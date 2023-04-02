https://ria.ru/20230402/spetsoperatsiya-1862471865.html

Российская ПВО за сутки сбила 11 украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила 11 украинских дронов - РИА Новости, 02.04.2023

Российская ПВО за сутки сбила 11 украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T14:42

2023-04-02T14:42

2023-04-02T14:42

в мире

россия

новая каховка

херсонская область

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Владимировка, Кирилловка, Верхнеторецкое Донецкой народной республики, Новокраснянка, Варваровка, Кременная Луганской народной республики и Новая Каховка Херсонской области, Великие Выселки Харьковской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации были уничтожены 405 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3641 беспилотный летательный аппарат, 415 зенитных ракетных комплексов, 8510 танков и других боевых бронированных машин, 1077 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4485 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9270 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230401/spetsoperatsiya-1862361138.html

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новая каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, новая каховка, херсонская область