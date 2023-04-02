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Сторонники ПЦУ захватили собор канонической УПЦ в Хмельницком, пишут СМИ
Сторонники ПЦУ захватили собор канонической УПЦ в Хмельницком, пишут СМИ - РИА Новости, 02.04.2023
Сторонники ПЦУ захватили собор канонической УПЦ в Хмельницком, пишут СМИ
Сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" захватили собор канонической УПЦ в Хмельницком, пишет украинское издание "Общественное". РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T20:05
2023-04-02T20:05
2023-04-02T20:33
религия
хмельницкий (город)
украина
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" захватили собор канонической УПЦ в Хмельницком, пишет украинское издание "Общественное". Ранее сегодня в УПЦ заявили, что толпа людей пытается штурмовать кафедральный собор Украинской православной церкви в Хмельницком. Позже сообщалось, что священнослужителей вывели с территории храма. Сегодня утром мужчина в военной форме напал на священнослужителя Покровского кафедрального собора в Хмельницком, сорвал богослужение, а также повредил Священное Евангелие. По информации УПЦ, прибывший на место наряд полиции арестовал мужчину, против него завели уголовное дело по статье "мелкое хулиганство". Позже Хмельницкая епархия УПЦ заявила о возможном захвате ее кафедрального собора в городе Хмельницкий в воскресенье.В последний год Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности".На минувшей неделе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором выразило обеспокоенность дискриминацией в отношении УПЦ.
https://ria.ru/20230331/upts-1862244157.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хмельницкий (город), украина, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, православная церковь украины (пцу)
Религия, Хмельницкий (город), Украина, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Православная церковь Украины (ПЦУ)
Сторонники ПЦУ захватили собор канонической УПЦ в Хмельницком, пишут СМИ
"Общественное": сторонники ПЦУ захватили собор канонической УПЦ в Хмельницком на Украине
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" захватили собор канонической УПЦ в Хмельницком, пишет украинское издание "Общественное".
«
"В Хмельницком
возле собора активисты провели собрание. Они большинством голосов проголосовали за переход церкви в ПЦУ.
.. Ключи от собора передали комиссии. Она зашла внутрь храма и описывает имущество", — говорится в публикации.
Ранее сегодня в УПЦ заявили, что толпа людей пытается штурмовать кафедральный собор Украинской православной церкви в Хмельницком. Позже сообщалось, что священнослужителей вывели с территории храма.
Сегодня утром мужчина в военной форме напал на священнослужителя Покровского кафедрального собора в Хмельницком, сорвал богослужение, а также повредил Священное Евангелие. По информации УПЦ, прибывший на место наряд полиции арестовал мужчину, против него завели уголовное дело по статье "мелкое хулиганство". Позже Хмельницкая епархия УПЦ заявила о возможном захвате ее кафедрального собора в городе Хмельницкий в воскресенье.
В последний год Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности".
На минувшей неделе Управление Верховного комиссара ООН
по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором выразило обеспокоенность дискриминацией в отношении УПЦ.
Офис Зеленского призвал "физически зачистить" УПЦ