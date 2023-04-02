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Американский сенатор опозорился в прямом эфире

Американский сенатор опозорился в прямом эфире - РИА Новости, 02.04.2023

Американский сенатор опозорился в прямом эфире

Американский сенатор-республиканец Тед Круз, представляющий штат Техас, заявил в эфире Fox Business, что Китай ведет "тысячелетнюю" войну против Соединенных... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T10:37

2023-04-02T10:37

2023-04-02T10:45

в мире

сша

китай

техас

тед круз (сенатор от штата техас)

джо байден

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Тед Круз, представляющий штат Техас, заявил в эфире Fox Business, что Китай ведет "тысячелетнюю" войну против Соединенных Штатов.При этом он не уточнил, идет ли упомянутое противостояние в течение тысячи лет или Пекин лишь планирует соперничать с Вашингтоном так долго. Также Круз не упомянул, что США как государство были основаны только 247 лет назад.При этом сенатор подчеркнул, что подозревает президента США Джо Байдена в возможной работе в интересах "врагов Америки", в первую очередь — Китая. Круз указал на политику хозяина Белого дома, которая привела к экономической нестабильности в США.Месяцем ранее губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм заявила, что у Китая есть "план на две тысячи лет" на разрушение Соединенных Штатов при помощи информационного влияния, а также приобретения сельскохозяйственных угодий и предприятий в США.

https://ria.ru/20230323/proval-1859927314.html

сша

китай

техас

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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Ольга Матыс

в мире, сша, китай, техас, тед круз (сенатор от штата техас), джо байден