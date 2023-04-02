https://ria.ru/20230402/putin-1862465039.html

Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совбеза

Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совбеза - РИА Новости, 02.04.2023

Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совбеза

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совбеза и примет верительные грамоты у иностранных послов, сообщается в... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T13:52

2023-04-02T13:52

2023-04-02T14:35

политика

белоруссия

россия

владимир путин

павел зарубин

александр лукашенко

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совбеза и примет верительные грамоты у иностранных послов, сообщается в телеграм-канале Павла Зарубина, где опубликован анонс мероприятий из программы "Москва. Кремль. Путин". Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет большой Совет безопасности, тему Кремль сообщит дополнительно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Да. Совбез планируется. Тему сообщим", - сказал Песков.Также глава государства посетит один из российских регионов. На следующей неделе, как сообщалось ранее, Путин встретится с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

https://ria.ru/20230331/ukraina-1862232988.html

белоруссия

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, белоруссия, россия, владимир путин, павел зарубин, александр лукашенко