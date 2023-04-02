Американский сенатор опозорился в прямом эфире
Американский сенатор Круз заявил о тысячелетней войне США и Китая
© AP Photo / Sue OgrockiСенатор-республиканец Тед Круз
© AP Photo / Sue Ogrocki
Сенатор-республиканец Тед Круз. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Тед Круз, представляющий штат Техас, заявил в эфире Fox Business, что Китай ведет "тысячелетнюю" войну против Соединенных Штатов.
При этом он не уточнил, идет ли упомянутое противостояние в течение тысячи лет или Пекин лишь планирует соперничать с Вашингтоном так долго. Также Круз не упомянул, что США как государство были основаны только 247 лет назад.
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"Китай ведет тысячелетнюю войну против США. Они хотят экономического, военного и глобального доминирования. <...> Да, Китай систематически ведет эту войну", — заявил Круз.
При этом сенатор подчеркнул, что подозревает президента США Джо Байдена в возможной работе в интересах "врагов Америки", в первую очередь — Китая. Круз указал на политику хозяина Белого дома, которая привела к экономической нестабильности в США.
Месяцем ранее губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм заявила, что у Китая есть "план на две тысячи лет" на разрушение Соединенных Штатов при помощи информационного влияния, а также приобретения сельскохозяйственных угодий и предприятий в США.