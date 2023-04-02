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Российская ПВО за сутки сбила 11 украинских дронов - РИА Новости, 02.04.2023
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14:42 02.04.2023
https://ria.ru/20230402/spetsoperatsiya-1862471865.html
Российская ПВО за сутки сбила 11 украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила 11 украинских дронов - РИА Новости, 02.04.2023
Российская ПВО за сутки сбила 11 украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T14:42
2023-04-02T14:42
в мире
россия
новая каховка
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Владимировка, Кирилловка, Верхнеторецкое Донецкой народной республики, Новокраснянка, Варваровка, Кременная Луганской народной республики и Новая Каховка Херсонской области, Великие Выселки Харьковской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации были уничтожены 405 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3641 беспилотный летательный аппарат, 415 зенитных ракетных комплексов, 8510 танков и других боевых бронированных машин, 1077 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4485 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9270 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230401/spetsoperatsiya-1862361138.html
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в мире, россия, новая каховка, херсонская область
В мире, Россия, Новая Каховка, Херсонская область
Российская ПВО за сутки сбила 11 украинских дронов

Минобороны: российские системы ПВО за сутки сбила 11 украинских дронов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Владимировка, Кирилловка, Верхнеторецкое Донецкой народной республики, Новокраснянка, Варваровка, Кременная Луганской народной республики и Новая Каховка Херсонской области, Великие Выселки Харьковской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации были уничтожены 405 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3641 беспилотный летательный аппарат, 415 зенитных ракетных комплексов, 8510 танков и других боевых бронированных машин, 1077 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4485 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9270 единиц специальной военной автомобильной техники.
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