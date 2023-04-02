https://ria.ru/20230402/spetsoperatsiya-1862471865.html
Российская ПВО за сутки сбила 11 украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила 11 украинских дронов - РИА Новости, 02.04.2023
Российская ПВО за сутки сбила 11 украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T14:42
2023-04-02T14:42
2023-04-02T14:42
в мире
россия
новая каховка
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Владимировка, Кирилловка, Верхнеторецкое Донецкой народной республики, Новокраснянка, Варваровка, Кременная Луганской народной республики и Новая Каховка Херсонской области, Великие Выселки Харьковской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации были уничтожены 405 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3641 беспилотный летательный аппарат, 415 зенитных ракетных комплексов, 8510 танков и других боевых бронированных машин, 1077 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4485 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9270 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230401/spetsoperatsiya-1862361138.html
россия
новая каховка
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32a90aadf5a536d1cd0c5dd1546900ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, новая каховка, херсонская область
В мире, Россия, Новая Каховка, Херсонская область
Российская ПВО за сутки сбила 11 украинских дронов
Минобороны: российские системы ПВО за сутки сбила 11 украинских дронов