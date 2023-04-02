https://ria.ru/20230402/ptsu-1862415983.html

Источник: Македонская церковь отказалась сослужить с раскольничьей ПЦУ

Источник: Македонская церковь отказалась сослужить с раскольничьей ПЦУ - РИА Новости, 02.04.2023

Источник: Македонская церковь отказалась сослужить с раскольничьей ПЦУ

Македонская православная церковь – Охридская архиепископия (МПЦ-ОА) приняла решение не сослужить с архиереями раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ) до РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T00:11

2023-04-02T00:11

2023-04-02T00:11

религия

украина

северная македония

киев

петр порошенко

русская православная церковь

константинопольский патриархат

православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Македонская православная церковь – Охридская архиепископия (МПЦ-ОА) приняла решение не сослужить с архиереями раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ) до прояснения ее канонического статуса, сообщил РИА Новости источник в Русской православной церкви (РПЦ). Отсканированный документ за подписью архиепископа Орхидского и Македонского Стефана (Веляновского), сказал собеседник агентства, был опубликован на неофициальном сайте Македонской церкви. "Архиерейский синод МПЦ-ОА принял решение не сослужить с иерархами Православной церкви Украины до окончательного разрешения ее статуса в полноте православия. Компетентные епархиальные архиереи должны сообщить об этом решении своему приходскому духовенству, духовенству и верующим", – говорится в документе, опубликованном этим сайтом. В нем отмечается, что заседание Архиерейского синода состоялось 28 марта. Синод Русской православной церкви признал Македонскую православную церковь – Охридскую архиепископию автокефальной церковью 25 августа 2022 года, после того, как Сербская православная церковь (СПЦ) в мае одобрила ее независимость, а 5 июня патриарх Сербский Порфирий вручил архиепископу Охридскому и Македонскому Стефану томос об автокефалии. Ранее СПЦ не признавала отколовшейся от нее части в Северной Македонии, действовавшей под названием "Македонская православная церковь" (МПЦ) и признанной в таком качестве македонскими властями и Константинопольским патриархатом. Как отмечали в РПЦ, разделение было вызвано "неканонической автокефалией МПЦ", которая в одностороннем порядке, без согласия Сербской церкви, была провозглашена в 1967 году. ПЦУ была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко при участии Константинопольского патриархата в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в конце 2018 года на "объединительном соборе" в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. Ее признали первоиерархи Александрийской, Элладской и Кипрской православных церквей. Русская православная церковь (РПЦ) в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.

https://ria.ru/20230401/religiya-1862339889.html

https://ria.ru/20230330/tserkov-1861819598.html

украина

северная македония

киев

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