https://ria.ru/20230402/sotrudnichestvo-1862455064.html

Астраханская и казахстанская Атырауская области договорились сотрудничать

Астраханская и казахстанская Атырауская области договорились сотрудничать - РИА Новости, 02.04.2023

Астраханская и казахстанская Атырауская области договорились сотрудничать

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что подписал с Акимом Атырауской области Казахстана Сериком Шапкеновым план мероприятий по... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T12:29

2023-04-02T12:29

2023-04-02T12:29

астраханская область

астраханская область

казахстан

атырауская область

игорь бабушкин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр - РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что подписал с Акимом Атырауской области Казахстана Сериком Шапкеновым план мероприятий по сотрудничеству между регионами до 2026 года. Город Атырау Республики Казахстан стал первой точкой, куда прибыли участники мотопробега "Каспий - море дружбы" во главе с губернатором Астраханской области. Расстояние от Астрахани составило 360 километров. Цель мотопробега, стартовавшего 1 апреля, - укрепление добрососедских отношений со странами Прикаспия. "В знак развития стратегического партнерства между Астраханской и Атырауской областями подписали с Акимом Атырауской области Сериком Жамбуловичем Шапкеновым план мероприятий по развитию сотрудничества на 2023–2026 годы", - написал Бабушкин в Telegram-канале. Дорожная карта двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах предусматривает поддержку малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства, развитие контактов в сферах образования, здравоохранения, культуры, молодежной политики и других областях. По итогам 2022 года товарооборот между Астраханской областью и Казахстаном вырос на 50%. На экспорт идут, в том числе, рыба, картофель, овощи, арбузы, полимеркомпозитные материалы, сорбенты, гранулированные ПВХ и ЭВА, гофроупаковка и пищевая пленка, комплектующие детали для железнодорожных составов. На импорт - механические устройства, изделия из черного металла, продукция легкой промышленности. В 2021 году астраханские верфи сдали два земснаряда по заказу республиканского предприятия "Казахстанские водные пути". В 2022 году в Астраханской области спустили на воду две несамоходные саморазгружающиеся шаланды, которые уже используют для проведения дноуглубительных работ на Урало-Каспийском канале. В настоящее время в области строятся земснаряд и буксирный теплоход-толкач для работы в Казахстане.

https://ria.ru/20230330/forum-1861872184.html

https://ria.ru/20230323/tury-1860106872.html

астраханская область

казахстан

атырауская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

астраханская область, казахстан, атырауская область, игорь бабушкин