https://ria.ru/20230402/tayvan-1862428029.html

Эксперт оценила влияние тайваньского кризиса на реализацию "Силы Сибири 2"

Эксперт оценила влияние тайваньского кризиса на реализацию "Силы Сибири 2" - РИА Новости, 02.04.2023

Эксперт оценила влияние тайваньского кризиса на реализацию "Силы Сибири 2"

Российский трубопроводный газ по "Силе Сибири 2" выглядит для Китая более привлекательным, чем сжиженный природный газ из потенциально недружественных стран,... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T06:37

2023-04-02T06:37

2023-04-02T07:23

китай

тайвань

владимир путин

газпром

сила сибири — 2

александр новак

россия

экономика

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российский трубопроводный газ по "Силе Сибири 2" выглядит для Китая более привлекательным, чем сжиженный природный газ из потенциально недружественных стран, стимулом для ускоренного завершения переговоров по проекту может стать дальнейшее обострение ситуации вокруг Тайваня, сказала в комментарии РИА Новости директор по исследованиям компании "Выгон Консалтинг" Мария Белова. Россия и Китай согласовали "практически все параметры соглашения" по проекту "Сила Сибири 2", сообщил 21 марта президент Владимир Путин во время расширенных переговоров между российскими и китайскими делегациями. Компаниям для "обеспечения согласования условий" даны указания проработать детали проекта, Россия надеется, что "Газпром" и китайская CNPC выйдут на подписание контракта до конца 2023 года, отметил позже вице-премьер Александр Новак. Компании определили технические и коммерческие параметры поставок по "западному" маршруту еще в 2015 году. Тогда "Газпром" и CNPC подписали соответствующее соглашение. Предынвестиционные работы по проекту газовый гигант начал в 2020 году, однако соглашение до сих пор не достигнуто. Предполагается, что маршрут магистрали пройдет через территорию Монголии. Китай, по словам собеседницы агентства, очень взвешенно подходит к развитию своего газового рынка: наращивая потребление "голубого топлива", он стремится не менее половины спроса обеспечивать собственной добычей. Местные производители, как уточняет Белова, получают определенные льготы и стимулы, на последнем съезде партии в отношении энергоресурсов была подтверждена приверженность политике опоры на собственные силы. "При этом с точки зрения безопасности, поставки трубопроводного газа выглядят более привлекательными, чем СПГ из потенциально недружественных стран. И тогда, поскольку газ проекта "Сила Сибири" уже учтен в текущем и будущем балансе Китая, именно "Сила Сибири 2" может обеспечить эту безопасность", - считает аналитик. "Стимулом для ускоренного успешного завершения переговоров (по "Силе Сибири 2" - ред.) Китаем может стать дальнейшее обострение ситуации вокруг Тайваня", - добавляет она. Первые трубопроводные поставки российского газа в Китай - по газопроводу "Сила Сибири" - начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, в следующем году выросли до 10,4 миллиарда кубометров, а в 2022 году - до 15,4 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году.

https://ria.ru/20230330/tayvan-1861913373.html

https://ria.ru/20230325/gazoprovod-1860548411.html

китай

тайвань

россия

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китай, тайвань, владимир путин, газпром, сила сибири — 2, александр новак, россия, экономика