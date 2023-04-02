https://ria.ru/20230402/ranenye-1862497832.html
В курском селе при обстреле со стороны ВСУ пострадали семь человек
В курском селе при обстреле со стороны ВСУ пострадали семь человек - РИА Новости, 02.04.2023
В курском селе при обстреле со стороны ВСУ пострадали семь человек
Украинские войска обстреляли приграничное село Николаево-Дарьино в Курской области, пострадали семь человек, сообщил глава региона Роман Старовойт. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T18:33
2023-04-02T18:33
2023-04-02T19:17
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
вооруженные силы украины
украина
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 2 апр — РИА Новости. Украинские войска обстреляли приграничное село Николаево-Дарьино в Курской области, пострадали семь человек, сообщил глава региона Роман Старовойт."Семеро жителей села Николаево-Дарьино Суджанского района получили сегодня ранения различной степени тяжести в результате минометного обстрела ВСУ", — написал он в Telegram-канале.Губернатор уточнил, что все пострадавшие — члены нескольких семей. Во время обстрела они занимались уборкой на кладбище. По словам Старовойта, трое детей и девушка-подросток получили осколочные ранения легкой и средней тяжести. Одна из женщин, по предварительной информации, получила тяжелые ранения. Глава региона подчеркнул, что всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Он добавил, что в Суджу срочно вылетела бригада санитарной авиации с челюстно-лицевым и детским хирургами, планируется эвакуация раненых.Уточняется, что при обстреле повреждения получили заборы, фасады и окна на территории четырех домовладений.Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области. Он неоднократно подвергался ударам со стороны Украины. ВСУ практически постоянно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230401/proisshestvie-1862338028.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, вооруженные силы украины, украина, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Роман Старовойт
В курском селе при обстреле со стороны ВСУ пострадали семь человек
В Курской области при минометном обстреле села со стороны ВСУ ранены семь человек