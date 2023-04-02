https://ria.ru/20230402/podtoplenie-1862494862.html
МЧС сообщило о подтоплении нескольких населенных пунктов в Подмосковье
МЧС сообщило о подтоплении нескольких населенных пунктов в Подмосковье - РИА Новости, 02.04.2023
МЧС сообщило о подтоплении нескольких населенных пунктов в Подмосковье
Несколько населенных пунктов в Подмосковье оказались подтоплены, спасатели мониторят обстановку, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T18:05
2023-04-02T18:05
2023-04-02T18:26
происшествия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
луховицы
воскресенск
дмитров
можайск
коломна
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Несколько населенных пунктов в Подмосковье оказались подтоплены, спасатели мониторят обстановку, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.Он добавил, что спасатели в Луховицах помогают жителям выехать из подтопленной местности.
https://ria.ru/20230401/pavodok-1862376462.html
московская область (подмосковье)
луховицы
воскресенск
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происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), луховицы, воскресенск, дмитров, можайск, коломна
Происшествия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Луховицы, Воскресенск, Дмитров, Можайск, Коломна
МЧС сообщило о подтоплении нескольких населенных пунктов в Подмосковье
В подмосковных Луховицах, Коломне, Дмитрове и Можайске зафиксировали подтопления