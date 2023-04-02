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Москвичам пообещали сухую и солнечную погоду на следующей неделе - РИА Новости, 02.04.2023
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12:54 02.04.2023 (обновлено: 13:04 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/pogoda-1862458548.html
Москвичам пообещали сухую и солнечную погоду на следующей неделе
Москвичам пообещали сухую и солнечную погоду на следующей неделе - РИА Новости, 02.04.2023
Москвичам пообещали сухую и солнечную погоду на следующей неделе
Сухая солнечная погода до плюс 13 градусов ожидаются в московском регионе на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T12:54
2023-04-02T13:04
общество
москва
погода
александр синенков
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Сухая солнечная погода до плюс 13 градусов ожидаются в московском регионе на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Специалист отметил, что в понедельник и вторник в столице сохранится вероятность небольших кратковременных дождей, температура в дневные часы составит плюс 11-13 градусов, а в ночные часы столбики термометров будут опускаться до плюс 4-6 градусов. Уже в среду осадков не ожидается, температура будет такой же как в понедельник и вторник. В четверг и пятницу переменная облачность, но без осадков."Ветер будет преобладать северный, северо-восточный, от слабого до умеренного 3-8 метров в секунду. Такой характер погоды говорит уже о том, что весна приобрела определенную устойчивость и постоянство", - добавил Синенков.
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общество, москва, погода, александр синенков
Общество, Москва, Погода, Александр Синенков
Москвичам пообещали сухую и солнечную погоду на следующей неделе

Москвичам пообещали солнечную погоду и до 13 градусов тепла на следующей неделе

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛюди переходят дорогу у станции метро ВДНХ в Москве
Люди переходят дорогу у станции метро ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Люди переходят дорогу у станции метро ВДНХ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Сухая солнечная погода до плюс 13 градусов ожидаются в московском регионе на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Специалист отметил, что в понедельник и вторник в столице сохранится вероятность небольших кратковременных дождей, температура в дневные часы составит плюс 11-13 градусов, а в ночные часы столбики термометров будут опускаться до плюс 4-6 градусов. Уже в среду осадков не ожидается, температура будет такой же как в понедельник и вторник. В четверг и пятницу переменная облачность, но без осадков.
"Ветер будет преобладать северный, северо-восточный, от слабого до умеренного 3-8 метров в секунду. Такой характер погоды говорит уже о том, что весна приобрела определенную устойчивость и постоянство", - добавил Синенков.
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