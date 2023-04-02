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В Китае впервые запустили в космос жидкостную ракету-носитель - РИА Новости, 02.04.2023
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Наука
 
16:19 02.04.2023
https://ria.ru/20230402/raketa-1862481758.html
В Китае впервые запустили в космос жидкостную ракету-носитель
В Китае впервые запустили в космос жидкостную ракету-носитель - РИА Новости, 02.04.2023
В Китае впервые запустили в космос жидкостную ракету-носитель
Китайская компания Space Pioneer в воскресенье успешно запустила в космос жидкостную ракету-носитель "Тяньлун-2", что стало первым коммерческим запуском ракеты... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T16:19
2023-04-02T16:19
наука
китай
ганьсу
космос - риа наука
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ПЕКИН, 2 апр – РИА Новости. Китайская компания Space Pioneer в воскресенье успешно запустила в космос жидкостную ракету-носитель "Тяньлун-2", что стало первым коммерческим запуском ракеты такого типа в Китае, сообщила китайская газета Science and Technology Daily. Запуск состоялся в 16.48 по местному времени (11.48 по мск) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Ракета-носитель успешно вывела на орбиту спутник "Ай тайкун кэсюэ". По информации издания, "Тяньлун-2" - жидкостная трёхступенчатая ракета-носитель среднего класса, которую компания Space Pioneer разрабатывала на протяжении трех лет. Диаметр ракеты - 3,35 метра, длина - 32,8 метра, взлетная масса - 153 тонны, взлетная тяга - 193 тонны, грузоподъемность на солнечно-синхронной орбите на высоте 500 километров - 1,5 тонны. Сообщается, что "Тяньлун-2" стала первой жидкостной ракетой-носителем коммерческого производства в Китае, запущенной в космос.
https://ria.ru/20230323/zapakh-1860112479.html
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китай, ганьсу, космос - риа наука
Наука, Китай, Ганьсу, Космос - РИА Наука
В Китае впервые запустили в космос жидкостную ракету-носитель

Частная компания в Китае впервые запустила в космос жидкостную ракету-носитель

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю
Вид на Землю - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Вид на Землю. Архивное фото
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ПЕКИН, 2 апр – РИА Новости. Китайская компания Space Pioneer в воскресенье успешно запустила в космос жидкостную ракету-носитель "Тяньлун-2", что стало первым коммерческим запуском ракеты такого типа в Китае, сообщила китайская газета Science and Technology Daily.
Запуск состоялся в 16.48 по местному времени (11.48 по мск) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Ракета-носитель успешно вывела на орбиту спутник "Ай тайкун кэсюэ".
По информации издания, "Тяньлун-2" - жидкостная трёхступенчатая ракета-носитель среднего класса, которую компания Space Pioneer разрабатывала на протяжении трех лет. Диаметр ракеты - 3,35 метра, длина - 32,8 метра, взлетная масса - 153 тонны, взлетная тяга - 193 тонны, грузоподъемность на солнечно-синхронной орбите на высоте 500 километров - 1,5 тонны.
Сообщается, что "Тяньлун-2" стала первой жидкостной ракетой-носителем коммерческого производства в Китае, запущенной в космос.
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