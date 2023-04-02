https://ria.ru/20230402/pogoda-1862458548.html

Москвичам пообещали сухую и солнечную погоду на следующей неделе

Москвичам пообещали сухую и солнечную погоду на следующей неделе - РИА Новости, 02.04.2023

Москвичам пообещали сухую и солнечную погоду на следующей неделе

Сухая солнечная погода до плюс 13 градусов ожидаются в московском регионе на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T12:54

2023-04-02T12:54

2023-04-02T13:04

общество

москва

погода

александр синенков

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Сухая солнечная погода до плюс 13 градусов ожидаются в московском регионе на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Специалист отметил, что в понедельник и вторник в столице сохранится вероятность небольших кратковременных дождей, температура в дневные часы составит плюс 11-13 градусов, а в ночные часы столбики термометров будут опускаться до плюс 4-6 градусов. Уже в среду осадков не ожидается, температура будет такой же как в понедельник и вторник. В четверг и пятницу переменная облачность, но без осадков."Ветер будет преобладать северный, северо-восточный, от слабого до умеренного 3-8 метров в секунду. Такой характер погоды говорит уже о том, что весна приобрела определенную устойчивость и постоянство", - добавил Синенков.

https://ria.ru/20230329/pogoda-1861407303.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, погода, александр синенков