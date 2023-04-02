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В Приамурье в новом учебном году откроют 25 профессий - РИА Новости, 02.04.2023
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Амурская область
Амурская область
 
02:16 02.04.2023
https://ria.ru/20230402/priamure-1862421533.html
В Приамурье в новом учебном году откроют 25 профессий
В Приамурье в новом учебном году откроют 25 профессий - РИА Новости, 02.04.2023
В Приамурье в новом учебном году откроют 25 профессий
Готовить специалистов по новым 25 профессиям для предприятий АГХК, горнодобывающей и космической отраслей, а также машиностроения будут в Приамурье в... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T02:16
2023-04-02T02:16
амурская область
амурская область
василий орлов (губернатор)
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 апр – РИА Новости. Готовить специалистов по новым 25 профессиям для предприятий АГХК, горнодобывающей и космической отраслей, а также машиностроения будут в Приамурье в предстоящем учебном году, сообщает правительство региона. Для сельскохозяйственной отрасли эффективно готовит кадры Амурский казачий колледж, отметил губернатор региона Василий Орлов. "Хочу привести в пример работу "Амурского казачьего колледжа" в плане успешной работы в подготовке рабочих кадров для области. В колледже обучаются 345 студентов для работы в сельскохозяйственной отрасли. Каждый год приобретается новая техника, улучшается материально-техническая база. Здесь эффективно работает модель дуального обучения. Колледж сотрудничает с амурскими сельхозпроизводителями, на производстве которых студенты проходят практику. У образовательного учреждения есть собственное поле, где студенты учатся работать на технике, обрабатывать поля", - отметил Орлов. Региональное министерство образования и науки представило результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Амурской области в части синхронизации системы подготовки рабочих кадров потребностям экономики. Как отмечают в правительстве, повысить качество и доступность трудовых ресурсов в регионе в первую очередь помогает совершенствование взаимодействия между работодателями, учебными заведениями, а также отраслевыми министерствами. "Сегодня образовательные организации Приамурья обучают по 98 специальностям и 34 профессиям. За 5 лет открыто 16 новых специальностей и профессий, в том числе 8 – по запросу работодателей. В новом учебном году планируется открытие еще 25 профессий для предприятий АГХК, горнодобывающей и космической отраслей, а также машиностроения", - рассказала зампред правительства - министр образования и науки области Светлана Яковлева. Новые направления организовали в сфере профподготовки и дополнительного образования: за пять лет - 50 программ, 5 из которых - для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В итоге в 2023 году региональный заказ (на основе прогноза кадровых потребностей экономики) на обучение в колледжах и техникумах области составит 3790 человек. В 2024 году будет принято больше - 3821 человек.
https://ria.ru/20230323/priamure-1859969122.html
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амурская область, василий орлов (губернатор), общество
Амурская область, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Общество
В Приамурье в новом учебном году откроют 25 профессий

В Приамурье в новом учебном году откроют 25 профессий по четырем базовым отраслям

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСдача экзаменов в университете
Сдача экзаменов в университете - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 апр – РИА Новости. Готовить специалистов по новым 25 профессиям для предприятий АГХК, горнодобывающей и космической отраслей, а также машиностроения будут в Приамурье в предстоящем учебном году, сообщает правительство региона.
Для сельскохозяйственной отрасли эффективно готовит кадры Амурский казачий колледж, отметил губернатор региона Василий Орлов.
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"Хочу привести в пример работу "Амурского казачьего колледжа" в плане успешной работы в подготовке рабочих кадров для области. В колледже обучаются 345 студентов для работы в сельскохозяйственной отрасли. Каждый год приобретается новая техника, улучшается материально-техническая база. Здесь эффективно работает модель дуального обучения. Колледж сотрудничает с амурскими сельхозпроизводителями, на производстве которых студенты проходят практику. У образовательного учреждения есть собственное поле, где студенты учатся работать на технике, обрабатывать поля", - отметил Орлов.
Региональное министерство образования и науки представило результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Амурской области в части синхронизации системы подготовки рабочих кадров потребностям экономики. Как отмечают в правительстве, повысить качество и доступность трудовых ресурсов в регионе в первую очередь помогает совершенствование взаимодействия между работодателями, учебными заведениями, а также отраслевыми министерствами.
"Сегодня образовательные организации Приамурья обучают по 98 специальностям и 34 профессиям. За 5 лет открыто 16 новых специальностей и профессий, в том числе 8 – по запросу работодателей. В новом учебном году планируется открытие еще 25 профессий для предприятий АГХК, горнодобывающей и космической отраслей, а также машиностроения", - рассказала зампред правительства - министр образования и науки области Светлана Яковлева.
Новые направления организовали в сфере профподготовки и дополнительного образования: за пять лет - 50 программ, 5 из которых - для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В итоге в 2023 году региональный заказ (на основе прогноза кадровых потребностей экономики) на обучение в колледжах и техникумах области составит 3790 человек. В 2024 году будет принято больше - 3821 человек.
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16 марта, 13:57
 
Амурская областьАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)Общество
 
 
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