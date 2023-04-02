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Крым намерен развивать туризм на Арабатской стрелке - РИА Новости, 02.04.2023
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Туризм
 
08:56 02.04.2023
https://ria.ru/20230402/strelka-1862434345.html
Крым намерен развивать туризм на Арабатской стрелке
Крым намерен развивать туризм на Арабатской стрелке - РИА Новости, 02.04.2023
Крым намерен развивать туризм на Арабатской стрелке
Крым намерен развивать туризм на Арабатской стрелке, она представляет большой интерес для инвестирования, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T08:56
2023-04-02T08:56
туризм
новости - туризм
республика крым
херсонская область
азовское море
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Крым намерен развивать туризм на Арабатской стрелке, она представляет большой интерес для инвестирования, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Арабатская стрелка представляет собой песчаную косу протяженностью около 113 километров и шириной до 8 километров. Она отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Южная часть стрелки относится к Республике Крым, северная - к Херсонской области. Таким образом, территория уникально сочетает в себе природные, лечебные и рекреационные факторы. При этом на Арабатской стрелке в Херсонской области уже начато строительство нового города. Его первая очередь рассчитана на постоянное проживание 30 тысяч человек. "Конечно, окончательные стратегические планы развития мы оставим на период после окончания спецоперации. Нужно, чтоб она в полном объеме завершилась, чтоб ни для кого не было угроз. Тогда можно предлагать идеи, реализовывать различные инвестиционные проекты", - сказал Константинов. По его словам, Арабатская стрелка представляет большой интерес для инвестирования. "Там потрясающие места, популярные у туристов", - подчеркнул глава парламента.
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новости - туризм, республика крым, херсонская область , азовское море, владимир константинов
Туризм, Новости - Туризм, Республика Крым, Херсонская область , Азовское море, Владимир Константинов
Крым намерен развивать туризм на Арабатской стрелке

Политик Константинов сообщил о планах властей Крыма развивать туризм на Арабатской стрелке

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкТуристы во время заката на берегу Азовского моря в Республике Крым
Туристы во время заката на берегу Азовского моря в Республике Крым - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Туристы во время заката на берегу Азовского моря в Республике Крым. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Крым намерен развивать туризм на Арабатской стрелке, она представляет большой интерес для инвестирования, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Арабатская стрелка представляет собой песчаную косу протяженностью около 113 километров и шириной до 8 километров. Она отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Южная часть стрелки относится к Республике Крым, северная - к Херсонской области. Таким образом, территория уникально сочетает в себе природные, лечебные и рекреационные факторы. При этом на Арабатской стрелке в Херсонской области уже начато строительство нового города. Его первая очередь рассчитана на постоянное проживание 30 тысяч человек.
"Конечно, окончательные стратегические планы развития мы оставим на период после окончания спецоперации. Нужно, чтоб она в полном объеме завершилась, чтоб ни для кого не было угроз. Тогда можно предлагать идеи, реализовывать различные инвестиционные проекты", - сказал Константинов.
По его словам, Арабатская стрелка представляет большой интерес для инвестирования.
"Там потрясающие места, популярные у туристов", - подчеркнул глава парламента.
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