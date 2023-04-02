https://ria.ru/20230402/putin-1862495589.html

Путин назвал Союзное государство локомотивом интеграции в Евразии

Путин назвал Союзное государство локомотивом интеграции в Евразии - РИА Новости, 02.04.2023

Путин назвал Союзное государство локомотивом интеграции в Евразии

Президент России Владимир Путин направил участникам торжественных собраний по случаю Дня единения народов России и Белоруссии поздравление, отметив, что... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T18:11

2023-04-02T18:11

2023-04-02T18:33

белоруссия

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союзное государство

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александр лукашенко

владимир путин

евразия

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил участникам торжественных собраний по случаю Дня единения народов России и Белоруссии поздравление, отметив, что благодаря общим усилиям Союзное государство является локомотивом интеграции на евразийском пространстве, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Ранее Путин направил лидеру Белоруссии Александру Лукашенко поздравление по случаю Дня единения народов России и Белоруссии, отметив, что, несмотря на санкционное давление, Россия и Белоруссия эффективно координируют усилия на международной арене.Он отметил, что к настоящему времени удалось в полной мере обеспечить равенство прав граждан России и Белоруссии в сферах медицины и образования, социального и пенсионного обеспечения, а также в выборе места жительства и работы. По его словам, планомерно реализуются согласованные программы экономического и научно-технического развития, расширяется межпарламентское взаимодействие и кооперация по линии регионов и городов.Также президент пожелал участникам торжественных собраний успехов и всего самого доброго.

https://ria.ru/20230327/mishustin-1860969158.html

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белоруссия, россия, союзное государство, в мире, александр лукашенко, владимир путин, евразия