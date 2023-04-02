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Спецоперация, 2 апреля: в Петербурге при взрыве погиб военкор Татарский - РИА Новости, 02.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:16 02.04.2023 (обновлено: 21:30 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/spetsoperatsiya-1862521723.html
Спецоперация, 2 апреля: в Петербурге при взрыве погиб военкор Татарский
Спецоперация, 2 апреля: в Петербурге при взрыве погиб военкор Татарский - РИА Новости, 02.04.2023
Спецоперация, 2 апреля: в Петербурге при взрыве погиб военкор Татарский
В одном из кафе Санкт-Петербурга произошел взрыв, в ходе которого пострадали, по последним данным, 25 человек и погиб военкор Владлен Татарский. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T21:16
2023-04-02T21:30
специальная военная операция на украине
санкт-петербург
россия
жозеп боррель
владлен татарский
оон
евросоюз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В одном из кафе Санкт-Петербурга произошел взрыв, в ходе которого пострадали, по последним данным, 25 человек и погиб военкор Владлен Татарский. В воскресенье подразделения РФ отразили на южно-донецком направлении комбинированный удар реактивных систем залпового огня войск Украины, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, комментируя председательство РФ в СБ ООН, написал в Twitter, что это событие "подходит для первоапрельского дня смеха". Ход операции Группировка "Восток" на двух направлениях уничтожила за сутки две группы разведчиков и диверсантов Украины, заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. По словам офицера, на южно-донецком направлении "подразделениями группировки "Восток" сорваны две попытки проведения противником разведки боем передовых позиций наших войск, уничтожена разведывательная группа, ликвидированы до 20 боевиков". Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили до 15 украинских военных и гаубицу "Акация", заявили в воскресенье в Минобороны РФ. На донецком направлении российские войска за сутки уничтожили свыше 210 украинских военнослужащих и наемников, три турецких бронетранспортера Kirpi и гаубицу "Мста-Б". Сообщается, что российские военные уничтожили в ДНР командный пункт и узел связи украинской 58-й мотопехотной бригады. Российские военные уничтожили в ЛНР украинский склад артиллерийских боеприпасов. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 130 военнослужащих, добавили в Минобороны РФ. На южно-донецком и запорожском направлениях за сутки российские войска уничтожили свыше 40 украинских военнослужащих, две гаубицы и американскую РЛС AN/TPQ-36, сообщили в Минобороны РФ. По данным министерства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям украинских войск в районах населенных пунктов Шевченко ДНР, Левадное и Орехов Запорожской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Никольское ДНР и Вишневое Запорожской области уничтожены две диверсионно-разведывательные группы украинских войск. Штурмовики соединения 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа ВС РФ на сватовском участке в районе населенного пункта Куземовка в Донбассе взяли несколько опорных пунктов украинских силовиков, кадры штурма оказались в распоряжении РИА Новости. Взрыв в Санкт-Петербурге В воскресенье в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Как сообщал источник РИА Новости, взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. По данным губернатора города Александра Беглова, на текущий момент при взрыве пострадали 25 человек, 19 госпитализированы. Боррель пошутил про Россию в ООН Боррель, комментируя председательство РФ в СБ ООН, написал в Twitter, что это событие "подходит для первоапрельского дня смеха". Он добавил, что ЕС будет "противостоять любым злоупотреблениям" России, которые якобы могут быть в Совете безопасности ООН во время ее председательства. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский счел слова Борреля про председательство России в Совбезе свидетельством деградации руководства ЕС. Россия с 1 апреля на месяц стала председателем Совета безопасности ООН, одними из ключевых тем для обсуждения в это время станут "эффективная многосторонность", риски при экспорте вооружений, ближневосточное урегулирование. Как ожидается, глава МИД РФ Сергей Лавров будет председательствовать в Совбезе в ходе ряда заседаний.
https://ria.ru/20230402/prokuratura-1862505968.html
https://ria.ru/20230329/zugres-1861467153.html
https://ria.ru/20230402/tatar-1862518454.html
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Первая гвардейская танковая армия ЗВО во время боя на сватовском участке фронта
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санкт-петербург, россия, жозеп боррель, владлен татарский, оон, евросоюз, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, в мире, александр беглов, александр гордеев (полковник)
Специальная военная операция на Украине, Санкт-Петербург, Россия, Жозеп Боррель, Владлен Татарский, ООН, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, В мире, Александр Беглов, Александр Гордеев (полковник)
Спецоперация, 2 апреля: в Петербурге при взрыве погиб военкор Татарский

