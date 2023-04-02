https://ria.ru/20230402/putin-1862465039.html
Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совбеза
Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совбеза - РИА Новости, 02.04.2023
Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совбеза
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совбеза и примет верительные грамоты у иностранных послов, сообщается в... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T13:52
2023-04-02T13:52
2023-04-02T14:35
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совбеза и примет верительные грамоты у иностранных послов, сообщается в телеграм-канале Павла Зарубина, где опубликован анонс мероприятий из программы "Москва. Кремль. Путин". Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет большой Совет безопасности, тему Кремль сообщит дополнительно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Да. Совбез планируется. Тему сообщим", - сказал Песков.Также глава государства посетит один из российских регионов. На следующей неделе, как сообщалось ранее, Путин встретится с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.
https://ria.ru/20230331/ukraina-1862232988.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, белоруссия, россия, владимир путин, павел зарубин, александр лукашенко
Политика, Белоруссия, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Александр Лукашенко
Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совбеза
Президент России Владимир Путин проведет большое заседание Совбеза на следующей неделе