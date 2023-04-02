https://ria.ru/20230402/prorub-1862451802.html

В Магадане спасатели достали из проруби тела трех человек

В Магадане спасатели достали из проруби тела трех человек - РИА Новости, 02.04.2023

В Магадане спасатели достали из проруби тела трех человек

Водолазы ГУ МЧС России по Магаданской области достали со дна бухты Гертнера в Магадане тела трех человек, двух мужчин обвиняют в их убийстве и попытке скрыть... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T11:54

2023-04-02T11:54

2023-04-02T11:54

происшествия

магадан

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МАГАДАН, 2 апр – РИА Новости. Водолазы ГУ МЧС России по Магаданской области достали со дна бухты Гертнера в Магадане тела трех человек, двух мужчин обвиняют в их убийстве и попытке скрыть преступление, сообщает СУСК России по региону. Следователи в Магадане возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей, которых подозревают в убийстве трех человек. По данным следствия, в квартире в пригороде Магадана во время приема наркотиков один из подозреваемых застрелил двух человек. Свидетельницу, 26-летнюю девушку, он и его приятель утопили в проруби в городской бухте Гертнера. Чуть позже туда же сбросили тела убитых мужчин. "С помощью специальной техники и водолазного снаряжения тела погибших были обнаружены и подняты на поверхность. Предварительным осмотром тел потерпевших подтвердилась первоначальная версия совершения убийств, что объективно согласуется с полученными на данном этапе доказательствами", - сообщает следствие. Уточняется, что мужчин обвиняют в убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление.

https://ria.ru/20230401/trup-1862366185.html

магадан

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, магадан