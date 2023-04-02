Путин назвал Союзное государство локомотивом интеграции в Евразии
Путин назвал Союзное государство локомотивом интеграции на евразийском пространстве
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил участникам торжественных собраний по случаю Дня единения народов России и Белоруссии поздравление, отметив, что благодаря общим усилиям Союзное государство является локомотивом интеграции на евразийском пространстве, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Ранее Путин направил лидеру Белоруссии Александру Лукашенко поздравление по случаю Дня единения народов России и Белоруссии, отметив, что, несмотря на санкционное давление, Россия и Белоруссия эффективно координируют усилия на международной арене.
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"Дорогие друзья! От души поздравляю вас с Днем единения народов России и Беларуси – праздником, который символизирует нерушимые узы братской дружбы, культурные, духовные и нравственные ценности, объединяющие россиян и белорусов. Благодаря нашим общим усилиям Союзное государство является локомотивом интеграционных процессов на евразийском пространстве", - говорится в телеграмме.
Он отметил, что к настоящему времени удалось в полной мере обеспечить равенство прав граждан России и Белоруссии в сферах медицины и образования, социального и пенсионного обеспечения, а также в выборе места жительства и работы. По его словам, планомерно реализуются согласованные программы экономического и научно-технического развития, расширяется межпарламентское взаимодействие и кооперация по линии регионов и городов.
Также президент пожелал участникам торжественных собраний успехов и всего самого доброго.