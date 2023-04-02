https://ria.ru/20230402/postradavshie-1862485392.html
Власти рассказали о состоянии троих пострадавших при обстреле Мелитополя
Власти рассказали о состоянии троих пострадавших при обстреле Мелитополя - РИА Новости, 02.04.2023
Власти рассказали о состоянии троих пострадавших при обстреле Мелитополя
Трое пострадавших в результате обстрела Мелитополя Запорожской области остаются в больнице, тяжелораненая женщина прооперирована и находится в реанимации,... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T16:39
2023-04-02T16:39
2023-04-02T16:39
специальная военная операция на украине
мелитополь
галина данильченко
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Трое пострадавших в результате обстрела Мелитополя Запорожской области остаются в больнице, тяжелораненая женщина прооперирована и находится в реанимации, сообщила глава администрации города Галина Данильченко. Украинские войска обстреляли Мелитополь утром в воскресенье. С травмами были госпитализированы шесть местных жителей. Она рассказала, что в результате обстрела повреждена электроподстанция, которая питает часть Нового Мелитополя. Специалисты уже приступили к восстановительным работам.
https://ria.ru/20230327/ukraina-1860950117.html
мелитополь
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Кадры с места обстрела ВСУ жилого дома в Мелитополе
Первые кадры с места обстрела украинскими боевиками жилого дома в Мелитополе
2023-04-02T16:39
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мелитополь, галина данильченко, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Галина Данильченко, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Власти рассказали о состоянии троих пострадавших при обстреле Мелитополя
Власти Мелитополя сообщили, что трое пострадавших при обстреле города остаются в больнице