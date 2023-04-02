Рейтинг@Mail.ru
В Магадане спасатели достали из проруби тела трех человек - РИА Новости, 02.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 02.04.2023
https://ria.ru/20230402/prorub-1862451802.html
В Магадане спасатели достали из проруби тела трех человек
В Магадане спасатели достали из проруби тела трех человек - РИА Новости, 02.04.2023
В Магадане спасатели достали из проруби тела трех человек
Водолазы ГУ МЧС России по Магаданской области достали со дна бухты Гертнера в Магадане тела трех человек, двух мужчин обвиняют в их убийстве и попытке скрыть... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T11:54
2023-04-02T11:54
происшествия
магадан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МАГАДАН, 2 апр – РИА Новости. Водолазы ГУ МЧС России по Магаданской области достали со дна бухты Гертнера в Магадане тела трех человек, двух мужчин обвиняют в их убийстве и попытке скрыть преступление, сообщает СУСК России по региону. Следователи в Магадане возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей, которых подозревают в убийстве трех человек. По данным следствия, в квартире в пригороде Магадана во время приема наркотиков один из подозреваемых застрелил двух человек. Свидетельницу, 26-летнюю девушку, он и его приятель утопили в проруби в городской бухте Гертнера. Чуть позже туда же сбросили тела убитых мужчин. "С помощью специальной техники и водолазного снаряжения тела погибших были обнаружены и подняты на поверхность. Предварительным осмотром тел потерпевших подтвердилась первоначальная версия совершения убийств, что объективно согласуется с полученными на данном этапе доказательствами", - сообщает следствие. Уточняется, что мужчин обвиняют в убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление.
https://ria.ru/20230401/trup-1862366185.html
магадан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, магадан
Происшествия, Магадан
В Магадане спасатели достали из проруби тела трех человек

В Магадане завели дело после того, как спасатели достали из проруби тела трех человек

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 2 апр – РИА Новости. Водолазы ГУ МЧС России по Магаданской области достали со дна бухты Гертнера в Магадане тела трех человек, двух мужчин обвиняют в их убийстве и попытке скрыть преступление, сообщает СУСК России по региону.
Следователи в Магадане возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей, которых подозревают в убийстве трех человек. По данным следствия, в квартире в пригороде Магадана во время приема наркотиков один из подозреваемых застрелил двух человек. Свидетельницу, 26-летнюю девушку, он и его приятель утопили в проруби в городской бухте Гертнера. Чуть позже туда же сбросили тела убитых мужчин.
"С помощью специальной техники и водолазного снаряжения тела погибших были обнаружены и подняты на поверхность. Предварительным осмотром тел потерпевших подтвердилась первоначальная версия совершения убийств, что объективно согласуется с полученными на данном этапе доказательствами", - сообщает следствие.
Уточняется, что мужчин обвиняют в убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
Жильцы уфимской многоэтажки обнаружили труп мужчины в лифте
1 апреля, 16:14
 
ПроисшествияМагадан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала