https://ria.ru/20230402/sevastopol-1862456106.html

В Госдуме назвали планы Киева переименовать Севастополь "воем нацистов"

В Госдуме назвали планы Киева переименовать Севастополь "воем нацистов" - РИА Новости, 02.04.2023

В Госдуме назвали планы Киева переименовать Севастополь "воем нацистов"

Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что Севастополь всегда будет носить свое исторические название, а планы Киева переименовать город в "Объект №6" являются... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T12:34

2023-04-02T12:34

2023-04-02T14:19

политика

алексей данилов

совет национальной безопасности и обороны украины

украина

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что Севастополь всегда будет носить свое исторические название, а планы Киева переименовать город в "Объект №6" являются "воем украинских нацистов". Ранее секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов на странице в Facebook* опубликовал 12 шагов "деоккупации Крыма". Среди них переименование Севастополя в "Объект №6", а позже возможно в Ахтиар, а также "снос Крымского моста". Кроме того, он пригрозил крымчанам люстрацией, а приехавшим после 2014 года немедленным выселением. Данилов подчеркнул, что все детали будут отражены в "новой редакции Стратегии деоккупации Крыма". "То, что Данилов предлагает сделать с Севастополем - не новость. Данилов просто решил внести свою лепту в общий вой украинских нацистов, которые мечтают об этом давно. Севастополь стоял, стоит и будет стоять под своим историческим названием, а "Объект №6" - это видимо социальный статус самого Данилова – шестерить где можно и перед кем нужно", - сказал РИА Новости Белик. По его словам, по высказываниям Данилова можно составлять книгу его заявлений, каждое из которых ходит на грани сумасшествия или глупости. "Кто этот человек: дилетант или просто популист? Это, видимо, мы уже скоро узнаем. Его фигура, скорее всего, исчезнет, как только закончится СВО", - подчеркнул депутат. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230402/krym-1862451990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, украина, республика крым