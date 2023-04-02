https://ria.ru/20230402/tornado-1862440273.html

Число погибших из-за торнадо в США выросло до 26

Число погибших из-за торнадо в США выросло до 26 - РИА Новости, 02.04.2023

Число погибших из-за торнадо в США выросло до 26

Число погибших в результате сильного торнадо в восьми штатах США увеличилось до 26 человек, сообщил телеканал CBS News. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T09:51

2023-04-02T09:51

2023-04-02T10:08

в мире

арканзас

сша

пенсильвания

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ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Число погибших в результате сильного торнадо в восьми штатах США увеличилось до 26 человек, сообщил телеканал CBS News. Кроме того, десятки человек пострадали.Ранее сообщалось о 18 жертвах. По данным мониторингового сервиса PowerOutage.us, в штате Пенсильвания без электроснабжения остаются порядка 140 тысяч потребителей, в Огайо – около 82 тысяч и более 65 тысяч в Вирджинии. В субботу телеканал ABC News сообщал, что торнадо были зафиксированы в таких штатах, как Арканзас, Миссисипи, Айова, Теннесси, Иллинойс и Висконсин. Как отмечала американская национальная метеорологическая служба, более 28 миллионов людей живут в зоне, где по состоянию на вечер пятницы действовало предупреждение о торнадо. От удара стихии в минувшую пятницу сильно пострадал Литл-Рок — административный центр и самый густонаселенный город штата Арканзас. В нем повреждены или разрушены многие дома. Губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс объявила чрезвычайное положение, заявив, что власти не пожалеют никаких ресурсов для восстановления штата. По ее указу к борьбе с последствиями стихии подключили Национальную гвардию.

https://ria.ru/20230325/tornado-1860589687.html

арканзас

сша

пенсильвания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, арканзас, сша, пенсильвания