Большинство республиканцев готовы поддержать Трампа на выборах
По данным опроса, большинство республиканцев поддержат Трампа на выборах в 2024 году
© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
© AP Photo / Gerald Herbert
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Более 50% республиканцев готовы поддержать кандидатуру Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году, несмотря на намерение властей выдвинуть обвинения против политика в суде, следует из результатов опроса, проведенного британской компанией YouGov.
Согласно опросу, из всех кандидатов от Республиканской партии на праймериз за Трампа могут проголосовать 52% сторонников республиканцев. Следом за ним идет губернатор Флориды Рон Десантис, его готовы поддержать 21% респондентов. На третьем месте по популярности находится экс-губернатор Южной Каролины и экс-представитель США в ООН Никки Хейли, за нее могут проголосовать 5%.
Кроме того, участникам опроса задали вопросы относительно решения Большого жюри присяжных о предъявлении Трампу обвинений. 43% американцев называют политическую предвзятость основным мотивом обвинительного заключения, при этом 42% респондентов считают, что оно мотивировано искренним желанием привлечь Трампа к ответственности.
Опрос проводился с 30 по 31 марта среди 1089 взрослых американцев. Статистическая погрешность составляет 3,3 процентных пункта.
Ранее большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу. По данным источников телеканала CNN, прокуратура Манхэттена обвиняет бывшего президента США по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере. Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс – ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
Прибытие Трампа в суд ожидается 4 апреля. Как сообщил ранее адвокат политика Джо Такопина, во время своей явки бывший президент США намерен заявить о своей невиновности.