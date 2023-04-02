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Крым намерен развивать туризм на Арабатской стрелке

Крым намерен развивать туризм на Арабатской стрелке - РИА Новости, 02.04.2023

Крым намерен развивать туризм на Арабатской стрелке

Крым намерен развивать туризм на Арабатской стрелке, она представляет большой интерес для инвестирования, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T08:56

2023-04-02T08:56

2023-04-02T08:56

туризм

новости - туризм

республика крым

херсонская область

азовское море

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Крым намерен развивать туризм на Арабатской стрелке, она представляет большой интерес для инвестирования, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Арабатская стрелка представляет собой песчаную косу протяженностью около 113 километров и шириной до 8 километров. Она отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Южная часть стрелки относится к Республике Крым, северная - к Херсонской области. Таким образом, территория уникально сочетает в себе природные, лечебные и рекреационные факторы. При этом на Арабатской стрелке в Херсонской области уже начато строительство нового города. Его первая очередь рассчитана на постоянное проживание 30 тысяч человек. "Конечно, окончательные стратегические планы развития мы оставим на период после окончания спецоперации. Нужно, чтоб она в полном объеме завершилась, чтоб ни для кого не было угроз. Тогда можно предлагать идеи, реализовывать различные инвестиционные проекты", - сказал Константинов. По его словам, Арабатская стрелка представляет большой интерес для инвестирования. "Там потрясающие места, популярные у туристов", - подчеркнул глава парламента.

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республика крым

херсонская область

азовское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, республика крым, херсонская область , азовское море, владимир константинов