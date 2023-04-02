Рейтинг@Mail.ru
Собор УПЦ в Хмельницком хотят передать раскольникам - РИА Новости, 02.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
23:17 02.04.2023
https://ria.ru/20230402/sobor-1862530782.html
Собор УПЦ в Хмельницком хотят передать раскольникам
Собор УПЦ в Хмельницком хотят передать раскольникам - РИА Новости, 02.04.2023
Собор УПЦ в Хмельницком хотят передать раскольникам
Собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) после процедуры перерегистрации перейдет раскольнической структуре "Православная церковь Украины" (ПЦУ), РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T23:17
2023-04-02T23:17
религия
украина
хмельницкий (город)
россия
евгения кравчук
православная церковь украины (пцу)
верховная рада украины
украинская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565213078_0:145:3125:1902_1920x0_80_0_0_65e3e165635cd3f9cb2c49ad64c23b38.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) после процедуры перерегистрации перейдет раскольнической структуре "Православная церковь Украины" (ПЦУ), заявила депутат Верховной рады Евгения Кравчук. В воскресенье в УПЦ заявили, что толпа пытается штурмовать кафедральный собор Украинской православной церкви в Хмельницком. Позже в церкви сообщили, что священнослужителей вывели с территории собора. Украинское издание "Общественное" писало, что собравшиеся проголосовали за переход собора в раскольническую структуру "Православная церковь Украины", ключи от помещений передали "комиссии", которая зашла в храм и начала опись имущества. "Есть законная процедура - сбор подписей общины. Этот храм в Хмельницком после определённых перерегистрационных процедур перейдёт в украинскую церковь, для этого собраны подписи. Хорошо, что это сделано достаточно быстро", - сказала Кравчук в эфире всеукраинского телемарафона. По ее словам, если будут возникать препятствия переходу храмов УПЦ к "ПЦУ", Рада предусмотрит еще большее упрощение такой процедуры. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230401/lavra-1862388867.html
https://ria.ru/20230331/satanisty-1862279697.html
украина
хмельницкий (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565213078_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_3f42ab9f948a8fa801f2e8e84c35ddc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, хмельницкий (город), россия, евгения кравчук, православная церковь украины (пцу), верховная рада украины, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Хмельницкий (город), Россия, Евгения Кравчук, Православная церковь Украины (ПЦУ), Верховная Рада Украины, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
Собор УПЦ в Хмельницком хотят передать раскольникам

Депутат Рады Кравчук: собор УПЦ в Хмельницком после перерегистрации перейдет ПЦУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУкраинские флаги на фоне собора
Украинские флаги на фоне собора - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Украинские флаги на фоне собора. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) после процедуры перерегистрации перейдет раскольнической структуре "Православная церковь Украины" (ПЦУ), заявила депутат Верховной рады Евгения Кравчук.
В воскресенье в УПЦ заявили, что толпа пытается штурмовать кафедральный собор Украинской православной церкви в Хмельницком. Позже в церкви сообщили, что священнослужителей вывели с территории собора. Украинское издание "Общественное" писало, что собравшиеся проголосовали за переход собора в раскольническую структуру "Православная церковь Украины", ключи от помещений передали "комиссии", которая зашла в храм и начала опись имущества.
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
Экс-депутат Рады допустил передачу Лавры Вселенскому патриарху Варфоломею
1 апреля, 19:04
"Есть законная процедура - сбор подписей общины. Этот храм в Хмельницком после определённых перерегистрационных процедур перейдёт в украинскую церковь, для этого собраны подписи. Хорошо, что это сделано достаточно быстро", - сказала Кравчук в эфире всеукраинского телемарафона.
По ее словам, если будут возникать препятствия переходу храмов УПЦ к "ПЦУ", Рада предусмотрит еще большее упрощение такой процедуры.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Сторонники изгнания монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
В УПЦ заявили, что среди осаждающих Киево-Печерскую лавру есть сатанисты
31 марта, 21:01
 
РелигияУкраинаХмельницкий (город)РоссияЕвгения КравчукПравославная церковь Украины (ПЦУ)Верховная Рада УкраиныУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала