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В Тель-Авиве полиция задержала 19 протестующих против судебной реформы

В Тель-Авиве полиция задержала 19 протестующих против судебной реформы - РИА Новости, 02.04.2023

В Тель-Авиве полиция задержала 19 протестующих против судебной реформы

Полиция задержала в Тель-Авиве 19 протестующих против проведения судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху, сообщает израильская газета Times of... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T00:00

2023-04-02T00:00

2023-04-02T00:00

в мире

тель-авив

биньямин нетаньяху

протесты против судебной реформы в израиле

израиль

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Полиция задержала в Тель-Авиве 19 протестующих против проведения судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху, сообщает израильская газета Times of Israel. Как отмечает издание, у одного из задержанных при себе был электрошокер. В субботу десятки тысяч израильтян вышли на стихийные протесты в крупных городах против судебной реформы правительства Нетаньяху. По данным организаторов протестов, по всей стране протестуют 450 000 человек, в том числе 230 000 в Тель-Авиве. Нетаньяху в понедельник объявил о приостановке законодательного процесса по судебной реформе, чтобы провести переговоры и достичь компромисса с оппонентами. Тем не менее, организаторы протестов, опасаясь, что противоречивый закон, предоставляющий коалиции контроль над назначениями судей, может быть оперативно вынесен на голосование, пообещали продолжать организовывать демонстрации до тех пор, пока реформа не будет полностью отклонена.

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в мире, тель-авив, биньямин нетаньяху, протесты против судебной реформы в израиле, израиль