Рейтинг@Mail.ru
Варшава хочет расширить сотрудничество с НАТО по ядерному сдерживанию - РИА Новости, 02.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 02.04.2023 (обновлено: 16:56 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/polsha-1862486777.html
Варшава хочет расширить сотрудничество с НАТО по ядерному сдерживанию
Варшава хочет расширить сотрудничество с НАТО по ядерному сдерживанию - РИА Новости, 02.04.2023
Варшава хочет расширить сотрудничество с НАТО по ядерному сдерживанию
Варшава готова к более тесному сотрудничеству в рамках действий НАТО по ядерному сдерживанию, заявил глава Бюро по национальной безопасности Польши Яцек Севера... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T16:55
2023-04-02T16:56
нато
польша
в мире
ядерное оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/95/1508879521_81:0:1894:1020_1920x0_80_0_0_f7424925c22f4de18d63f4979e877235.jpg
БЕРЛИН, 2 апр – РИА Новости. Варшава готова к более тесному сотрудничеству в рамках действий НАТО по ядерному сдерживанию, заявил глава Бюро по национальной безопасности Польши Яцек Севера агентству DPA. "Польша потенциально была бы готова расширить свое участие и сотрудничество в рамках ядерного сдерживания силами НАТО и взять на себя ответственность", - сообщил он. Севера уточнил, что это не включает размещение ядерного оружия на территории Польши. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США десятилетия. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля. В четверг член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош заявил РИА Новости, что на территории семи стран Европы, а также в Турции, еще со времен холодной войны расположены склады с ядерным оружием США, а летчики многих европейских стран учились доставлять ядерные бомбы к границам СССР. Он добавил, что сегодня возможность доставки ядерного оружия на территорию России для НАТО увеличена, поскольку они могут использовать аэродромы в Польше, Прибалтике и Румынии. Западные критики инициативы размещения российского ТЯО в Белоруссии не упоминают о проблеме хранения в Германии американского ядерного оружия - официально власти ФРГ не комментируют существование ядерного оружия на территории страны, однако ведущие международные эксперты оценивают число американских ядерных бомб в Германии в несколько десятков единиц, а оппозиционные партии страны в течение многих лет требуют вывода ядерного оружия США с территории ФРГ.
https://ria.ru/20230402/proval-1862423006.html
https://ria.ru/20230329/boepripasy-1861604356.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594852632_0:0:1458:1093_1920x0_80_0_0_0e6f68380737100c38713a8cdd12571e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нато, польша, в мире, ядерное оружие
НАТО, Польша, В мире, Ядерное оружие
Варшава хочет расширить сотрудничество с НАТО по ядерному сдерживанию

В Варшаве заявили о готовности расширить сотрудничество с НАТО по ядерному сдерживанию

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве
Флаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Флаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 2 апр – РИА Новости. Варшава готова к более тесному сотрудничеству в рамках действий НАТО по ядерному сдерживанию, заявил глава Бюро по национальной безопасности Польши Яцек Севера агентству DPA.
"Польша потенциально была бы готова расширить свое участие и сотрудничество в рамках ядерного сдерживания силами НАТО и взять на себя ответственность", - сообщил он.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
"Совсем не смешно": в Польше пожаловались на провал в борьбе с Россией
Вчера, 03:07
Севера уточнил, что это не включает размещение ядерного оружия на территории Польши.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США десятилетия. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля.
В четверг член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош заявил РИА Новости, что на территории семи стран Европы, а также в Турции, еще со времен холодной войны расположены склады с ядерным оружием США, а летчики многих европейских стран учились доставлять ядерные бомбы к границам СССР. Он добавил, что сегодня возможность доставки ядерного оружия на территорию России для НАТО увеличена, поскольку они могут использовать аэродромы в Польше, Прибалтике и Румынии.
Западные критики инициативы размещения российского ТЯО в Белоруссии не упоминают о проблеме хранения в Германии американского ядерного оружия - официально власти ФРГ не комментируют существование ядерного оружия на территории страны, однако ведущие международные эксперты оценивают число американских ядерных бомб в Германии в несколько десятков единиц, а оппозиционные партии страны в течение многих лет требуют вывода ядерного оружия США с территории ФРГ.
Варшава - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
В Польше приняли нацпрограмму по наращиванию производства боеприпасов
29 марта, 16:00
 
НАТОПольшаВ миреЯдерное оружие
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала