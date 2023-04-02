Собор УПЦ в Хмельницком хотят передать раскольникам
Депутат Рады Кравчук: собор УПЦ в Хмельницком после перерегистрации перейдет ПЦУ
Украинские флаги на фоне собора. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) после процедуры перерегистрации перейдет раскольнической структуре "Православная церковь Украины" (ПЦУ), заявила депутат Верховной рады Евгения Кравчук.
В воскресенье в УПЦ заявили, что толпа пытается штурмовать кафедральный собор Украинской православной церкви в Хмельницком. Позже в церкви сообщили, что священнослужителей вывели с территории собора. Украинское издание "Общественное" писало, что собравшиеся проголосовали за переход собора в раскольническую структуру "Православная церковь Украины", ключи от помещений передали "комиссии", которая зашла в храм и начала опись имущества.
"Есть законная процедура - сбор подписей общины. Этот храм в Хмельницком после определённых перерегистрационных процедур перейдёт в украинскую церковь, для этого собраны подписи. Хорошо, что это сделано достаточно быстро", - сказала Кравчук в эфире всеукраинского телемарафона.
По ее словам, если будут возникать препятствия переходу храмов УПЦ к "ПЦУ", Рада предусмотрит еще большее упрощение такой процедуры.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".