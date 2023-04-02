https://ria.ru/20230402/postradavshie-1862505066.html
Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге возросло до 16 человек
Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге возросло до 16 человек - РИА Новости, 02.04.2023
Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге возросло до 16 человек
В МВД РФ подтвердили, что в результате взрыва в кафе на Университетской набережной в Петербурге пострадали 16 человек, их осматривают медицинские работники. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T19:28
2023-04-02T19:28
2023-04-02T19:37
происшествия
санкт-петербург
взрыв в кафе в петербурге
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/02/1862522546_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_93c0c981fa500a1825c7f91efe6f91ee.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В МВД РФ подтвердили, что в результате взрыва в кафе на Университетской набережной в Петербурге пострадали 16 человек, их осматривают медицинские работники."В 18.13 в полицию Василеостровского района поступила информация о том, что в кафе на Университетской набережной дом 25 произошел взрыв. В результате инцидента один человек погиб, им оказался военный корреспондент Владлен Татарский. 16 человек пострадали, их осматривают медицинские работники", - говорится в сообщении на сайте МВД Медиа.Уточняется, что руководство и группа сотрудников ГУУР МВД России выехали на место происшествия. Также работают сотрудники петербургской полиции и экстренные службы, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20230402/prokuratura-1862505968.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/02/1862522546_0:0:2525:1893_1920x0_80_0_0_0b9d90208ca74b63dc3904d6663d1b48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, взрыв в кафе в петербурге
Происшествия, Санкт-Петербург, Взрыв в кафе в Петербурге
Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге возросло до 16 человек
МВД сообщило, что число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге возросло до 16 человек
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В МВД РФ подтвердили, что в результате взрыва в кафе на Университетской набережной в Петербурге пострадали 16 человек, их осматривают медицинские работники.
"В 18.13 в полицию Василеостровского района поступила информация о том, что в кафе на Университетской набережной дом 25 произошел взрыв. В результате инцидента один человек погиб, им оказался военный корреспондент Владлен Татарский. 16 человек пострадали, их осматривают медицинские работники", - говорится в сообщении на сайте МВД Медиа.
Уточняется, что руководство и группа сотрудников ГУУР МВД России выехали на место происшествия. Также работают сотрудники петербургской полиции и экстренные службы, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Прокуратура организовала проверку после взрыва в кафе в центре Петербурга