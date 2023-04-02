https://ria.ru/20230402/tramp-1862449122.html

Большинство республиканцев готовы поддержать Трампа на выборах

Большинство республиканцев готовы поддержать Трампа на выборах - РИА Новости, 02.04.2023

Большинство республиканцев готовы поддержать Трампа на выборах

Более 50% республиканцев готовы поддержать кандидатуру Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году, несмотря на намерение властей выдвинуть... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T11:33

2023-04-02T11:33

2023-04-02T11:33

в мире

сша

флорида

южная каролина

рон десантис

дональд трамп

никки хейли

оон

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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Более 50% республиканцев готовы поддержать кандидатуру Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году, несмотря на намерение властей выдвинуть обвинения против политика в суде, следует из результатов опроса, проведенного британской компанией YouGov. Согласно опросу, из всех кандидатов от Республиканской партии на праймериз за Трампа могут проголосовать 52% сторонников республиканцев. Следом за ним идет губернатор Флориды Рон Десантис, его готовы поддержать 21% респондентов. На третьем месте по популярности находится экс-губернатор Южной Каролины и экс-представитель США в ООН Никки Хейли, за нее могут проголосовать 5%. Кроме того, участникам опроса задали вопросы относительно решения Большого жюри присяжных о предъявлении Трампу обвинений. 43% американцев называют политическую предвзятость основным мотивом обвинительного заключения, при этом 42% респондентов считают, что оно мотивировано искренним желанием привлечь Трампа к ответственности. Опрос проводился с 30 по 31 марта среди 1089 взрослых американцев. Статистическая погрешность составляет 3,3 процентных пункта. Ранее большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу. По данным источников телеканала CNN, прокуратура Манхэттена обвиняет бывшего президента США по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере. Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс – ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Прибытие Трампа в суд ожидается 4 апреля. Как сообщил ранее адвокат политика Джо Такопина, во время своей явки бывший президент США намерен заявить о своей невиновности.

https://ria.ru/20230401/tramp-1862345634.html

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флорида

южная каролина

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Дарья Буймова

в мире, сша, флорида, южная каролина, рон десантис, дональд трамп, никки хейли, оон