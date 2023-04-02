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Трамп выступит с публичным заявлением после предъявления ему обвинений
Трамп выступит с публичным заявлением после предъявления ему обвинений - РИА Новости, 02.04.2023
Трамп выступит с публичным заявлением после предъявления ему обвинений
Экс-президент США Дональд Трамп после ожидаемого во вторник предъявления обвинений в суде Нью-Йорка выступит с заявлением из своей резиденции в штате Флорида,... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T17:50
2023-04-02T17:50
2023-04-02T18:04
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ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп после ожидаемого во вторник предъявления обвинений в суде Нью-Йорка выступит с заявлением из своей резиденции в штате Флорида, сообщил его офис.Во вторник Трамп, как ожидается, явится в суд в Нью-Йорке, где ему зачитают обвинения, а он откажется их признать. Предположительно, речь идет о финансовых нарушениях при выплате крупной суммы порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание о ее предполагаемом романе с экс-президентом.
https://ria.ru/20230401/tramp-1862307616.html
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флорида, сша, в мире, дональд трамп, нью-йорк (город)
Флорида, США, В мире, Дональд Трамп, Нью-Йорк (город)
Трамп выступит с публичным заявлением после предъявления ему обвинений
Трамп намерен выступить с публичным заявлением после предъявления ему обвинений во вторник