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В Магадане спасатели достали из проруби тела трех человек
В Магадане спасатели достали из проруби тела трех человек - РИА Новости, 02.04.2023
В Магадане спасатели достали из проруби тела трех человек
Водолазы ГУ МЧС России по Магаданской области достали со дна бухты Гертнера в Магадане тела трех человек, двух мужчин обвиняют в их убийстве и попытке скрыть... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T11:54
2023-04-02T11:54
2023-04-02T11:54
происшествия
магадан
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МАГАДАН, 2 апр – РИА Новости. Водолазы ГУ МЧС России по Магаданской области достали со дна бухты Гертнера в Магадане тела трех человек, двух мужчин обвиняют в их убийстве и попытке скрыть преступление, сообщает СУСК России по региону. Следователи в Магадане возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей, которых подозревают в убийстве трех человек. По данным следствия, в квартире в пригороде Магадана во время приема наркотиков один из подозреваемых застрелил двух человек. Свидетельницу, 26-летнюю девушку, он и его приятель утопили в проруби в городской бухте Гертнера. Чуть позже туда же сбросили тела убитых мужчин. "С помощью специальной техники и водолазного снаряжения тела погибших были обнаружены и подняты на поверхность. Предварительным осмотром тел потерпевших подтвердилась первоначальная версия совершения убийств, что объективно согласуется с полученными на данном этапе доказательствами", - сообщает следствие. Уточняется, что мужчин обвиняют в убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление.
https://ria.ru/20230401/trup-1862366185.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, магадан
В Магадане спасатели достали из проруби тела трех человек
В Магадане завели дело после того, как спасатели достали из проруби тела трех человек
МАГАДАН, 2 апр – РИА Новости.
Водолазы ГУ МЧС России по Магаданской области достали со дна бухты Гертнера в Магадане тела трех человек, двух мужчин обвиняют в их убийстве и попытке скрыть преступление, сообщает
СУСК России по региону.
Следователи в Магадане возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей, которых подозревают в убийстве трех человек. По данным следствия, в квартире в пригороде Магадана во время приема наркотиков один из подозреваемых застрелил двух человек. Свидетельницу, 26-летнюю девушку, он и его приятель утопили в проруби в городской бухте Гертнера. Чуть позже туда же сбросили тела убитых мужчин.
"С помощью специальной техники и водолазного снаряжения тела погибших были обнаружены и подняты на поверхность. Предварительным осмотром тел потерпевших подтвердилась первоначальная версия совершения убийств, что объективно согласуется с полученными на данном этапе доказательствами", - сообщает следствие.
Уточняется, что мужчин обвиняют в убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление.
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