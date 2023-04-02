https://ria.ru/20230402/samolet-1862527068.html
ВВС Израиля сбили неопознанный летательный аппарат
ВВС Израиля сбили неопознанный летательный аппарат - РИА Новости, 02.04.2023
ВВС Израиля сбили неопознанный летательный аппарат
Вертолеты и истребители Армии обороны Израиля сбили неопознанный летательный аппарат, который, предположительно, проник в воздушное пространство страны со... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T22:20
2023-04-02T22:20
2023-04-02T23:01
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 апр - РИА Новости. Вертолеты и истребители Армии обороны Израиля сбили неопознанный летательный аппарат, который, предположительно, проник в воздушное пространство страны со стороны Сирии, сообщила армейская пресс-служба.В ЦАХАЛ так же уточнили, что, согласно протоколу, сирены не сработали, а инцидент с летательным аппаратом находится на рассмотрении.
https://ria.ru/20230228/provokatsii-1854964951.html
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в мире, сирия, израиль, армия обороны израиля
В мире, Сирия, Израиль, Армия обороны Израиля
ВВС Израиля сбили неопознанный летательный аппарат
ВВС Израиля сбили неопознанный летательный аппарат, предположительно, летевший из Сирии