Спецоперация, 2 апреля: при взрыве в кафе в Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

© Фото : Владлен Татарский/ВКонтактеВладлен Татарский
Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© Фото : Владлен Татарский/ВКонтакте
Владлен Татарский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В одном из кафе Санкт-Петербурга произошел взрыв, в ходе которого пострадали, по последним данным, 25 человек и погиб военкор Владлен Татарский.
В воскресенье подразделения РФ отразили на южно-донецком направлении комбинированный удар реактивных систем залпового огня войск Украины, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, комментируя председательство РФ в СБ ООН, написал в Twitter, что это событие "подходит для первоапрельского дня смеха".

Ход операции

Группировка "Восток" на двух направлениях уничтожила за сутки две группы разведчиков и диверсантов Украины, заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
По словам офицера, на южно-донецком направлении "подразделениями группировки "Восток" сорваны две попытки проведения противником разведки боем передовых позиций наших войск, уничтожена разведывательная группа, ликвидированы до 20 боевиков".
Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили до 15 украинских военных и гаубицу "Акация", заявили в воскресенье в Минобороны РФ.
На донецком направлении российские войска за сутки уничтожили свыше 210 украинских военнослужащих и наемников, три турецких бронетранспортера Kirpi и гаубицу "Мста-Б".
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Сообщается, что российские военные уничтожили в ДНР командный пункт и узел связи украинской 58-й мотопехотной бригады. Российские военные уничтожили в ЛНР украинский склад артиллерийских боеприпасов.
На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 130 военнослужащих, добавили в Минобороны РФ.
На южно-донецком и запорожском направлениях за сутки российские войска уничтожили свыше 40 украинских военнослужащих, две гаубицы и американскую РЛС AN/TPQ-36, сообщили в Минобороны РФ.
По данным министерства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям украинских войск в районах населенных пунктов Шевченко ДНР, Левадное и Орехов Запорожской области.
Кроме того, в районах населенных пунктов Никольское ДНР и Вишневое Запорожской области уничтожены две диверсионно-разведывательные группы украинских войск.
Штурмовики соединения 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа ВС РФ на сватовском участке в районе населенного пункта Куземовка в Донбассе взяли несколько опорных пунктов украинских силовиков, кадры штурма оказались в распоряжении РИА Новости.

Взрыв в Санкт-Петербурге

В воскресенье в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Как сообщал источник РИА Новости, взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. По данным губернатора города Александра Беглова, на текущий момент при взрыве пострадали 25 человек, 19 госпитализированы.
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Глава СЖР связал гибель Татарского с охотой киевского режима на военкоров
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Боррель пошутил про Россию в ООН

Боррель, комментируя председательство РФ в СБ ООН, написал в Twitter, что это событие "подходит для первоапрельского дня смеха". Он добавил, что ЕС будет "противостоять любым злоупотреблениям" России, которые якобы могут быть в Совете безопасности ООН во время ее председательства.
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский счел слова Борреля про председательство России в Совбезе свидетельством деградации руководства ЕС.
Россия с 1 апреля на месяц стала председателем Совета безопасности ООН, одними из ключевых тем для обсуждения в это время станут "эффективная многосторонность", риски при экспорте вооружений, ближневосточное урегулирование. Как ожидается, глава МИД РФ Сергей Лавров будет председательствовать в Совбезе в ходе ряда заседаний.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСанкт-ПетербургРоссияЖозеп БоррельВладлен ТатарскийООНЕвросоюзВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаВ миреАлександр БегловАлександр Гордеев (полковник)
 
 
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