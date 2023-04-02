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Источник: Македонская церковь отказалась сослужить с раскольничьей ПЦУ - РИА Новости, 02.04.2023
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Религия
 
00:11 02.04.2023
https://ria.ru/20230402/ptsu-1862415983.html
Источник: Македонская церковь отказалась сослужить с раскольничьей ПЦУ
Источник: Македонская церковь отказалась сослужить с раскольничьей ПЦУ - РИА Новости, 02.04.2023
Источник: Македонская церковь отказалась сослужить с раскольничьей ПЦУ
Македонская православная церковь – Охридская архиепископия (МПЦ-ОА) приняла решение не сослужить с архиереями раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ) до РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T00:11
2023-04-02T00:11
религия
украина
северная македония
киев
петр порошенко
русская православная церковь
константинопольский патриархат
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Македонская православная церковь – Охридская архиепископия (МПЦ-ОА) приняла решение не сослужить с архиереями раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ) до прояснения ее канонического статуса, сообщил РИА Новости источник в Русской православной церкви (РПЦ). Отсканированный документ за подписью архиепископа Орхидского и Македонского Стефана (Веляновского), сказал собеседник агентства, был опубликован на неофициальном сайте Македонской церкви. "Архиерейский синод МПЦ-ОА принял решение не сослужить с иерархами Православной церкви Украины до окончательного разрешения ее статуса в полноте православия. Компетентные епархиальные архиереи должны сообщить об этом решении своему приходскому духовенству, духовенству и верующим", – говорится в документе, опубликованном этим сайтом. В нем отмечается, что заседание Архиерейского синода состоялось 28 марта. Синод Русской православной церкви признал Македонскую православную церковь – Охридскую архиепископию автокефальной церковью 25 августа 2022 года, после того, как Сербская православная церковь (СПЦ) в мае одобрила ее независимость, а 5 июня патриарх Сербский Порфирий вручил архиепископу Охридскому и Македонскому Стефану томос об автокефалии. Ранее СПЦ не признавала отколовшейся от нее части в Северной Македонии, действовавшей под названием "Македонская православная церковь" (МПЦ) и признанной в таком качестве македонскими властями и Константинопольским патриархатом. Как отмечали в РПЦ, разделение было вызвано "неканонической автокефалией МПЦ", которая в одностороннем порядке, без согласия Сербской церкви, была провозглашена в 1967 году. ПЦУ была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко при участии Константинопольского патриархата в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в конце 2018 года на "объединительном соборе" в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. Ее признали первоиерархи Александрийской, Элладской и Кипрской православных церквей. Русская православная церковь (РПЦ) в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
https://ria.ru/20230401/religiya-1862339889.html
https://ria.ru/20230330/tserkov-1861819598.html
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украина, северная македония, киев, петр порошенко, русская православная церковь, константинопольский патриархат, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Северная Македония, Киев, Петр Порошенко, Русская православная церковь, Константинопольский патриархат, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ
Источник: Македонская церковь отказалась сослужить с раскольничьей ПЦУ

Македонская православная церковь приняла решение не сослужить с раскольничьей ПЦУ

© Depositphotos.com / pawopa3336Монастырь Святого Наума в Северной Македонии
Монастырь Святого Наума в Северной Македонии - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© Depositphotos.com / pawopa3336
Монастырь Святого Наума в Северной Македонии. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Македонская православная церковь – Охридская архиепископия (МПЦ-ОА) приняла решение не сослужить с архиереями раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ) до прояснения ее канонического статуса, сообщил РИА Новости источник в Русской православной церкви (РПЦ).
Отсканированный документ за подписью архиепископа Орхидского и Македонского Стефана (Веляновского), сказал собеседник агентства, был опубликован на неофициальном сайте Македонской церкви.
Обыски у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
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Вчера, 12:37
"Архиерейский синод МПЦ-ОА принял решение не сослужить с иерархами Православной церкви Украины до окончательного разрешения ее статуса в полноте православия. Компетентные епархиальные архиереи должны сообщить об этом решении своему приходскому духовенству, духовенству и верующим", – говорится в документе, опубликованном этим сайтом.
В нем отмечается, что заседание Архиерейского синода состоялось 28 марта.
Синод Русской православной церкви признал Македонскую православную церковь – Охридскую архиепископию автокефальной церковью 25 августа 2022 года, после того, как Сербская православная церковь (СПЦ) в мае одобрила ее независимость, а 5 июня патриарх Сербский Порфирий вручил архиепископу Охридскому и Македонскому Стефану томос об автокефалии. Ранее СПЦ не признавала отколовшейся от нее части в Северной Македонии, действовавшей под названием "Македонская православная церковь" (МПЦ) и признанной в таком качестве македонскими властями и Константинопольским патриархатом. Как отмечали в РПЦ, разделение было вызвано "неканонической автокефалией МПЦ", которая в одностороннем порядке, без согласия Сербской церкви, была провозглашена в 1967 году.
ПЦУ была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко при участии Константинопольского патриархата в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в конце 2018 года на "объединительном соборе" в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. Ее признали первоиерархи Александрийской, Элладской и Кипрской православных церквей. Русская православная церковь (РПЦ) в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
Глава новой церкви Украины Епифаний во время интронизации в Софийском соборе Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
В РПЦ сравнили раскольничью ПЦУ с Церковью летающего макаронного монстра
30 марта, 12:53
 
РелигияУкраинаСеверная МакедонияКиевПетр ПорошенкоРусская православная церковьКонстантинопольский патриархатПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦ
 
 
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