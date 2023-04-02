https://ria.ru/20230402/udar-1862487647.html

Источник опроверг сообщения об ударе ВСУ по заводу "АЗОМ" в Артемовске

Источник опроверг сообщения об ударе ВСУ по заводу "АЗОМ" в Артемовске - РИА Новости, 02.04.2023

Источник опроверг сообщения об ударе ВСУ по заводу "АЗОМ" в Артемовске

Удара тактическим ракетным комплексом "Точка-У" по заводу "АЗОМ" в Артемовске, о чем писал ряд СМИ, не было, сообщил РИА Новости источник, находящийся в городе, РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T17:06

2023-04-02T17:06

2023-04-02T17:06

специальная военная операция на украине

артемовск

донецкая народная республика

чвк "вагнер"

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АРТЕМОВСК (ДНР), 2 апр - РИА Новости. Удара тактическим ракетным комплексом "Точка-У" по заводу "АЗОМ" в Артемовске, о чем писал ряд СМИ, не было, сообщил РИА Новости источник, находящийся в городе, комментируя сообщения о якобы ударе Киева по предприятию и уничтожению бойцов группы "Вагнер". Ранее ряд СМИ, в том числе украинских, распространили видео, согласно которому Киев якобы попытался уничтожить бойцов группы "Вагнер" ударом ракеты "Точка-У" по заводу "АЗОМ" в Артемовске. "Такого удара "Точкой-У" не было", - заявил РИА Новости источник. Бойцы группы "Вагнер" в марте полностью взяли под контроль цеха завода в северных районах Артемовска. Со слов штурмовавших завод бойцов, в его цехах есть несколько бомбоубежищ, в которых можно было пережидать артиллерийские обстрелы и авиаудары, но для украинских войск появление бойцов "Вагнера" оказалось неожиданным. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230331/artemovsk-1862014399.html

артемовск

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

артемовск, донецкая народная республика, чвк "вагнер"