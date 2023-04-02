https://ria.ru/20230402/postradavshie-1862512806.html

Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге увеличилось до 19 человек

Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге увеличилось до 19 человек - РИА Новости, 02.04.2023

Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге увеличилось до 19 человек

Число пострадавших после взрыва в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, увеличилось до 19 человек, сообщили в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T20:22

2023-04-02T20:22

2023-04-02T20:22

происшествия

санкт-петербург

владлен татарский

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв в кафе в петербурге

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Число пострадавших после взрыва в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, увеличилось до 19 человек, сообщили в пресс-службе СК РФ. В Петербурге в воскресенье в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб один человек - военкор Владлен Татарский. По данным МВД РФ, еще 16 человек пострадали. Как сообщал источник РИА Новости, взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. "Ранения различной степени тяжести получили 19 человек. Информация о количестве пострадавших уточняется", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230402/prokuratura-1862505968.html

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Обстановка около кафе в Петербурге после взрыва Обстановка около кафе в Петербурге после взрыва 2023-04-02T20:22 true PT0M20S

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происшествия, санкт-петербург, владлен татарский, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в кафе в петербурге