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Депутат рассказал о работе коллег в зоне спецоперации - РИА Новости, 02.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:09 02.04.2023
https://ria.ru/20230402/rabota-1862447791.html
Депутат рассказал о работе коллег в зоне спецоперации
Депутат рассказал о работе коллег в зоне спецоперации - РИА Новости, 02.04.2023
Депутат рассказал о работе коллег в зоне спецоперации
Регулярные поездки российских депутатов различного уровня в зону спецоперации позволяют получать информацию об обстановке напрямую и доводить ее без искажений... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T11:09
2023-04-02T11:09
специальная военная операция на украине
общество
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Регулярные поездки российских депутатов различного уровня в зону спецоперации позволяют получать информацию об обстановке напрямую и доводить ее без искажений до органов власти и лиц, принимающих решения, заявил РИА Новости депутат муниципального округа Чертаново центральное Сергей Полозов. "Я очень много знаю депутатов федерального уровня Госдумы, которые еще до всех медийных событий здесь были и постоянно находились. Они эту информацию доносят, в том числе и в кулуарах власти, и в общении, для того чтобы все понимали, как есть на самом деле, как здесь. Не будет никакой информационной войны, если ты своими глазами все увидел. Мне, например, никто не скажет, что мы делаем что-то неправильное, я здесь вижу и слышу людей, они мне говорят. Я думаю, что нужно ездить, и депутатскому корпусу и не только", - сказал Полозов. Он добавил, что в поездках адресно помогает медицинским учреждениям, в частности, передал нейрохирургических аппарат в больницу Донецка. "Здесь очень крутой доктор работает, который известен на весь мир, который консультировал нейрохирурга, который оперировал (автогонщика Михаэля - ред.)Шумахера, здесь специалист мирового уровня работает, для него вся эта аппаратура очень необходима, и польза этого оборудования - с его слов скажу: "Мы можем не только сохранить жизнь человеку, а сохранить полностью его все функции и нервную систему, оставить его здоровым, а не просто доживать, мог вернуться в семью нормальным здоровым человеком", - объяснил депутат. "Сейчас мой приезд, опять связан с больницами, в этот раз привезли сюда две тонны медицинской техники, медицинских расходников, это и для ЛОР, и для травматологии, для нейрохирургии, это аппарат ИВЛ, это вещи, которые спасают жизнь, дают возможность быстро проводить операции. Я привожу, может, не так много, как другие, но я привожу персонально, я знаю, что это нужно, собираю эту информацию, потом ее ищу под заказ, и привозим лично в руки под нужды конкретные", - сказал Полозов.
https://ria.ru/20230218/vladivostok-1852813959.html
донецк
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общество, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Общество, Донецк, Донецкая Народная Республика
Депутат рассказал о работе коллег в зоне спецоперации

Депутат Полозов: работа в зоне спецоперации помогает доносить информацию без искажений

© Владимир ТрефиловСергей Полозов
Сергей Полозов
© Владимир Трефилов
Сергей Полозов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Регулярные поездки российских депутатов различного уровня в зону спецоперации позволяют получать информацию об обстановке напрямую и доводить ее без искажений до органов власти и лиц, принимающих решения, заявил РИА Новости депутат муниципального округа Чертаново центральное Сергей Полозов.
"Я очень много знаю депутатов федерального уровня Госдумы, которые еще до всех медийных событий здесь были и постоянно находились. Они эту информацию доносят, в том числе и в кулуарах власти, и в общении, для того чтобы все понимали, как есть на самом деле, как здесь. Не будет никакой информационной войны, если ты своими глазами все увидел. Мне, например, никто не скажет, что мы делаем что-то неправильное, я здесь вижу и слышу людей, они мне говорят. Я думаю, что нужно ездить, и депутатскому корпусу и не только", - сказал Полозов.
Он добавил, что в поездках адресно помогает медицинским учреждениям, в частности, передал нейрохирургических аппарат в больницу Донецка.
"Здесь очень крутой доктор работает, который известен на весь мир, который консультировал нейрохирурга, который оперировал (автогонщика Михаэля - ред.)Шумахера, здесь специалист мирового уровня работает, для него вся эта аппаратура очень необходима, и польза этого оборудования - с его слов скажу: "Мы можем не только сохранить жизнь человеку, а сохранить полностью его все функции и нервную систему, оставить его здоровым, а не просто доживать, мог вернуться в семью нормальным здоровым человеком", - объяснил депутат.
"Сейчас мой приезд, опять связан с больницами, в этот раз привезли сюда две тонны медицинской техники, медицинских расходников, это и для ЛОР, и для травматологии, для нейрохирургии, это аппарат ИВЛ, это вещи, которые спасают жизнь, дают возможность быстро проводить операции. Я привожу, может, не так много, как другие, но я привожу персонально, я знаю, что это нужно, собираю эту информацию, потом ее ищу под заказ, и привозим лично в руки под нужды конкретные", - сказал Полозов.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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