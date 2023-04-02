https://ria.ru/20230402/postradavshie-1862512806.html
Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге увеличилось до 19 человек
Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге увеличилось до 19 человек - РИА Новости, 02.04.2023
Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге увеличилось до 19 человек
Число пострадавших после взрыва в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, увеличилось до 19 человек, сообщили в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T20:22
2023-04-02T20:22
2023-04-02T20:22
происшествия
санкт-петербург
владлен татарский
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв в кафе в петербурге
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/02/1862510651_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e1249b3a383fa87ab8ea43ead1a17afa.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Число пострадавших после взрыва в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, увеличилось до 19 человек, сообщили в пресс-службе СК РФ. В Петербурге в воскресенье в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб один человек - военкор Владлен Татарский. По данным МВД РФ, еще 16 человек пострадали. Как сообщал источник РИА Новости, взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. "Ранения различной степени тяжести получили 19 человек. Информация о количестве пострадавших уточняется", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230402/prokuratura-1862505968.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/02/1862510651_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0f7dd91e85f2b95e333795e1045244dc.jpg
Обстановка около кафе в Петербурге после взрыва
Обстановка около кафе в Петербурге после взрыва
2023-04-02T20:22
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, владлен татарский, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в кафе в петербурге
Происшествия, Санкт-Петербург, Владлен Татарский, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв в кафе в Петербурге
Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге увеличилось до 19 человек
В СК сообщили, что число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге увеличилось до 19