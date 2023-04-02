https://ria.ru/20230402/uborka-1862442389.html

В России вырос спрос на инвентарь для уборки

В России вырос спрос на инвентарь для уборки - РИА Новости, 02.04.2023

В России вырос спрос на инвентарь для уборки

Спрос россиян на инвентарь для уборки в первый весенний месяц вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом больше всего интерес... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T10:11

2023-04-02T10:11

2023-04-02T10:11

общество

россия

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Спрос россиян на инвентарь для уборки в первый весенний месяц вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом больше всего интерес увеличился в Новосибирске, Волгограде и Казани, следует из имеющегося у РИА Новости анализа онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру", проведенного на основе спроса на площадке. "Онлайн-гипермаркет ... "ВсеИнструменты.ру" проанализировал спрос на продукцию из категории клинингового оборудования и товаров для уборки в марте 2023 года и сравнил эти данные с аналогичным периодом прошлого года... На 51% в России вырос спрос на уборочный инвентарь", - говорится в исследовании. Отмечается, что жители Новосибирска увеличили покупки данных товаров на 157%, Волгограда - на 120%, Казани - на 115%, Омска - на 113%. Также популярность этой продукции выросла в Нижнем Новгороде (+104%), Москве (+92%), Екатеринбурге (+90%), Челябинске (+75%), Самаре (+64%). При этом продажи моющих и чистящих средств по стране выросли на 31%. Самый интенсивный рост спроса выявлен в Перми, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Воронеже, Челябинске и Москве. Также зафиксирован рост спроса на тряпки и салфетки (+78%), емкости для мусора (+76%), парогенераторы (+49%). В целом в топ товаров для весенней уборки вошли щетки, швабры, мусорные контейнеры, пылесосы, средства для прочистки канализации и труб, отпариватели, губки и салфетки, антинакипин, техническая соль, а также антискотч и мойки высокого давления. "Клининговое оборудование (общая категория, куда входит уборочный инвентарь - ред.) в марте 2023 года россияне покупали чаще на 43%. Среди регионов наибольший рост спроса зафиксирован в Новосибирске (+90%), Нижнем Новгороде (+78%), Екатеринбурге (+70%), Волгограде (+65%), Москве (+59%), а также Перми (+56%). Кроме этого, продажи увеличились в Омске (+32%), Челябинске (+31%), Казани (+13%)", - добавляется в исследовании.

https://ria.ru/20230124/avito_uslugi-1846173223.html

https://ria.ru/20220309/tseny-1777355117.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия