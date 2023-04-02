Власти рассказали о состоянии троих пострадавших при обстреле Мелитополя

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"Женщина, которая получила самые тяжелые ранения, сейчас в реанимации, прооперирована. Состояние очень тяжелое, но врачи дают надежду, что спасут ее жизнь. Девушка 1991 года: состояние средней тяжести, тоже находится в больнице. Три человека пострадавших врачи уже отпустили домой, а вот три человека еще в больнице", - сказала Данильченко в эфире телеканала "Россия 24".