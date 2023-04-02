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Суд приостановил работу Англо-американской школы в Москве
Суд приостановил работу Англо-американской школы в Москве - РИА Новости, 02.04.2023
Суд приостановил работу Англо-американской школы в Москве
Тушинский районный суд приостановил работу Англо-американской школы Москвы на 90 дней, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T14:07
2023-04-02T14:07
2023-04-02T14:58
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Тушинский районный суд приостановил работу Англо-американской школы Москвы на 90 дней, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.Уточняется, что учреждение нарушило требования ведения общеобразовательной деятельности в России.Учреждению назначили наказание в виде приостановления деятельности на 90 суток.Согласно результатам прокурорской проверки, проведенной в конце февраля, в школе не разработали реализуемые дополнительные общеобразовательные программы на основе программ обучения "Международного бакалавриата" и образовательных стандартов Common Core State Standart в соответствии с федеральным законом № 273. Кроме того, 15 учителей, среди которых множество иностранцев, не имели переведенных или признанных документов, которые бы подтверждали их квалификацию.Англо-американскую школу Москвы основали в 1949 году, с момента создания и по сей день она ориентирована на обучение детей дипломатов. По последним открытым данным, ее занятия посещали до тысячи учеников.
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Суд приостановил работу Англо-американской школы в Москве
Суд приостановил работу Англо-американской школы в Москве на 90 дней
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Тушинский районный суд приостановил работу Англо-американской школы Москвы на 90 дней, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
Уточняется, что учреждение нарушило требования ведения общеобразовательной деятельности в России.
«
"Признать автономную некоммерческую общеобразовательную организацию "Англо-американская школа Москвы" виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 19.20 КоАП России", — говорится в постановлении суда.
Учреждению назначили наказание в виде приостановления деятельности на 90 суток.
Согласно результатам прокурорской проверки, проведенной в конце февраля, в школе не разработали реализуемые дополнительные общеобразовательные программы на основе программ обучения "Международного бакалавриата" и образовательных стандартов Common Core State Standart в соответствии с федеральным законом № 273. Кроме того, 15 учителей, среди которых множество иностранцев, не имели переведенных или признанных документов, которые бы подтверждали их квалификацию.
Англо-американскую школу Москвы основали в 1949 году, с момента создания и по сей день она ориентирована на обучение детей дипломатов. По последним открытым данным, ее занятия посещали до тысячи учеников.
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