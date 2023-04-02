Число погибших из-за торнадо в США выросло до 26
Число погибших из-за торнадо в нескольких штатах США выросло до 26
© AP Photo / Andrew DeMilloПоследствия торнадо в городе Литл-Рок, штат Арканзас
© AP Photo / Andrew DeMillo
Последствия торнадо в городе Литл-Рок, штат Арканзас. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Число погибших в результате сильного торнадо в восьми штатах США увеличилось до 26 человек, сообщил телеканал CBS News.
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"Десятки тысяч потребителей остались без электричества", - сообщает телеканал со ссылкой на собственные подсчеты.
Кроме того, десятки человек пострадали.
Ранее сообщалось о 18 жертвах.
По данным мониторингового сервиса PowerOutage.us, в штате Пенсильвания без электроснабжения остаются порядка 140 тысяч потребителей, в Огайо – около 82 тысяч и более 65 тысяч в Вирджинии.
В субботу телеканал ABC News сообщал, что торнадо были зафиксированы в таких штатах, как Арканзас, Миссисипи, Айова, Теннесси, Иллинойс и Висконсин. Как отмечала американская национальная метеорологическая служба, более 28 миллионов людей живут в зоне, где по состоянию на вечер пятницы действовало предупреждение о торнадо.
От удара стихии в минувшую пятницу сильно пострадал Литл-Рок — административный центр и самый густонаселенный город штата Арканзас. В нем повреждены или разрушены многие дома. Губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс объявила чрезвычайное положение, заявив, что власти не пожалеют никаких ресурсов для восстановления штата. По ее указу к борьбе с последствиями стихии подключили Национальную гвардию.