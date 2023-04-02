https://ria.ru/20230402/terroristy-1862419072.html

В Херсонской области раскрыли ячейку украинских террористов, сообщил Сальдо

В Херсонской области раскрыли ячейку украинских террористов, сообщил Сальдо - РИА Новости, 02.04.2023

В Херсонской области раскрыли ячейку украинских террористов, сообщил Сальдо

Правоохранительные органы Херсонской области раскрыли ячейку украинских террористов, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T01:41

2023-04-02T01:41

2023-04-02T08:23

владимир сальдо

херсонская область

новая каховка

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Правоохранительные органы Херсонской области раскрыли ячейку украинских террористов, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо в Telegram-канале.Российские силовики обнаружили схроны с большим количеством взрывчатки, ее изъяли и уничтожили."(Согласно) полученной оперативной информации, на территории Новой Каховки был запланирован ряд террористических акций, направленных на массовое убийство мирных граждан и дискредитацию государственного строя", — добавил Сальдо.Врио губернатора региона также поблагодарил правоохранителей, которые "на регулярной основе обеспечивают безопасность мирных жителей" региона.Херсонская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума, проведенного там после начала военной операции.При этом Киев не признает легитимность плебисцита и продолжает обстреливать части региона, находящиеся под контролем российских военных. Сейчас они заняли 75 процентов территории области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролируется Украиной.

https://ria.ru/20230328/pokushenie-1861129058.html

https://ria.ru/20230330/osvobozhdenie-1861779081.html

херсонская область

новая каховка

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владимир сальдо, херсонская область , новая каховка