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Глава СЖР связал гибель Татарского с охотой киевского режима на военкоров
Глава СЖР связал гибель Татарского с охотой киевского режима на военкоров - РИА Новости, 02.04.2023
Глава СЖР связал гибель Татарского с охотой киевского режима на военкоров
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил РИА Новости о погибшем военкоре Владлене Татарском, что охота на военкоров киевским режимом была... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T21:06
2023-04-02T21:06
2023-04-02T21:06
специальная военная операция на украине
владлен татарский
союз журналистов россии
александр беглов
вооруженные силы украины
украина
взрыв в кафе в петербурге
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил РИА Новости о погибшем военкоре Владлене Татарском, что охота на военкоров киевским режимом была объявлена давно, взрывчатка - это стиль украинских войск. В воскресенье в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). По данным губернатора города Александра Беглова, 25 человек пострадали, 19 были госпитализированы, власти оказывают всю необходимую помощь. Как сообщал источник РИА Новости, взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. Глава СЖР отметил, что это трагедия, и выразил соболезнования семье и коллегам. Кроме того, Соловьев призвал всех коллег к осторожности и отметил, что такие методы используются для того, чтобы всеми силами напугать, сломить и уничтожить журналистов.
https://ria.ru/20221101/zhurnalisty-1828532279.html
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владлен татарский, союз журналистов россии, александр беглов, вооруженные силы украины, украина, взрыв в кафе в петербурге
Специальная военная операция на Украине, Владлен Татарский, Союз журналистов России, Александр Беглов, Вооруженные силы Украины, Украина, Взрыв в кафе в Петербурге
Глава СЖР связал гибель Татарского с охотой киевского режима на военкоров
Глава СЖР Соловьев связал гибель Татарского с охотой киевского режима на военкоров