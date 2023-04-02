Рейтинг@Mail.ru
ВВС Израиля сбили неопознанный летательный аппарат - РИА Новости, 02.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:20 02.04.2023 (обновлено: 23:01 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/samolet-1862527068.html
ВВС Израиля сбили неопознанный летательный аппарат
ВВС Израиля сбили неопознанный летательный аппарат - РИА Новости, 02.04.2023
ВВС Израиля сбили неопознанный летательный аппарат
Вертолеты и истребители Армии обороны Израиля сбили неопознанный летательный аппарат, который, предположительно, проник в воздушное пространство страны со... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T22:20
2023-04-02T23:01
в мире
сирия
израиль
армия обороны израиля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149025/17/1490251734_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_d7a5f2ab300956155c5455eaa786410c.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 апр - РИА Новости. Вертолеты и истребители Армии обороны Израиля сбили неопознанный летательный аппарат, который, предположительно, проник в воздушное пространство страны со стороны Сирии, сообщила армейская пресс-служба.В ЦАХАЛ так же уточнили, что, согласно протоколу, сирены не сработали, а инцидент с летательным аппаратом находится на рассмотрении.
https://ria.ru/20230228/provokatsii-1854964951.html
сирия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149025/17/1490251734_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_4236cc1c242ae2467b5a08ee8971108f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, израиль, армия обороны израиля
В мире, Сирия, Израиль, Армия обороны Израиля
ВВС Израиля сбили неопознанный летательный аппарат

ВВС Израиля сбили неопознанный летательный аппарат, предположительно, летевший из Сирии

© AP Photo / Ariel SchalitСамолет ВВС Израиля
Самолет ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Самолет ВВС Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 апр - РИА Новости. Вертолеты и истребители Армии обороны Израиля сбили неопознанный летательный аппарат, который, предположительно, проник в воздушное пространство страны со стороны Сирии, сообщила армейская пресс-служба.
«
"Некоторое время назад вертолеты и истребители Армии обороны Израиля были переброшены вслед за неопознанным летательным аппаратом, который, по-видимому, пересек территорию Израиля со стороны Сирии. Летательный аппарат был сбит на открытой местности и ни на каком этапе не представлял угрозы," - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале израильской армии.
В ЦАХАЛ так же уточнили, что, согласно протоколу, сирены не сработали, а инцидент с летательным аппаратом находится на рассмотрении.
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Россия призвала Израиль прекратить вооруженные провокации против Сирии
28 февраля, 20:20
 
В миреСирияИзраильАрмия обороны Израиля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала