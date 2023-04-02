https://ria.ru/20230402/polsha-1862486777.html

Варшава хочет расширить сотрудничество с НАТО по ядерному сдерживанию

Варшава хочет расширить сотрудничество с НАТО по ядерному сдерживанию - РИА Новости, 02.04.2023

Варшава хочет расширить сотрудничество с НАТО по ядерному сдерживанию

Варшава готова к более тесному сотрудничеству в рамках действий НАТО по ядерному сдерживанию, заявил глава Бюро по национальной безопасности Польши Яцек Севера... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T16:55

2023-04-02T16:55

2023-04-02T16:56

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ядерное оружие

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БЕРЛИН, 2 апр – РИА Новости. Варшава готова к более тесному сотрудничеству в рамках действий НАТО по ядерному сдерживанию, заявил глава Бюро по национальной безопасности Польши Яцек Севера агентству DPA. "Польша потенциально была бы готова расширить свое участие и сотрудничество в рамках ядерного сдерживания силами НАТО и взять на себя ответственность", - сообщил он. Севера уточнил, что это не включает размещение ядерного оружия на территории Польши. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США десятилетия. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля. В четверг член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош заявил РИА Новости, что на территории семи стран Европы, а также в Турции, еще со времен холодной войны расположены склады с ядерным оружием США, а летчики многих европейских стран учились доставлять ядерные бомбы к границам СССР. Он добавил, что сегодня возможность доставки ядерного оружия на территорию России для НАТО увеличена, поскольку они могут использовать аэродромы в Польше, Прибалтике и Румынии. Западные критики инициативы размещения российского ТЯО в Белоруссии не упоминают о проблеме хранения в Германии американского ядерного оружия - официально власти ФРГ не комментируют существование ядерного оружия на территории страны, однако ведущие международные эксперты оценивают число американских ядерных бомб в Германии в несколько десятков единиц, а оппозиционные партии страны в течение многих лет требуют вывода ядерного оружия США с территории ФРГ.

https://ria.ru/20230402/proval-1862423006.html

https://ria.ru/20230329/boepripasy-1861604356.html

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нато, польша, в мире, ядерное оружие