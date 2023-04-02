https://ria.ru/20230402/sobor-1862511186.html

Сторонники ПЦУ захватили собор канонической УПЦ в Хмельницком, пишут СМИ

Сторонники ПЦУ захватили собор канонической УПЦ в Хмельницком, пишут СМИ - РИА Новости, 02.04.2023

Сторонники ПЦУ захватили собор канонической УПЦ в Хмельницком, пишут СМИ

Сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" захватили собор канонической УПЦ в Хмельницком, пишет украинское издание "Общественное". РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T20:05

2023-04-02T20:05

2023-04-02T20:33

религия

хмельницкий (город)

украина

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" захватили собор канонической УПЦ в Хмельницком, пишет украинское издание "Общественное". Ранее сегодня в УПЦ заявили, что толпа людей пытается штурмовать кафедральный собор Украинской православной церкви в Хмельницком. Позже сообщалось, что священнослужителей вывели с территории храма. Сегодня утром мужчина в военной форме напал на священнослужителя Покровского кафедрального собора в Хмельницком, сорвал богослужение, а также повредил Священное Евангелие. По информации УПЦ, прибывший на место наряд полиции арестовал мужчину, против него завели уголовное дело по статье "мелкое хулиганство". Позже Хмельницкая епархия УПЦ заявила о возможном захвате ее кафедрального собора в городе Хмельницкий в воскресенье.В последний год Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности".На минувшей неделе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором выразило обеспокоенность дискриминацией в отношении УПЦ.

https://ria.ru/20230331/upts-1862244157.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

хмельницкий (город), украина, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, православная церковь украины (пцу)