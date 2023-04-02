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Трамп выступит с публичным заявлением после предъявления ему обвинений - РИА Новости, 02.04.2023
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17:50 02.04.2023 (обновлено: 18:04 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/tramp-1862492929.html
Трамп выступит с публичным заявлением после предъявления ему обвинений
Трамп выступит с публичным заявлением после предъявления ему обвинений - РИА Новости, 02.04.2023
Трамп выступит с публичным заявлением после предъявления ему обвинений
Экс-президент США Дональд Трамп после ожидаемого во вторник предъявления обвинений в суде Нью-Йорка выступит с заявлением из своей резиденции в штате Флорида,... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T17:50
2023-04-02T18:04
флорида
сша
в мире
дональд трамп
нью-йорк (город)
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ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп после ожидаемого во вторник предъявления обвинений в суде Нью-Йорка выступит с заявлением из своей резиденции в штате Флорида, сообщил его офис.Во вторник Трамп, как ожидается, явится в суд в Нью-Йорке, где ему зачитают обвинения, а он откажется их признать. Предположительно, речь идет о финансовых нарушениях при выплате крупной суммы порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание о ее предполагаемом романе с экс-президентом.
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флорида, сша, в мире, дональд трамп, нью-йорк (город)
Флорида, США, В мире, Дональд Трамп, Нью-Йорк (город)
Трамп выступит с публичным заявлением после предъявления ему обвинений

Трамп намерен выступить с публичным заявлением после предъявления ему обвинений во вторник

© AP Photo / Mary AltafferБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп после ожидаемого во вторник предъявления обвинений в суде Нью-Йорка выступит с заявлением из своей резиденции в штате Флорида, сообщил его офис.
«
"Президент Дональд Дж. Трамп, 45-й президент Соединенных Штатов Америки, выступит с заявлением в Мар-а-Лаго в Палм-Бич, Флорида, во вторник, 4 апреля 2023 года, в 20:15 по времени восточного побережья (3:15 среды мск)", - сказано в анонсе.
Во вторник Трамп, как ожидается, явится в суд в Нью-Йорке, где ему зачитают обвинения, а он откажется их признать. Предположительно, речь идет о финансовых нарушениях при выплате крупной суммы порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание о ее предполагаемом романе с экс-президентом.
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