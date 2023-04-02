"Совсем не смешно": в Польше пожаловались на провал в борьбе с Россией
Замглавы МИД Польши Яблонский пожаловался на неработающие механизмы изоляции России
© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский пожаловался на "неработающие" механизмы "изоляции" России, передает Polskie Radio 24.
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"Это совсем не смешно, потому что это, к сожалению, доказательство того, что в международных организациях механизм изоляции России не работает должным образом ", — заявил замминистра в эфире местного ТВ, комментируя переход председательства в Совбезе ООН к России с 1 апреля.
По его словам, Варшава выступает за лишение Москвы возможности "влиять и воздействовать" на другие страны "путем максимально возможной, далеко идущей изоляции". Кроме того, Яблонский потребовал "исключения или отстранения" России из Совбеза ООН и самой организации в целом.
Как признал замглавы польского МИД, у Москвы много союзников в других странах, особенно в тех, которые ранее были колониями и негативно относятся к Западу.
Россия с 1 апреля на месяц стала председателем Совета безопасности ООН, одними из ключевых тем для обсуждения в это время станут "эффективная многосторонность", риски при экспорте вооружений, ближневосточное урегулирование; как ожидается, глава МИД Сергей Лавров будет председательствовать на некоторых заседаниях Совбеза.