https://ria.ru/20230402/solovev-1862525349.html

Глава СЖР не увидел связи между гибелью Татарского и задержанием Гершковича

Глава СЖР не увидел связи между гибелью Татарского и задержанием Гершковича - РИА Новости, 02.04.2023

Глава СЖР не увидел связи между гибелью Татарского и задержанием Гершковича

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев не связывает убийство военкора Владлена Татарского с задержанием корреспондента московского бюро Wall Street... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T22:00

2023-04-02T22:00

2023-04-02T22:00

владлен татарский

союз журналистов россии

the wall street journal

взрыв в кафе в петербурге

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев не связывает убийство военкора Владлена Татарского с задержанием корреспондента московского бюро Wall Street Journal Эвана Гершковича, по его мнению, был задержан не журналист, а сотрудник спецслужб. В воскресенье в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Как сообщал источник РИА Новости, взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. По данным губернатор города Александра Беглова, при взрыве пострадали 25 человек, 19 госпитализированы. "Трудно параллели провести, потому что вряд ли это настолько зеркально может происходить. Сегодня (госсекретарь США) Блинкен звонил (главе МИД РФ) Лаврову на эту тему, и по сути был задержан не журналист, а сотрудник спецслужб. Мы с вами понимаем, что многие сотрудники спецслужб в разных странах прикрываются тем, что они журналисты", - сказал РИА Новости Соловьев. В четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку". В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции. В пятницу Захарова отметила, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту Гершковичу в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция США на арест Гершковича стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".

https://ria.ru/20230402/prokuratura-1862505968.html

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862523941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владлен татарский, союз журналистов россии, the wall street journal, взрыв в кафе в петербурге