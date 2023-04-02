https://ria.ru/20230402/tramp-1862492929.html

Трамп выступит с публичным заявлением после предъявления ему обвинений

Трамп выступит с публичным заявлением после предъявления ему обвинений - РИА Новости, 02.04.2023

Трамп выступит с публичным заявлением после предъявления ему обвинений

Экс-президент США Дональд Трамп после ожидаемого во вторник предъявления обвинений в суде Нью-Йорка выступит с заявлением из своей резиденции в штате Флорида,... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T17:50

2023-04-02T17:50

2023-04-02T18:04

флорида

сша

в мире

дональд трамп

нью-йорк (город)

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ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп после ожидаемого во вторник предъявления обвинений в суде Нью-Йорка выступит с заявлением из своей резиденции в штате Флорида, сообщил его офис.Во вторник Трамп, как ожидается, явится в суд в Нью-Йорке, где ему зачитают обвинения, а он откажется их признать. Предположительно, речь идет о финансовых нарушениях при выплате крупной суммы порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание о ее предполагаемом романе с экс-президентом.

https://ria.ru/20230401/tramp-1862307616.html

флорида

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флорида, сша, в мире, дональд трамп, нью-йорк (город)