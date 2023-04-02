https://ria.ru/20230402/sobor-1862530782.html

Собор УПЦ в Хмельницком хотят передать раскольникам

Собор УПЦ в Хмельницком хотят передать раскольникам - РИА Новости, 02.04.2023

Собор УПЦ в Хмельницком хотят передать раскольникам

Собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) после процедуры перерегистрации перейдет раскольнической структуре "Православная церковь Украины" (ПЦУ), РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T23:17

2023-04-02T23:17

2023-04-02T23:17

религия

украина

хмельницкий (город)

россия

евгения кравчук

православная церковь украины (пцу)

верховная рада украины

украинская православная церковь

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) после процедуры перерегистрации перейдет раскольнической структуре "Православная церковь Украины" (ПЦУ), заявила депутат Верховной рады Евгения Кравчук. В воскресенье в УПЦ заявили, что толпа пытается штурмовать кафедральный собор Украинской православной церкви в Хмельницком. Позже в церкви сообщили, что священнослужителей вывели с территории собора. Украинское издание "Общественное" писало, что собравшиеся проголосовали за переход собора в раскольническую структуру "Православная церковь Украины", ключи от помещений передали "комиссии", которая зашла в храм и начала опись имущества. "Есть законная процедура - сбор подписей общины. Этот храм в Хмельницком после определённых перерегистрационных процедур перейдёт в украинскую церковь, для этого собраны подписи. Хорошо, что это сделано достаточно быстро", - сказала Кравчук в эфире всеукраинского телемарафона. По ее словам, если будут возникать препятствия переходу храмов УПЦ к "ПЦУ", Рада предусмотрит еще большее упрощение такой процедуры. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230401/lavra-1862388867.html

https://ria.ru/20230331/satanisty-1862279697.html

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Наталья Макарова

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