https://ria.ru/20230402/rabota-1862447791.html

Депутат рассказал о работе коллег в зоне спецоперации

Депутат рассказал о работе коллег в зоне спецоперации - РИА Новости, 02.04.2023

Депутат рассказал о работе коллег в зоне спецоперации

Регулярные поездки российских депутатов различного уровня в зону спецоперации позволяют получать информацию об обстановке напрямую и доводить ее без искажений... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T11:09

2023-04-02T11:09

2023-04-02T11:09

специальная военная операция на украине

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донецк

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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Регулярные поездки российских депутатов различного уровня в зону спецоперации позволяют получать информацию об обстановке напрямую и доводить ее без искажений до органов власти и лиц, принимающих решения, заявил РИА Новости депутат муниципального округа Чертаново центральное Сергей Полозов. "Я очень много знаю депутатов федерального уровня Госдумы, которые еще до всех медийных событий здесь были и постоянно находились. Они эту информацию доносят, в том числе и в кулуарах власти, и в общении, для того чтобы все понимали, как есть на самом деле, как здесь. Не будет никакой информационной войны, если ты своими глазами все увидел. Мне, например, никто не скажет, что мы делаем что-то неправильное, я здесь вижу и слышу людей, они мне говорят. Я думаю, что нужно ездить, и депутатскому корпусу и не только", - сказал Полозов. Он добавил, что в поездках адресно помогает медицинским учреждениям, в частности, передал нейрохирургических аппарат в больницу Донецка. "Здесь очень крутой доктор работает, который известен на весь мир, который консультировал нейрохирурга, который оперировал (автогонщика Михаэля - ред.)Шумахера, здесь специалист мирового уровня работает, для него вся эта аппаратура очень необходима, и польза этого оборудования - с его слов скажу: "Мы можем не только сохранить жизнь человеку, а сохранить полностью его все функции и нервную систему, оставить его здоровым, а не просто доживать, мог вернуться в семью нормальным здоровым человеком", - объяснил депутат. "Сейчас мой приезд, опять связан с больницами, в этот раз привезли сюда две тонны медицинской техники, медицинских расходников, это и для ЛОР, и для травматологии, для нейрохирургии, это аппарат ИВЛ, это вещи, которые спасают жизнь, дают возможность быстро проводить операции. Я привожу, может, не так много, как другие, но я привожу персонально, я знаю, что это нужно, собираю эту информацию, потом ее ищу под заказ, и привозим лично в руки под нужды конкретные", - сказал Полозов.

https://ria.ru/20230218/vladivostok-1852813959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, донецк, донецкая народная республика