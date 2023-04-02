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Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге увеличилось до 19 человек - РИА Новости, 02.04.2023
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20:22 02.04.2023
https://ria.ru/20230402/postradavshie-1862512806.html
Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге увеличилось до 19 человек
Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге увеличилось до 19 человек - РИА Новости, 02.04.2023
Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге увеличилось до 19 человек
Число пострадавших после взрыва в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, увеличилось до 19 человек, сообщили в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T20:22
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происшествия
санкт-петербург
владлен татарский
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв в кафе в петербурге
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Число пострадавших после взрыва в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, увеличилось до 19 человек, сообщили в пресс-службе СК РФ. В Петербурге в воскресенье в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб один человек - военкор Владлен Татарский. По данным МВД РФ, еще 16 человек пострадали. Как сообщал источник РИА Новости, взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. "Ранения различной степени тяжести получили 19 человек. Информация о количестве пострадавших уточняется", - сказали в ведомстве.
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Обстановка около кафе в Петербурге после взрыва
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происшествия, санкт-петербург, владлен татарский, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в кафе в петербурге
Происшествия, Санкт-Петербург, Владлен Татарский, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв в кафе в Петербурге
Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге увеличилось до 19 человек

В СК сообщили, что число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге увеличилось до 19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Число пострадавших после взрыва в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, увеличилось до 19 человек, сообщили в пресс-службе СК РФ.
В Петербурге в воскресенье в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб один человек - военкор Владлен Татарский. По данным МВД РФ, еще 16 человек пострадали. Как сообщал источник РИА Новости, взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому.
"Ранения различной степени тяжести получили 19 человек. Информация о количестве пострадавших уточняется", - сказали в ведомстве.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургВладлен ТатарскийСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв в кафе в Петербурге
 
 
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