https://ria.ru/20230402/terroristy-1862419072.html
В Херсонской области раскрыли ячейку украинских террористов, сообщил Сальдо
В Херсонской области раскрыли ячейку украинских террористов, сообщил Сальдо - РИА Новости, 02.04.2023
В Херсонской области раскрыли ячейку украинских террористов, сообщил Сальдо
Правоохранительные органы Херсонской области раскрыли ячейку украинских террористов, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T01:41
2023-04-02T01:41
2023-04-02T08:23
владимир сальдо
херсонская область
новая каховка
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849650147_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b21892265b0620fe2f793b911d8af1d.jpg
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Правоохранительные органы Херсонской области раскрыли ячейку украинских террористов, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо в Telegram-канале.Российские силовики обнаружили схроны с большим количеством взрывчатки, ее изъяли и уничтожили."(Согласно) полученной оперативной информации, на территории Новой Каховки был запланирован ряд террористических акций, направленных на массовое убийство мирных граждан и дискредитацию государственного строя", — добавил Сальдо.Врио губернатора региона также поблагодарил правоохранителей, которые "на регулярной основе обеспечивают безопасность мирных жителей" региона.Херсонская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума, проведенного там после начала военной операции.При этом Киев не признает легитимность плебисцита и продолжает обстреливать части региона, находящиеся под контролем российских военных. Сейчас они заняли 75 процентов территории области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролируется Украиной.
https://ria.ru/20230328/pokushenie-1861129058.html
https://ria.ru/20230330/osvobozhdenie-1861779081.html
херсонская область
новая каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849650147_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cebeff1c45d11f63ab0f8415ccd31c92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир сальдо, херсонская область , новая каховка
Владимир Сальдо, Херсонская область , Новая Каховка, Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области раскрыли ячейку украинских террористов, сообщил Сальдо
Врио губернатора Сальдо заявил о раскрытии ячейки террористов в Херсонской области