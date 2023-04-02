https://ria.ru/20230402/sevastopol-1862456106.html
В Госдуме назвали планы Киева переименовать Севастополь "воем нацистов"
В Госдуме назвали планы Киева переименовать Севастополь "воем нацистов" - РИА Новости, 02.04.2023
В Госдуме назвали планы Киева переименовать Севастополь "воем нацистов"
Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что Севастополь всегда будет носить свое исторические название, а планы Киева переименовать город в "Объект №6" являются... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T12:34
2023-04-02T12:34
2023-04-02T14:19
политика
алексей данилов
совет национальной безопасности и обороны украины
украина
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что Севастополь всегда будет носить свое исторические название, а планы Киева переименовать город в "Объект №6" являются "воем украинских нацистов". Ранее секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов на странице в Facebook* опубликовал 12 шагов "деоккупации Крыма". Среди них переименование Севастополя в "Объект №6", а позже возможно в Ахтиар, а также "снос Крымского моста". Кроме того, он пригрозил крымчанам люстрацией, а приехавшим после 2014 года немедленным выселением. Данилов подчеркнул, что все детали будут отражены в "новой редакции Стратегии деоккупации Крыма". "То, что Данилов предлагает сделать с Севастополем - не новость. Данилов просто решил внести свою лепту в общий вой украинских нацистов, которые мечтают об этом давно. Севастополь стоял, стоит и будет стоять под своим историческим названием, а "Объект №6" - это видимо социальный статус самого Данилова – шестерить где можно и перед кем нужно", - сказал РИА Новости Белик. По его словам, по высказываниям Данилова можно составлять книгу его заявлений, каждое из которых ходит на грани сумасшествия или глупости. "Кто этот человек: дилетант или просто популист? Это, видимо, мы уже скоро узнаем. Его фигура, скорее всего, исчезнет, как только закончится СВО", - подчеркнул депутат. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230402/krym-1862451990.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, украина, республика крым
Политика, Алексей Данилов, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Украина, Республика Крым
В Госдуме назвали планы Киева переименовать Севастополь "воем нацистов"
Депутат Белик назвал желание Киева переименовать Севастополь воем нацистов
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что Севастополь всегда будет носить свое исторические название, а планы Киева переименовать город в "Объект №6" являются "воем украинских нацистов".
Ранее секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО
) Украины Алексей Данилов
на странице в Facebook* опубликовал 12 шагов "деоккупации Крыма". Среди них переименование Севастополя в "Объект №6", а позже возможно в Ахтиар, а также "снос Крымского моста". Кроме того, он пригрозил крымчанам люстрацией, а приехавшим после 2014 года немедленным выселением. Данилов подчеркнул, что все детали будут отражены в "новой редакции Стратегии деоккупации Крыма".
"То, что Данилов предлагает сделать с Севастополем - не новость. Данилов просто решил внести свою лепту в общий вой украинских нацистов, которые мечтают об этом давно. Севастополь стоял, стоит и будет стоять под своим историческим названием, а "Объект №6" - это видимо социальный статус самого Данилова – шестерить где можно и перед кем нужно", - сказал РИА Новости Белик.
По его словам, по высказываниям Данилова можно составлять книгу его заявлений, каждое из которых ходит на грани сумасшествия или глупости.
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"Кто этот человек: дилетант или просто популист? Это, видимо, мы уже скоро узнаем. Его фигура, скорее всего, исчезнет, как только закончится СВО", - подчеркнул депутат.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.