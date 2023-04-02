https://ria.ru/20230402/raketa-1862481758.html

В Китае впервые запустили в космос жидкостную ракету-носитель

В Китае впервые запустили в космос жидкостную ракету-носитель - РИА Новости, 02.04.2023

В Китае впервые запустили в космос жидкостную ракету-носитель

Китайская компания Space Pioneer в воскресенье успешно запустила в космос жидкостную ракету-носитель "Тяньлун-2", что стало первым коммерческим запуском ракеты... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T16:19

2023-04-02T16:19

2023-04-02T16:19

наука

китай

ганьсу

космос - риа наука

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ПЕКИН, 2 апр – РИА Новости. Китайская компания Space Pioneer в воскресенье успешно запустила в космос жидкостную ракету-носитель "Тяньлун-2", что стало первым коммерческим запуском ракеты такого типа в Китае, сообщила китайская газета Science and Technology Daily. Запуск состоялся в 16.48 по местному времени (11.48 по мск) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Ракета-носитель успешно вывела на орбиту спутник "Ай тайкун кэсюэ". По информации издания, "Тяньлун-2" - жидкостная трёхступенчатая ракета-носитель среднего класса, которую компания Space Pioneer разрабатывала на протяжении трех лет. Диаметр ракеты - 3,35 метра, длина - 32,8 метра, взлетная масса - 153 тонны, взлетная тяга - 193 тонны, грузоподъемность на солнечно-синхронной орбите на высоте 500 километров - 1,5 тонны. Сообщается, что "Тяньлун-2" стала первой жидкостной ракетой-носителем коммерческого производства в Китае, запущенной в космос.

https://ria.ru/20230323/zapakh-1860112479.html

китай

ганьсу

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, ганьсу, космос - риа наука