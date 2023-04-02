https://ria.ru/20230402/poiski-1862463924.html

В Тверской области вторые сутки ищут пропавшего мальчика

В Тверской области вторые сутки ищут пропавшего мальчика - РИА Новости, 02.04.2023

В Тверской области вторые сутки ищут пропавшего мальчика

Вторые сутки в Тверской области ищут 10-летнего мальчика, не вернувшегося с прогулки, сообщила РИА Новости прокурор Калязинского района Татьяна Осипова. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T13:41

2023-04-02T13:41

2023-04-02T13:41

происшествия

калязинский район

калязин

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РЯЗАНЬ, 2 апр – РИА Новости. Вторые сутки в Тверской области ищут 10-летнего мальчика, не вернувшегося с прогулки, сообщила РИА Новости прокурор Калязинского района Татьяна Осипова. Осипова пояснила, что в городе Калязин 10-летний мальчик ушел гулять в пятницу в 16.30. К обещанному времени домой не вернулся. Сначала его мама пыталась искать сама, после 23.00 обратилась в правоохранительные органы. "Начались мероприятия по его поиску. Продолжались всю ночь, вчера весь день. Сегодня также продолжаются", - рассказала собеседница. Она уточнила, что поиск ведут сотрудники МЧС, полиция, волонтеры, местные жители, планируется привлечение водолазов. "Где он проходил, установили, но дальше камер нет", - добавила Осипова. По данным СУСК по региону, в целях наиболее тщательного выяснения следственным путем всех без исключения обстоятельств его безвестного исчезновения, мобилизации сил и средств, направленных на проведение поисковых мероприятий, Кашинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

https://ria.ru/20230402/deti-1862446514.html

калязинский район

калязин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, калязинский район, калязин