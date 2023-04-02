https://ria.ru/20230402/raketa-1862481758.html
В Китае впервые запустили в космос жидкостную ракету-носитель
В Китае впервые запустили в космос жидкостную ракету-носитель - РИА Новости, 02.04.2023
В Китае впервые запустили в космос жидкостную ракету-носитель
Китайская компания Space Pioneer в воскресенье успешно запустила в космос жидкостную ракету-носитель "Тяньлун-2", что стало первым коммерческим запуском ракеты... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T16:19
2023-04-02T16:19
2023-04-02T16:19
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ПЕКИН, 2 апр – РИА Новости. Китайская компания Space Pioneer в воскресенье успешно запустила в космос жидкостную ракету-носитель "Тяньлун-2", что стало первым коммерческим запуском ракеты такого типа в Китае, сообщила китайская газета Science and Technology Daily. Запуск состоялся в 16.48 по местному времени (11.48 по мск) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Ракета-носитель успешно вывела на орбиту спутник "Ай тайкун кэсюэ". По информации издания, "Тяньлун-2" - жидкостная трёхступенчатая ракета-носитель среднего класса, которую компания Space Pioneer разрабатывала на протяжении трех лет. Диаметр ракеты - 3,35 метра, длина - 32,8 метра, взлетная масса - 153 тонны, взлетная тяга - 193 тонны, грузоподъемность на солнечно-синхронной орбите на высоте 500 километров - 1,5 тонны. Сообщается, что "Тяньлун-2" стала первой жидкостной ракетой-носителем коммерческого производства в Китае, запущенной в космос.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, ганьсу, космос - риа наука
Наука, Китай, Ганьсу, Космос - РИА Наука
В Китае впервые запустили в космос жидкостную ракету-носитель
Частная компания в Китае впервые запустила в космос жидкостную ракету-носитель
ПЕКИН, 2 апр – РИА Новости.
Китайская компания Space Pioneer в воскресенье успешно запустила в космос жидкостную ракету-носитель "Тяньлун-2", что стало первым коммерческим запуском ракеты такого типа в Китае, сообщила
китайская газета Science and Technology Daily.
Запуск состоялся в 16.48 по местному времени (11.48 по мск) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу
на северо-западе Китая. Ракета-носитель успешно вывела на орбиту спутник "Ай тайкун кэсюэ".
По информации издания, "Тяньлун-2" - жидкостная трёхступенчатая ракета-носитель среднего класса, которую компания Space Pioneer разрабатывала на протяжении трех лет. Диаметр ракеты - 3,35 метра, длина - 32,8 метра, взлетная масса - 153 тонны, взлетная тяга - 193 тонны, грузоподъемность на солнечно-синхронной орбите на высоте 500 километров - 1,5 тонны.
Сообщается, что "Тяньлун-2" стала первой жидкостной ракетой-носителем коммерческого производства в Китае, запущенной в космос.
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