https://ria.ru/20230402/shkola-1862466527.html

Суд приостановил работу Англо-американской школы в Москве

Суд приостановил работу Англо-американской школы в Москве - РИА Новости, 02.04.2023

Суд приостановил работу Англо-американской школы в Москве

Тушинский районный суд приостановил работу Англо-американской школы Москвы на 90 дней, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T14:07

2023-04-02T14:07

2023-04-02T14:58

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Тушинский районный суд приостановил работу Англо-американской школы Москвы на 90 дней, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.Уточняется, что учреждение нарушило требования ведения общеобразовательной деятельности в России.Учреждению назначили наказание в виде приостановления деятельности на 90 суток.Согласно результатам прокурорской проверки, проведенной в конце февраля, в школе не разработали реализуемые дополнительные общеобразовательные программы на основе программ обучения "Международного бакалавриата" и образовательных стандартов Common Core State Standart в соответствии с федеральным законом № 273. Кроме того, 15 учителей, среди которых множество иностранцев, не имели переведенных или признанных документов, которые бы подтверждали их квалификацию.Англо-американскую школу Москвы основали в 1949 году, с момента создания и по сей день она ориентирована на обучение детей дипломатов. По последним открытым данным, ее занятия посещали до тысячи учеников.

https://ria.ru/20230329/diplomatiya-1861718232.html

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Ольга Матыс

москва, россия, рбк (медиагруппа), в мире