон, москва
Политика, Украина, Россия, Великобритания, Лондон, Москва
В Британии рассказали, какого шага российской армии на Украине боятся
Офицер Кроуфорд: парад с захваченным Challenger в Москве был бы ударом по Лондону