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Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге возросло до 16 человек - РИА Новости, 02.04.2023
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19:28 02.04.2023 (обновлено: 19:37 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/postradavshie-1862505066.html
Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге возросло до 16 человек
Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге возросло до 16 человек - РИА Новости, 02.04.2023
Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге возросло до 16 человек
В МВД РФ подтвердили, что в результате взрыва в кафе на Университетской набережной в Петербурге пострадали 16 человек, их осматривают медицинские работники. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T19:28
2023-04-02T19:37
происшествия
санкт-петербург
взрыв в кафе в петербурге
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В МВД РФ подтвердили, что в результате взрыва в кафе на Университетской набережной в Петербурге пострадали 16 человек, их осматривают медицинские работники."В 18.13 в полицию Василеостровского района поступила информация о том, что в кафе на Университетской набережной дом 25 произошел взрыв. В результате инцидента один человек погиб, им оказался военный корреспондент Владлен Татарский. 16 человек пострадали, их осматривают медицинские работники", - говорится в сообщении на сайте МВД Медиа.Уточняется, что руководство и группа сотрудников ГУУР МВД России выехали на место происшествия. Также работают сотрудники петербургской полиции и экстренные службы, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
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происшествия, санкт-петербург, взрыв в кафе в петербурге
Происшествия, Санкт-Петербург, Взрыв в кафе в Петербурге
Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге возросло до 16 человек

МВД сообщило, что число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге возросло до 16 человек

© РИА Новости | Перейти в медиабанкНа месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В МВД РФ подтвердили, что в результате взрыва в кафе на Университетской набережной в Петербурге пострадали 16 человек, их осматривают медицинские работники.
"В 18.13 в полицию Василеостровского района поступила информация о том, что в кафе на Университетской набережной дом 25 произошел взрыв. В результате инцидента один человек погиб, им оказался военный корреспондент Владлен Татарский. 16 человек пострадали, их осматривают медицинские работники", - говорится в сообщении на сайте МВД Медиа.
Уточняется, что руководство и группа сотрудников ГУУР МВД России выехали на место происшествия. Также работают сотрудники петербургской полиции и экстренные службы, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
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