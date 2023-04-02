https://ria.ru/20230402/udar-1862487647.html
Источник опроверг сообщения об ударе ВСУ по заводу "АЗОМ" в Артемовске
Источник опроверг сообщения об ударе ВСУ по заводу "АЗОМ" в Артемовске - РИА Новости, 02.04.2023
Источник опроверг сообщения об ударе ВСУ по заводу "АЗОМ" в Артемовске
Удара тактическим ракетным комплексом "Точка-У" по заводу "АЗОМ" в Артемовске, о чем писал ряд СМИ, не было, сообщил РИА Новости источник, находящийся в городе, РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T17:06
2023-04-02T17:06
2023-04-02T17:06
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
чвк "вагнер"
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АРТЕМОВСК (ДНР), 2 апр - РИА Новости. Удара тактическим ракетным комплексом "Точка-У" по заводу "АЗОМ" в Артемовске, о чем писал ряд СМИ, не было, сообщил РИА Новости источник, находящийся в городе, комментируя сообщения о якобы ударе Киева по предприятию и уничтожению бойцов группы "Вагнер". Ранее ряд СМИ, в том числе украинских, распространили видео, согласно которому Киев якобы попытался уничтожить бойцов группы "Вагнер" ударом ракеты "Точка-У" по заводу "АЗОМ" в Артемовске. "Такого удара "Точкой-У" не было", - заявил РИА Новости источник. Бойцы группы "Вагнер" в марте полностью взяли под контроль цеха завода в северных районах Артемовска. Со слов штурмовавших завод бойцов, в его цехах есть несколько бомбоубежищ, в которых можно было пережидать артиллерийские обстрелы и авиаудары, но для украинских войск появление бойцов "Вагнера" оказалось неожиданным. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230331/artemovsk-1862014399.html
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, донецкая народная республика, чвк "вагнер"
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, ЧВК "Вагнер"
Источник опроверг сообщения об ударе ВСУ по заводу "АЗОМ" в Артемовске
Украинские войска не совершали удар "Точкой-У" по заводу "АЗОМ" в Артемовске
АРТЕМОВСК (ДНР), 2 апр - РИА Новости. Удара тактическим ракетным комплексом "Точка-У" по заводу "АЗОМ" в Артемовске, о чем писал ряд СМИ, не было, сообщил РИА Новости источник, находящийся в городе, комментируя сообщения о якобы ударе Киева по предприятию и уничтожению бойцов группы "Вагнер".
Ранее ряд СМИ, в том числе украинских, распространили видео, согласно которому Киев якобы попытался уничтожить бойцов группы "Вагнер" ударом ракеты "Точка-У" по заводу "АЗОМ" в Артемовске.
"Такого удара "Точкой-У" не было", - заявил РИА Новости источник.
Бойцы группы "Вагнер" в марте полностью взяли под контроль цеха завода в северных районах Артемовска. Со слов штурмовавших завод бойцов, в его цехах есть несколько бомбоубежищ, в которых можно было пережидать артиллерийские обстрелы и авиаудары, но для украинских войск появление бойцов "Вагнера" оказалось неожиданным.
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка
. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе
. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
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