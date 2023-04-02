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В Херсонской области раскрыли ячейку украинских террористов, сообщил Сальдо - РИА Новости, 02.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:41 02.04.2023 (обновлено: 08:23 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/terroristy-1862419072.html
В Херсонской области раскрыли ячейку украинских террористов, сообщил Сальдо
В Херсонской области раскрыли ячейку украинских террористов, сообщил Сальдо - РИА Новости, 02.04.2023
В Херсонской области раскрыли ячейку украинских террористов, сообщил Сальдо
Правоохранительные органы Херсонской области раскрыли ячейку украинских террористов, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T01:41
2023-04-02T08:23
владимир сальдо
херсонская область
новая каховка
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Правоохранительные органы Херсонской области раскрыли ячейку украинских террористов, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо в Telegram-канале.Российские силовики обнаружили схроны с большим количеством взрывчатки, ее изъяли и уничтожили."(Согласно) полученной оперативной информации, на территории Новой Каховки был запланирован ряд террористических акций, направленных на массовое убийство мирных граждан и дискредитацию государственного строя", — добавил Сальдо.Врио губернатора региона также поблагодарил правоохранителей, которые "на регулярной основе обеспечивают безопасность мирных жителей" региона.Херсонская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума, проведенного там после начала военной операции.При этом Киев не признает легитимность плебисцита и продолжает обстреливать части региона, находящиеся под контролем российских военных. Сейчас они заняли 75 процентов территории области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролируется Украиной.
https://ria.ru/20230328/pokushenie-1861129058.html
https://ria.ru/20230330/osvobozhdenie-1861779081.html
херсонская область
новая каховка
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владимир сальдо, херсонская область , новая каховка
Владимир Сальдо, Херсонская область , Новая Каховка, Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области раскрыли ячейку украинских террористов, сообщил Сальдо

Врио губернатора Сальдо заявил о раскрытии ячейки террористов в Херсонской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ
Сотрудник Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
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Сотрудник Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Правоохранительные органы Херсонской области раскрыли ячейку украинских террористов, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо в Telegram-канале.
«

"Сегодня в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий была вскрыта ячейка украинских террористов, планировавших теракт в местах массового скопления людей в Новой Каховке", - написал он.

Российские силовики обнаружили схроны с большим количеством взрывчатки, ее изъяли и уничтожили.
"(Согласно) полученной оперативной информации, на территории Новой Каховки был запланирован ряд террористических акций, направленных на массовое убийство мирных граждан и дискредитацию государственного строя", — добавил Сальдо.
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Врио губернатора региона также поблагодарил правоохранителей, которые "на регулярной основе обеспечивают безопасность мирных жителей" региона.
Херсонская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума, проведенного там после начала военной операции.
При этом Киев не признает легитимность плебисцита и продолжает обстреливать части региона, находящиеся под контролем российских военных. Сейчас они заняли 75 процентов территории области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролируется Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир СальдоХерсонская областьНовая Каховка
 
 
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