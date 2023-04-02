https://ria.ru/20230402/samolet-1862527068.html

ВВС Израиля сбили неопознанный летательный аппарат

ВВС Израиля сбили неопознанный летательный аппарат - РИА Новости, 02.04.2023

ВВС Израиля сбили неопознанный летательный аппарат

Вертолеты и истребители Армии обороны Израиля сбили неопознанный летательный аппарат, который, предположительно, проник в воздушное пространство страны со... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T22:20

2023-04-02T22:20

2023-04-02T23:01

в мире

сирия

израиль

армия обороны израиля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149025/17/1490251734_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_d7a5f2ab300956155c5455eaa786410c.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 апр - РИА Новости. Вертолеты и истребители Армии обороны Израиля сбили неопознанный летательный аппарат, который, предположительно, проник в воздушное пространство страны со стороны Сирии, сообщила армейская пресс-служба.В ЦАХАЛ так же уточнили, что, согласно протоколу, сирены не сработали, а инцидент с летательным аппаратом находится на рассмотрении.

https://ria.ru/20230228/provokatsii-1854964951.html

сирия

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, израиль, армия обороны израиля