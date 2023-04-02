Варшава хочет расширить сотрудничество с НАТО по ядерному сдерживанию
В Варшаве заявили о готовности расширить сотрудничество с НАТО по ядерному сдерживанию
Флаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве. Архивное фото
БЕРЛИН, 2 апр – РИА Новости. Варшава готова к более тесному сотрудничеству в рамках действий НАТО по ядерному сдерживанию, заявил глава Бюро по национальной безопасности Польши Яцек Севера агентству DPA.
"Польша потенциально была бы готова расширить свое участие и сотрудничество в рамках ядерного сдерживания силами НАТО и взять на себя ответственность", - сообщил он.
Севера уточнил, что это не включает размещение ядерного оружия на территории Польши.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США десятилетия. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля.
В четверг член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош заявил РИА Новости, что на территории семи стран Европы, а также в Турции, еще со времен холодной войны расположены склады с ядерным оружием США, а летчики многих европейских стран учились доставлять ядерные бомбы к границам СССР. Он добавил, что сегодня возможность доставки ядерного оружия на территорию России для НАТО увеличена, поскольку они могут использовать аэродромы в Польше, Прибалтике и Румынии.
Западные критики инициативы размещения российского ТЯО в Белоруссии не упоминают о проблеме хранения в Германии американского ядерного оружия - официально власти ФРГ не комментируют существование ядерного оружия на территории страны, однако ведущие международные эксперты оценивают число американских ядерных бомб в Германии в несколько десятков единиц, а оппозиционные партии страны в течение многих лет требуют вывода ядерного оружия США с территории ФРГ.