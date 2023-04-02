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"Совсем не смешно": в Польше пожаловались на провал в борьбе с Россией

"Совсем не смешно": в Польше пожаловались на провал в борьбе с Россией - РИА Новости, 02.04.2023

"Совсем не смешно": в Польше пожаловались на провал в борьбе с Россией

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский пожаловался на "неработающие" механизмы "изоляции" России, передает Polskie Radio 24. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T03:07

2023-04-02T03:07

2023-04-02T08:54

в мире

россия

польша

сергей лавров

совет безопасности оон

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский пожаловался на "неработающие" механизмы "изоляции" России, передает Polskie Radio 24.По его словам, Варшава выступает за лишение Москвы возможности "влиять и воздействовать" на другие страны "путем максимально возможной, далеко идущей изоляции". Кроме того, Яблонский потребовал "исключения или отстранения" России из Совбеза ООН и самой организации в целом.Как признал замглавы польского МИД, у Москвы много союзников в других странах, особенно в тех, которые ранее были колониями и негативно относятся к Западу.Россия с 1 апреля на месяц стала председателем Совета безопасности ООН, одними из ключевых тем для обсуждения в это время станут "эффективная многосторонность", риски при экспорте вооружений, ближневосточное урегулирование; как ожидается, глава МИД Сергей Лавров будет председательствовать на некоторых заседаниях Совбеза.

https://ria.ru/20230331/izolyatsiya-1862162495.html

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в мире, россия, польша, сергей лавров, совет безопасности оон, оон