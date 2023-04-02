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В Тверской области вторые сутки ищут пропавшего мальчика - РИА Новости, 02.04.2023
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13:41 02.04.2023
https://ria.ru/20230402/poiski-1862463924.html
В Тверской области вторые сутки ищут пропавшего мальчика
В Тверской области вторые сутки ищут пропавшего мальчика - РИА Новости, 02.04.2023
В Тверской области вторые сутки ищут пропавшего мальчика
Вторые сутки в Тверской области ищут 10-летнего мальчика, не вернувшегося с прогулки, сообщила РИА Новости прокурор Калязинского района Татьяна Осипова. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T13:41
2023-04-02T13:41
происшествия
калязинский район
калязин
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РЯЗАНЬ, 2 апр – РИА Новости. Вторые сутки в Тверской области ищут 10-летнего мальчика, не вернувшегося с прогулки, сообщила РИА Новости прокурор Калязинского района Татьяна Осипова. Осипова пояснила, что в городе Калязин 10-летний мальчик ушел гулять в пятницу в 16.30. К обещанному времени домой не вернулся. Сначала его мама пыталась искать сама, после 23.00 обратилась в правоохранительные органы. "Начались мероприятия по его поиску. Продолжались всю ночь, вчера весь день. Сегодня также продолжаются", - рассказала собеседница. Она уточнила, что поиск ведут сотрудники МЧС, полиция, волонтеры, местные жители, планируется привлечение водолазов. "Где он проходил, установили, но дальше камер нет", - добавила Осипова. По данным СУСК по региону, в целях наиболее тщательного выяснения следственным путем всех без исключения обстоятельств его безвестного исчезновения, мобилизации сил и средств, направленных на проведение поисковых мероприятий, Кашинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ).
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происшествия, калязинский район, калязин
Происшествия, Калязинский район, Калязин
В Тверской области вторые сутки ищут пропавшего мальчика

В Тверской области вторые сутки ищут 10-летнего мальчика, который не вернулся с прогулки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РЯЗАНЬ, 2 апр – РИА Новости. Вторые сутки в Тверской области ищут 10-летнего мальчика, не вернувшегося с прогулки, сообщила РИА Новости прокурор Калязинского района Татьяна Осипова.
Осипова пояснила, что в городе Калязин 10-летний мальчик ушел гулять в пятницу в 16.30. К обещанному времени домой не вернулся. Сначала его мама пыталась искать сама, после 23.00 обратилась в правоохранительные органы.
"Начались мероприятия по его поиску. Продолжались всю ночь, вчера весь день. Сегодня также продолжаются", - рассказала собеседница.
Она уточнила, что поиск ведут сотрудники МЧС, полиция, волонтеры, местные жители, планируется привлечение водолазов. "Где он проходил, установили, но дальше камер нет", - добавила Осипова.
По данным СУСК по региону, в целях наиболее тщательного выяснения следственным путем всех без исключения обстоятельств его безвестного исчезновения, мобилизации сил и средств, направленных на проведение поисковых мероприятий, Кашинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ).
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