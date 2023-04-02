https://ria.ru/20230402/postradavshie-1862505066.html

Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге возросло до 16 человек

Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге возросло до 16 человек - РИА Новости, 02.04.2023

Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге возросло до 16 человек

В МВД РФ подтвердили, что в результате взрыва в кафе на Университетской набережной в Петербурге пострадали 16 человек, их осматривают медицинские работники. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T19:28

2023-04-02T19:28

2023-04-02T19:37

происшествия

санкт-петербург

взрыв в кафе в петербурге

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В МВД РФ подтвердили, что в результате взрыва в кафе на Университетской набережной в Петербурге пострадали 16 человек, их осматривают медицинские работники."В 18.13 в полицию Василеостровского района поступила информация о том, что в кафе на Университетской набережной дом 25 произошел взрыв. В результате инцидента один человек погиб, им оказался военный корреспондент Владлен Татарский. 16 человек пострадали, их осматривают медицинские работники", - говорится в сообщении на сайте МВД Медиа.Уточняется, что руководство и группа сотрудников ГУУР МВД России выехали на место происшествия. Также работают сотрудники петербургской полиции и экстренные службы, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20230402/prokuratura-1862505968.html

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происшествия, санкт-петербург, взрыв в кафе в петербурге